РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7090 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны
167 4

Страны G7 должны действовать едино и решительно, чтобы положить конец войне России против Украины, - министр финансов Канады Шампань

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил необходимость координированных действий G7 против России, включая планы использования замороженных активов РФ для помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Мы больше не на этапе постепенных шагов, а действуем решительно, чтобы положить конец войне", - заявил Шампань, добавив, что страны G7 "едины в амбициях и осознании срочности".

Шампань председательствует на встрече министров финансов G7, где обсуждают, в частности, противоречивый план использования замороженных активов центробанка РФ для финансирования помощи Украине.

На G7 также давит президент США Дональд Трамп, призывая к более жестким мерам против Москвы. Вашингтон предлагал 100%-ные пошлины против Китая и Индии, усиление ограничений в отношении российской нефти и газа и направление замороженных российских активов на поддержку Киева.

Шампань подчеркнул важность согласованных действий: "Есть разные инициативы, но мы стремимся координироваться и принимать похожие политики".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш считает, что прекращение войны РФ против Украины вряд ли произойдет в краткосрочной перспективе

Автор: 

G7 (887) война в Украине (6189)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та шо ж з вами країнами G7 та НАТО не так ? шо це ви самі себе, вмовляєте захищатися ? чи ви хитроср* кі такі , чи іді* ти ?....
показать весь комментарий
20.09.2025 14:51 Ответить
Такому треба запобігати, бо ліквідувати буде значно важче...
показать весь комментарий
20.09.2025 14:52 Ответить
Мають, але не діють.
показать весь комментарий
20.09.2025 14:59 Ответить
"Мають .."... Мають,*****. Друга Світова Війна вже скоро по часу менше буде .😡
показать весь комментарий
20.09.2025 15:05 Ответить
 
 