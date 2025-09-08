УКР
Генсек ООН Гутерріш про обстріл РФ Києва: Атаки на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Генсек ООН Гутерріш засудив удар РФ по Києву 7 вересня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив російську атаку по Україні 7 вересня, в результаті якої загинули українці та була пошкоджена будівля Уряду в Києві.

Про це йдеться у заяві на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Атаки були спрямовані на урядову будівлю в центрі Києва та пошкодили житлову та іншу цивільну інфраструктуру в столиці та інших регіонах України. Атаки на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту", - зазначив генсек.

Гутерріш наголосив, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право.

"Вони є неприйнятними й повинні бути негайно припинені. Генеральний секретар повторно закликає до повного, негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні, який повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН", - йдеться у заяві,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будівлю Кабміну пошкодила російська ракета "Іскандер", - Матернова. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що будівлю Кабінету міністрів України пошкодила російська балістична ракета "Іскандер".

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 –– дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Ножкою топнув? Брови насупив? Пальчиком помахав?
Якщо ні, то "не залік" і на повторну спробу. Хоч чимось буде зайнятий.

А може він вже забув, що в РадБезі ООН постійним членом є країна-вбивця і терорист?
показати весь коментар
08.09.2025 20:31 Відповісти
людина нуль
показати весь коментар
08.09.2025 20:33 Відповісти
А атаки на цивільне населення то таке ?
показати весь коментар
08.09.2025 20:34 Відповісти
**@н@ прострочена консерва яка просто смердить, і більше ніякого толку
показати весь коментар
08.09.2025 20:46 Відповісти
ця стара нікчема, жодного разу не назвала пуйла- вбивцею, агрессором !!!
показати весь коментар
08.09.2025 20:48 Відповісти
Ти диви, прокинувся! Так розкажи Пуйлу, що не треба ескалації..
показати весь коментар
08.09.2025 20:53 Відповісти
І це все?! Як потужно на четвертому році агресії рашки, члена Радбезу ООН!
показати весь коментар
08.09.2025 21:05 Відповісти
 
 