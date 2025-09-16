Генсек ООН Гутерріш вважає, що припинення війни РФ проти України навряд чи відбудеться в короткостроковій перспективі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не бачить перспектив для швидкого прогресу щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав журналістам перед початком тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не налаштований оптимістично щодо прогресу в короткостроковій перспективі в мирному процесі в Україні... Наша позиція дуже чітка. Нам потрібне негайне припинення вогню, але таке припинення вогню, яке приведе до рішення, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї", - сказав генсек ООН.

Гутерріш зазначив, що "позиції обох сторін нині значною мірою несумісні".

"Я не є оптимістом у короткостроковій перспективі, бо, як бачу, позиції двох сторін дуже різні, дуже різні... Україна має законний інтерес у збереженні своєї територіальної цілісності, і очевидно, що Росія рішуче налаштована зробити щось, що означало б окупацію великих частин України", - сказав генсек ООН.

