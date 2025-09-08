Завершено аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу у Святошинському районі Києва завершені.

Нагадаємо, в ніч 7 вересня внаслідок масованого російського обстрілу в житловій 9-поверхівці загинули 3 людини, з них 1 - дитина. Ще 11 осіб отримали поранення. Надзвичайники врятували 7 мешканців.

Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Фото: ДСНС

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі 7 вересня ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.