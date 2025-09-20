Страны G7 должны действовать едино и решительно, чтобы положить конец войне России против Украины, - министр финансов Канады Шампань

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил необходимость координированных действий G7 против России, включая планы использования замороженных активов РФ для помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Мы больше не на этапе постепенных шагов, а действуем решительно, чтобы положить конец войне", - заявил Шампань, добавив, что страны G7 "едины в амбициях и осознании срочности".

Шампань председательствует на встрече министров финансов G7, где обсуждают, в частности, противоречивый план использования замороженных активов центробанка РФ для финансирования помощи Украине.

На G7 также давит президент США Дональд Трамп, призывая к более жестким мерам против Москвы. Вашингтон предлагал 100%-ные пошлины против Китая и Индии, усиление ограничений в отношении российской нефти и газа и направление замороженных российских активов на поддержку Киева.

Шампань подчеркнул важность согласованных действий: "Есть разные инициативы, но мы стремимся координироваться и принимать похожие политики".

