Массированная атака РФ на Киев 7 сентября: работа по ликвидации последствий обстрелов продолжится утром в понедельник
Работа по ликвидации последствий вражеской атаки в Киеве в ночь на воскресенье продолжится утром понедельника, 8 сентября. Вследствие вражеской атаки два человека погибли и 20 пострадали.
Об этом сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации на вечер, вследствие российской атаки на Киев в ночь на 07 сентября 2 человека погибли, 20 получили травмы различной степени", - сообщил Ткаченко.
Чиновник рассказал, что в понедельник с самого утра в районах продолжатся работы на объектах, проработка заявлений на поддержку для жителей поврежденного жилья.
Также он сообщил, что в Святошинском районе силами коммунальных служб, ГСЧС расчищено и вывезено более 160 куб. м строительного мусора. Из 746 выбитых окон 260 закрыто материалами. В два штаба за день обратились 197 человек.
В Дарницком районе, где от российской атаки пострадал жилой 4-этажный дом, выбито 86 окон, сейчас 81 - уже закрыто пленкой или OSB. Утром здесь развернули штаб, обратились 29 киевлян.
В районе также пострадала школа №127. В течение дня удалось закрыть выбитые окна в заведении, все процедуры восстановления начнутся безотлагательно, рассказал Ткаченко.
Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.
Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.
Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.
Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.
