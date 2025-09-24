Главы МИД стран G7 обсудили введение дополнительных санкций против России

Министры иностранных дел стран G7 провели встречу на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, по итогам которой заявили об усилении санкционного давления на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заявление сделали министры иностранных дел стран "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу последних нарушений воздушного пространства Россией в Эстонии, Польше и Румынии, которые являются неприемлемыми и представляют угрозу международной безопасности. Мы подчеркнули нашу неизменную приверженность совместной работе над достижением прочного мира и сильной, независимой, суверенной и процветающей Украины, продолжая координировать действия с Соединенными Штатами с целью предоставления Украине надежных и достоверных гарантий безопасности. Мы обсудили вопрос о наложении дополнительных экономических санкций на Россию, включая принятие мер против третьих стран, которые способствуют ее действиям", - говорится в заявлении министров, обнародованном на сайте правительства Канады.

Руководители дипломатических ведомств также приветствовали продолжающиеся дискуссии между министрами финансов стран G7 относительно дальнейшего использования российских суверенных активов для поддержки Украины.

Также читайте: Страны G7 должны действовать едино и решительно, чтобы положить конец войне России против Украины, - министр финансов Канады Шампань