Фото Повреждено здание Кабмина из-за атаки РФ
2 943 17

Здание Кабмина повредила российская ракета "Искандер", - Матернова. ФОТОрепортаж

матернова

Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что здание Кабинета министров Украины повредила российская баллистическая ракета "Искандер".

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Матернова рассказала, что посетила Кабмин вместе с другими дипломатами, которых сопровождали премьер Юлия Свириденко и руководители МИД и МВД.

Матернова вважає, що будівлю Кабміну пошкодив Іскандер

"Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая попала в здание Кабинета министров, была наведена именно туда - в самое сердце украинского правительства", - заявила посол.

Дипломат добавила, что ей показали обломки ракеты и шрапнель от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер". Благодаря тому, что ракета не сдетонировала полностью, здание не было уничтожено полностью, а быстрые действия украинских спасателей локализовали пожар на трех этажах.

Матернова вважає, що будівлю Кабміну пошкодив Іскандер

Матернова подчеркнула, что сейчас союзники должны усилить поддержку Украины и дать ей все необходимое для защиты воздушного пространства.

Матернова вважає, що будівлю Кабміну пошкодив Іскандер

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Эстонии Кольк об обстреле Кабмина: "Фотографии говорят больше, чем слова. Мы имеем силу остановить Россию"

Автор: 

Кабмин (14109) Матернова Екатерина (84)
Топ комментарии
+8
Тоді б будівля кабміну виглядала приблизно так
08.09.2025 14:32 Ответить
+8
Віримо, сам бубочка її зупиняв, але не вийшло
08.09.2025 14:35 Ответить
+4
Якийсь брєд. Влучив іскандер, але здетонував не весь, тому такі ушкодженя.
Може хай кожен займається своєю справою та не лізе туди, де не розбирається? Хоча про що це я, при зевладі майже всі профнепридатні, не розбираються ні в своїх справах ні в інших.
08.09.2025 14:50 Ответить
"Маса бойової частини: 480 кг "
Точно Іскандер? Хіба шо може уламки...
08.09.2025 14:30 Ответить
Тоді б будівля кабміну виглядала приблизно так
08.09.2025 14:32 Ответить
Не виглядала би так - на фото блочний офісний будинок, який робили вже більше у пізньому СРСР, а будівля Кабміну - цегляна сталінська забудова. Там від однієї ракети так цілий під'їзд не складеться, по ідеї.

Але так, якщо не здетонувала штатно, то повезло - руйнування були б суттєво більшими.
То Трамп - ****. Інтернет же ж писав, що через припинення Штатами військової допомоги запас ракет для ППО закінчиться десь під кінець серпня - ось воно і є. Трамп спецом під різними приводами тягне 2 тижні, ще 10 днів, ще 3 тижні. А сам собі думає : "Ось не буде чим Зеленському захищатися, стане більш зговірливим . . ."

Трамп - путінський агент, тут сумнівів бути не може. Просто він не може надто відкрито діяти, аби американський народ і американський Сенат на вуха не стали. Але шкодить, як може.
08.09.2025 15:04 Ответить
І козир, і арахам, і портнов з подол....м і інші гадини.... Всі шиплять та шкодять
08.09.2025 16:19 Ответить
Віримо, сам бубочка її зупиняв, але не вийшло
08.09.2025 14:35 Ответить
татаров з арєстовичем збили з краденого гранатомета
08.09.2025 14:41 Ответить
вкрали у чеченців??
08.09.2025 14:51 Ответить
Зеленського багато хто з українців критикує. Я, наприклад, теж і я голосував за Порошенка на виборах Президента у 2019 році. Але Зеленський, добрий він чи поганий, - наш Президент.
І умисне приниження глави держави термінами "бубочка", "Янелох" і аналогічними - явний показник проросійського троля, бо справжній українець собі цього точно не дозволить.
Українці можуть гостро критикувати Президента, навіть ненавидіти, вимагати відставки абощо, але не будуть принижувати, оскільки це є глава держави, тобто його приниження - це приниження України, а справжні українці Україну принижувати (навіть в особі непопулярного політика) точно не будуть.

Тому не ховайтеся під польским прапором за допомогою VPN - робіть вже як є, ставте російський триколорчик . . .
08.09.2025 15:09 Ответить
А як бути з діяльністю Кротівні? Поки Бубосян її покриває, поки достоїн кляття і вселенського хейту ..
Хіба ні .. ?????
08.09.2025 16:20 Ответить
Якийсь брєд. Влучив іскандер, але здетонував не весь, тому такі ушкодженя.
Може хай кожен займається своєю справою та не лізе туди, де не розбирається? Хоча про що це я, при зевладі майже всі профнепридатні, не розбираються ні в своїх справах ні в інших.
08.09.2025 14:50 Ответить
вона чиновниця,в неї обов'язок давати на те що відбувається коментар,бісить що загинули люди,знищено майно а вони бордель з хвойдами обговорювають
08.09.2025 14:54 Ответить
Можливо загорілась збита ракета, і на момент влучання в КМУ вже не було вибухівки - тільки палаючі частки. Або здох детонатор і частина ТНТ ( чи що там за вибухівка) висипалась
08.09.2025 16:23 Ответить
Наші дипломати багатостаночникі,тільки в дипломатії нічого не розуміють
08.09.2025 14:51 Ответить
Вона - словакиня! А Словакія це велика ракетна держава. Так що нічого тут...!
08.09.2025 15:04 Ответить
Йомайо, це просто лютий пздц
08.09.2025 14:53 Ответить
випишіть собі премію і УБД.
08.09.2025 15:01 Ответить
Схоже що кізяки вона курить тіж самі, що і Zєльонський.
08.09.2025 15:04 Ответить
 
 