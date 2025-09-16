УКР
Генсек ООН Гутерріш вважає, що припинення війни РФ проти України навряд чи відбудеться в короткостроковій перспективі

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не бачить перспектив для швидкого прогресу щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав журналістам перед початком тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не налаштований оптимістично щодо прогресу в короткостроковій перспективі в мирному процесі в Україні... Наша позиція дуже чітка. Нам потрібне негайне припинення вогню, але таке припинення вогню, яке приведе до рішення, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї", - сказав генсек ООН.

Гутерріш зазначив, що "позиції обох сторін нині значною мірою несумісні".

"Я не є оптимістом у короткостроковій перспективі, бо, як бачу, позиції двох сторін дуже різні, дуже різні... Україна має законний інтерес у збереженні своєї територіальної цілісності, і очевидно, що Росія рішуче налаштована зробити щось, що означало б окупацію великих частин України", - сказав генсек ООН.

+2
тільки цілковиті дурні вважають по іншому.
16.09.2025 20:37 Відповісти
+1
Яке ж воно вумне, аж страх
16.09.2025 20:41 Відповісти
+1
треба яз, без яз дуже важко. Хай краще весь світ вважає нас божевільними з ЯЗ, чим тими, об кого можна витирати ноги.
16.09.2025 20:48 Відповісти
тільки цілковиті дурні вважають по іншому.
16.09.2025 20:37 Відповісти
Яке ж воно вумне, аж страх
16.09.2025 20:41 Відповісти
Кремлівська кукла щось там вважає… ха-ха…
16.09.2025 20:44 Відповісти
Всі все бачать і знають тільки на горшок не просяться
16.09.2025 20:44 Відповісти
Нам очєнь ценно его мнєніє...
16.09.2025 20:47 Відповісти
треба яз, без яз дуже важко. Хай краще весь світ вважає нас божевільними з ЯЗ, чим тими, об кого можна витирати ноги.
16.09.2025 20:48 Відповісти
Для чого ця шарашкіна кантора ООН створена така немічна ?
16.09.2025 20:50 Відповісти
Цей під@р нехороша людина мусив забезпечити недопущення войн, а він констатує, шо цій війні кінця і краю немає. Нормально?
16.09.2025 20:54 Відповісти
"На на часі" - заявив Гутерріш.
16.09.2025 20:57 Відповісти
Забув висловити стурбованість! Па....ло!
16.09.2025 21:12 Відповісти
Локомотив Великої Війни
Хід набирає швидко й неухильно
Кацап з китайцем топку кочегарять
Тиск агресивнео піднімаючи постійно

Історію ніколи світ не вчив
З минулого повторюються сцени
І знов "бесчестя із війною" обирають
Новітні "даладьє" та "чемберлени"
16.09.2025 21:17 Відповісти
І що ж зробила ООН, що була створена для запобігання та припинення (в тому числі) військових конфліктів?
Фінансувала ХАМАС?
Висловлювала стурбованість та занепокоєння різної глибини та ступеню при нападі на Сакртвело, війні в Сирії, нападі на Україну, ракетним обстрілам Ізраїлю, збройному протистоянню Індії та Пакістану....
Ой! Яж забув: всі війни (окрім агресії московитів проти України) вже закінчив трампон! А те, що й надалі коїться у світі - то війна Байдена. Ага... Ми таке вже чуємо більше 6 років (замість Байдена, звісно, інше прізвище або якісь "міфічно могутні" кляті "папєрєднікі")

"Прошу помістити мене в броньовану камеру" (с) "Майстер і Маргарита"
16.09.2025 21:18 Відповісти
Коли орки будуть під будинком ООН воно мабуть теж буде сидіти оце дрябле тіло і запевняти що причин для паніки нема
16.09.2025 21:20 Відповісти
 
 