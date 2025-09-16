Генсек ООН Гутерриш считает, что прекращение войны РФ против Украины вряд ли произойдет в краткосрочной перспективе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит перспектив для быстрого прогресса по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом он сказал журналистам перед началом недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не настроен оптимистично относительно прогресса в краткосрочной перспективе в мирном процессе в Украине... Наша позиция очень четкая. Нам нужно немедленное прекращение огня, но такое прекращение огня, которое приведет к решению, основанному на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи", - сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что "позиции обеих сторон сейчас в значительной степени несовместимы".

"Я не являюсь оптимистом в краткосрочной перспективе, потому что, как вижу, позиции двух сторон очень разные, очень разные... Украина имеет законный интерес в сохранении своей территориальной целостности, и очевидно, что Россия решительно настроена сделать что-то, что означало бы оккупацию больших частей Украины", - сказал генсек ООН.

