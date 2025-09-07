Масована атака РФ на Київ 7 вересня: робота з ліквідації наслідків обстрілів продовжиться зранку понеділка

Фото: ДСНС України

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві в ніч на неділю продовжиться вранці понеділка, 8 вересня. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули та 20 постраждали.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією на вечір, внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 07 вересня 2 людини загинули, 20 отримали травми різного ступеня", - повідомив Ткаченко.

Посадовець розповів, що в понеділок з самого ранку в районах продовжаться роботи на об’єктах, опрацювання заяв на підтримку для жителів пошкодженого житла.

Також він повідомив, що у Святошинському районі силами комунальних служб, ДСНС розчищено та вивезено понад 160 куб. м будівельного сміття. Із 746 вибитих вікон 260 закрито матеріалами. До двох штабів за день звернулися 197 осіб.

У Дарницькому районі, де від російської атаки постраждав житловий 4-поверховий будинок, вибито 86 вікон, наразі 81 - вже закрито плівкою або OSB. Зранку тут розгорнули штаб, звернулися 29 киян.

У районі також постраждала школа №127. Впродовж дня вдалося закрити вибиті вікна в закладі, всі процедури відновлення почнуться невідкладно, розповів Ткаченко.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

