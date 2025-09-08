Здание Кабмина повредила российская ракета "Искандер", - Матернова. ФОТОрепортаж
Посол ЕС Катарина Матернова заявила, что здание Кабинета министров Украины повредила российская баллистическая ракета "Искандер".
Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Матернова рассказала, что посетила Кабмин вместе с другими дипломатами, которых сопровождали премьер Юлия Свириденко и руководители МИД и МВД.
"Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая попала в здание Кабинета министров, была наведена именно туда - в самое сердце украинского правительства", - заявила посол.
Дипломат добавила, что ей показали обломки ракеты и шрапнель от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер". Благодаря тому, что ракета не сдетонировала полностью, здание не было уничтожено полностью, а быстрые действия украинских спасателей локализовали пожар на трех этажах.
Матернова подчеркнула, что сейчас союзники должны усилить поддержку Украины и дать ей все необходимое для защиты воздушного пространства.
Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи.
Точно Іскандер? Хіба шо може уламки...
Але так, якщо не здетонувала штатно, то повезло - руйнування були б суттєво більшими.
То Трамп - ****. Інтернет же ж писав, що через припинення Штатами військової допомоги запас ракет для ППО закінчиться десь під кінець серпня - ось воно і є. Трамп спецом під різними приводами тягне 2 тижні, ще 10 днів, ще 3 тижні. А сам собі думає : "Ось не буде чим Зеленському захищатися, стане більш зговірливим . . ."
Трамп - путінський агент, тут сумнівів бути не може. Просто він не може надто відкрито діяти, аби американський народ і американський Сенат на вуха не стали. Але шкодить, як може.
І умисне приниження глави держави термінами "бубочка", "Янелох" і аналогічними - явний показник проросійського троля, бо справжній українець собі цього точно не дозволить.
Українці можуть гостро критикувати Президента, навіть ненавидіти, вимагати відставки абощо, але не будуть принижувати, оскільки це є глава держави, тобто його приниження - це приниження України, а справжні українці Україну принижувати (навіть в особі непопулярного політика) точно не будуть.
Тому не ховайтеся під польским прапором за допомогою VPN - робіть вже як є, ставте російський триколорчик . . .
Хіба ні .. ?????
Може хай кожен займається своєю справою та не лізе туди, де не розбирається? Хоча про що це я, при зевладі майже всі профнепридатні, не розбираються ні в своїх справах ні в інших.