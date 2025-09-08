Тіло чоловіка дістали з-під завалів дев’ятиповерхівки у Святошинському районі: кількість жертв атаки РФ зросла до 3. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі Києва рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них - одна дитина.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі 7 вересня ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.