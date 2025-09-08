РУС
Повреждено здание Кабмина из-за атаки РФ
Генсек ООН Гутерриш об обстреле РФ Киева: Атаки на правительственные учреждения являются дальнейшей эскалацией конфликта

Генсек ООН Гутерриш осудил удар РФ по Киеву 7 сентября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российскую атаку по Украине 7 сентября, вследствие которой погибли украинцы и было повреждено здание правительства в Киеве.

Об этом говорится в заявлении на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Атаки были направлены на правительственное здание в центре Киева и повредили жилую и другую гражданскую инфраструктуру в столице и других регионах Украины. Атаки на правительственные учреждения являются дальнейшей эскалацией конфликта", - отметил генсек.

Гутерриш подчеркнул, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право.

"Они являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь повторно призывает к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине, который полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, международного права и соответствующих резолюций ООН", - говорится в заявлении,

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи.

Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что здание Кабинета Министров Украины повредила российская баллистическая ракета "Искандер".

Вследствие массированного российского обстрела Киева в жилой 9-этажке погибли 3 человека, из них 1 -- ребенок. Еще 11 человек получили ранения.

