Генсек ООН Гутерриш считает, что прекращение войны РФ против Украины вряд ли произойдет в краткосрочной перспективе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит перспектив для быстрого прогресса по прекращению войны РФ против Украины.
Об этом он сказал журналистам перед началом недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не настроен оптимистично относительно прогресса в краткосрочной перспективе в мирном процессе в Украине... Наша позиция очень четкая. Нам нужно немедленное прекращение огня, но такое прекращение огня, которое приведет к решению, основанному на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи", - сказал генсек ООН.
Гутерриш отметил, что "позиции обеих сторон сейчас в значительной степени несовместимы".
"Я не являюсь оптимистом в краткосрочной перспективе, потому что, как вижу, позиции двух сторон очень разные, очень разные... Украина имеет законный интерес в сохранении своей территориальной целостности, и очевидно, что Россия решительно настроена сделать что-то, что означало бы оккупацию больших частей Украины", - сказал генсек ООН.
під@рнехороша людина мусив забезпечити недопущення войн, а він констатує, шо цій війні кінця і краю немає. Нормально?
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно
Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов "бесчестя із війною" обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
Фінансувала ХАМАС?
Висловлювала стурбованість та занепокоєння різної глибини та ступеню при нападі на Сакртвело, війні в Сирії, нападі на Україну, ракетним обстрілам Ізраїлю, збройному протистоянню Індії та Пакістану....
Ой! Яж забув: всі війни (окрім агресії московитів проти України) вже закінчив трампон! А те, що й надалі коїться у світі - то війна Байдена. Ага... Ми таке вже чуємо більше 6 років (замість Байдена, звісно, інше прізвище або якісь "міфічно могутні" кляті "папєрєднікі")
"Прошу помістити мене в броньовану камеру" (с) "Майстер і Маргарита"