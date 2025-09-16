Генсек ООН Гутерріш вважає, що припинення війни РФ проти України навряд чи відбудеться в короткостроковій перспективі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не бачить перспектив для швидкого прогресу щодо припинення війни РФ проти України.
Про це він сказав журналістам перед початком тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не налаштований оптимістично щодо прогресу в короткостроковій перспективі в мирному процесі в Україні... Наша позиція дуже чітка. Нам потрібне негайне припинення вогню, але таке припинення вогню, яке приведе до рішення, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї", - сказав генсек ООН.
Гутерріш зазначив, що "позиції обох сторін нині значною мірою несумісні".
"Я не є оптимістом у короткостроковій перспективі, бо, як бачу, позиції двох сторін дуже різні, дуже різні... Україна має законний інтерес у збереженні своєї територіальної цілісності, і очевидно, що Росія рішуче налаштована зробити щось, що означало б окупацію великих частин України", - сказав генсек ООН.
під@рнехороша людина мусив забезпечити недопущення войн, а він констатує, шо цій війні кінця і краю немає. Нормально?
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно
Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов "бесчестя із війною" обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
Фінансувала ХАМАС?
Висловлювала стурбованість та занепокоєння різної глибини та ступеню при нападі на Сакртвело, війні в Сирії, нападі на Україну, ракетним обстрілам Ізраїлю, збройному протистоянню Індії та Пакістану....
Ой! Яж забув: всі війни (окрім агресії московитів проти України) вже закінчив трампон! А те, що й надалі коїться у світі - то війна Байдена. Ага... Ми таке вже чуємо більше 6 років (замість Байдена, звісно, інше прізвище або якісь "міфічно могутні" кляті "папєрєднікі")
"Прошу помістити мене в броньовану камеру" (с) "Майстер і Маргарита"