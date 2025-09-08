Генсек ООН Гутерріш про обстріл РФ Києва: Атаки на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив російську атаку по Україні 7 вересня, в результаті якої загинули українці та була пошкоджена будівля Уряду в Києві.
Про це йдеться у заяві на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Атаки були спрямовані на урядову будівлю в центрі Києва та пошкодили житлову та іншу цивільну інфраструктуру в столиці та інших регіонах України. Атаки на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту", - зазначив генсек.
Гутерріш наголосив, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право.
"Вони є неприйнятними й повинні бути негайно припинені. Генеральний секретар повторно закликає до повного, негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні, який повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН", - йдеться у заяві,
Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.
Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що будівлю Кабінету міністрів України пошкодила російська балістична ракета "Іскандер".
Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 –– дитина. Ще 11 осіб дістали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо ні, то "не залік" і на повторну спробу. Хоч чимось буде зайнятий.
А може він вже забув, що в РадБезі ООН постійним членом є країна-вбивця і терорист?