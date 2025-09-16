РУС
Генсек ООН Гутерриш считает, что прекращение войны РФ против Украины вряд ли произойдет в краткосрочной перспективе

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит перспектив для быстрого прогресса по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом он сказал журналистам перед началом недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не настроен оптимистично относительно прогресса в краткосрочной перспективе в мирном процессе в Украине... Наша позиция очень четкая. Нам нужно немедленное прекращение огня, но такое прекращение огня, которое приведет к решению, основанному на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи", - сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что "позиции обеих сторон сейчас в значительной степени несовместимы".

"Я не являюсь оптимистом в краткосрочной перспективе, потому что, как вижу, позиции двух сторон очень разные, очень разные... Украина имеет законный интерес в сохранении своей территориальной целостности, и очевидно, что Россия решительно настроена сделать что-то, что означало бы оккупацию больших частей Украины", - сказал генсек ООН.

+1
тільки цілковиті дурні вважають по іншому.
16.09.2025 20:37 Ответить
16.09.2025 20:37 Ответить
+1
Яке ж воно вумне, аж страх
16.09.2025 20:41 Ответить
16.09.2025 20:41 Ответить
+1
треба яз, без яз дуже важко. Хай краще весь світ вважає нас божевільними з ЯЗ, чим тими, об кого можна витирати ноги.
16.09.2025 20:48 Ответить
16.09.2025 20:48 Ответить
тільки цілковиті дурні вважають по іншому.
16.09.2025 20:37 Ответить
16.09.2025 20:37 Ответить
Яке ж воно вумне, аж страх
16.09.2025 20:41 Ответить
16.09.2025 20:41 Ответить
Кремлівська кукла щось там вважає… ха-ха…
16.09.2025 20:44 Ответить
16.09.2025 20:44 Ответить
Всі все бачать і знають тільки на горшок не просяться
16.09.2025 20:44 Ответить
16.09.2025 20:44 Ответить
Нам очєнь ценно его мнєніє...
16.09.2025 20:47 Ответить
16.09.2025 20:47 Ответить
треба яз, без яз дуже важко. Хай краще весь світ вважає нас божевільними з ЯЗ, чим тими, об кого можна витирати ноги.
16.09.2025 20:48 Ответить
16.09.2025 20:48 Ответить
Для чого ця шарашкіна кантора ООН створена така немічна ?
16.09.2025 20:50 Ответить
16.09.2025 20:50 Ответить
Цей під@р нехороша людина мусив забезпечити недопущення войн, а він констатує, шо цій війні кінця і краю немає. Нормально?
16.09.2025 20:54 Ответить
16.09.2025 20:54 Ответить
"На на часі" - заявив Гутерріш.
16.09.2025 20:57 Ответить
16.09.2025 20:57 Ответить
Забув висловити стурбованість! Па....ло!
16.09.2025 21:12 Ответить
16.09.2025 21:12 Ответить
Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов "бесчестя із війною" обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
16.09.2025 21:17 Ответить
16.09.2025 21:17 Ответить
І що ж зробила ООН, що була створена для запобігання та припинення (в тому числі) військових конфліктів?
Фінансувала ХАМАС?
Висловлювала стурбованість та занепокоєння різної глибини та ступеню при нападі на Сакртвело, війні в Сирії, нападі на Україну, ракетним обстрілам Ізраїлю, збройному протистоянню Індії та Пакістану....
Ой! Яж забув: всі війни (окрім агресії московитів проти України) вже закінчив трампон! А те, що й надалі коїться у світі - то війна Байдена. Ага... Ми таке вже чуємо більше 6 років (замість Байдена, звісно, інше прізвище або якісь "міфічно могутні" кляті "папєрєднікі")

"Прошу помістити мене в броньовану камеру" (с) "Майстер і Маргарита"
16.09.2025 21:18 Ответить
16.09.2025 21:18 Ответить
Коли орки будуть під будинком ООН воно мабуть теж буде сидіти оце дрябле тіло і запевняти що причин для паніки нема
16.09.2025 21:20 Ответить
16.09.2025 21:20 Ответить
 
 