Здание Кабмина повредила российская ракета "Искандер", - Матернова. ФОТОрепортаж

Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что здание Кабинета министров Украины повредила российская баллистическая ракета "Искандер".

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Матернова рассказала, что посетила Кабмин вместе с другими дипломатами, которых сопровождали премьер Юлия Свириденко и руководители МИД и МВД.

"Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая попала в здание Кабинета министров, была наведена именно туда - в самое сердце украинского правительства", - заявила посол.

Дипломат добавила, что ей показали обломки ракеты и шрапнель от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер". Благодаря тому, что ракета не сдетонировала полностью, здание не было уничтожено полностью, а быстрые действия украинских спасателей локализовали пожар на трех этажах.

Матернова подчеркнула, что сейчас союзники должны усилить поддержку Украины и дать ей все необходимое для защиты воздушного пространства.

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи.

