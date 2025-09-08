Завершены аварийно-спасательные работы в Святошинском районе Киева, - ГСЧС.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аварийно-спасательные работы на месте вражеского обстрела в Святошинском районе Киева завершены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напомним, в ночь 7 сентября в результате массированного российского обстрела в жилой 9-этажке погибли 3 человека, из них 1 - ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Чрезвычайники спасли 7 жителей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 171 человеку.

Также читайте: Тело мужчины достали из-под завалов девятиэтажки в Святошинском районе: количество жертв атаки РФ возросло до 3. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Всего на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций. К работам привлекались около 130 спасателей и 21 единица техники ГСЧС.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью 7 сентября враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.