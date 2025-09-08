РУС
Новости Повреждено здание Кабмина из-за атаки РФ
844 31

Посол Эстонии Кольк об обстреле Кабмина: "Фотографии говорят больше, чем слова. У нас есть сила остановить Россию"

Посол Эстонии Аннели Кольк заявила о страхе некоторых стран перед поражением РФ

Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк после посещения поврежденного здания Кабинета Министров призвала международных партнеров решительно противостоять агрессии России.

Об этом дипломат написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат вместе с послами других государств, премьер-министром Украины Юлией Свириденко, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром внутренних дел Игорем Клименко осмотрела разрушенное правительственное здание в Киеве.

"Фотографии говорят больше, чем слова, о жестокости и преступной сущности террористической России. Мы имеем силу, чтобы остановить Россию, призываю всех союзников воспользоваться этой силой", - написала Кольк.

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дипломатам показали последствия удара РФ по зданию Кабмина. ФОТОрепортаж

Кабмин (14109) Эстония (1507)
Топ комментарии
+7
а порушені цивільні об'єкти та нові нагробки на кладовищах не говорять що цей ад треба закінчувати???
08.09.2025 11:59 Ответить
+3
в святе попали .. в зельоний кабмін
08.09.2025 12:00 Ответить
+3
На жаль окрім закликів нічого ви не маєте. Так буде і коли пуйло піде на Естонію
08.09.2025 12:00 Ответить
а порушені цивільні об'єкти та нові нагробки на кладовищах не говорять що цей ад треба закінчувати???
08.09.2025 11:59 Ответить
Це ще не до всіх українців дойшло, а ви хочете таке почути від європейців, яким зручно торгувати з рашкою за "щитом" з українців.
08.09.2025 12:13 Ответить
а ще не до всіх 73% зебілів дійшло що не європейці розміновували Чонгар ................
08.09.2025 12:15 Ответить
О, добре що ви це написали. І що ж ми українці робимо, щоб ті, хто розмінували Чонгар (і зробили ще багато-багато-багато-...-багато злочинів) були притягнуті до відповідальності?
08.09.2025 12:17 Ответить
а це демократія, пане

йдіть спокутуйте .."українці" ви лише по паспорту
08.09.2025 12:22 Ответить
Давайте ви не будете вирішувати хто правильний українець, а хто "по паспорту".

Спокутуйте що? Ми знайомі? Ви знаєте мої політичні вподобання? Можете читати думки через монітор компа? Бачите минуле? Майбутнє теж бачите?
08.09.2025 12:56 Ответить
а давайте Ви не буде звалювати свої проблеми на інших.
08.09.2025 12:57 Ответить
А давайте я все таки звалю всі проблеми України на вас і всіх тих, хто міг і мав будувати круту європейську державу, а збудував те, що ми зараз маємо.

Визнайте нарешті свої помилки і почніть рухатися у правильному напрямку, або хоча б не заважайте іншим.
08.09.2025 13:03 Ответить
в реальному світі хіба що слину свою зможеш на мене звалити ..і то
08.09.2025 13:04 Ответить
Я на відміну від тебе дурного діда живу в реальному, не вигаданому світі.
08.09.2025 13:09 Ответить
вали, скуф вже ))

дасть Бог зустрінемось, скуфе
08.09.2025 13:11 Ответить
Ти що, дід супермен?
показать весь комментарий
не псуйте собі нерви..йдіть
08.09.2025 13:14 Ответить
а в плані "бачите" - все просто

лише зебіли звинувачують інших у СВОЇХ ВЛАСНИХ ПОМИЛКАХ
08.09.2025 12:58 Ответить
але це по зебільному звалювати на європейців 73% зебільну проблему

тобто читаючи Вас це має вирішувати ЄС тепер ? ))))
08.09.2025 12:28 Ответить
Я на європейців "звалив" те, що вони і самі не приховують. А про зебільні проблеми це не до мене, я не виборець ні зе ні пороха, ні хто там був в 19 році ще.

Завдяки і вам і 73% і ще якимось відсоткам я ще не мав шансу взяти участь у виборах. Тому ви капітально сіли в калюжу зі своїми спробами навішати на опонента своїх промахів і провалів (я не тільки про 2019 рік, Україна незалежна з 1991).

Похвалитися вам немає чим.
08.09.2025 13:00 Ответить
ну ний далі на європейців, нитик )

"Завдяки і вам і 73% і ще якимось відсоткам я ще не мав шансу взяти участь у виборах." - і що ж ти "українець" тепер робиш (с) крім кіздежа ? )))
08.09.2025 13:03 Ответить
Та ти повністю відбитий баран. З тобою дискутувати - лише нерви собі псувати.

"і що ж ти "українець" тепер робиш" - кайфую від життя в країні, яку твоє покоління залишило моєму.
08.09.2025 13:07 Ответить
вали вали, вишиватник .. слину підбери
08.09.2025 13:08 Ответить
хвалитись нема чим. але й провини свої на інших як Ви не вішаю.
08.09.2025 13:07 Ответить
Ми говоримо про стан нашої держави, чим я винен в її поточному стані, якщо я 2001 року народження???
показать весь комментарий
08.09.2025 13:12 Ответить
майте хоч якесь достоїнство та валіть вже як обіцяли, скуфе
08.09.2025 13:13 Ответить
А мені подобається тебе бездарного діда принижувати.
08.09.2025 13:14 Ответить
в 24 роки могли бути і розумнішим .. але не всім дано. співчуваю Вам
08.09.2025 13:17 Ответить
Ти/ви адекватний? Ти ж прибігло в гілку коментів і почав кидатися образами, я просто відреагував. Про слину, 73%, вишиватника хто писав??? А тепер включив менторський тон і почав повчати.
08.09.2025 13:21 Ответить
вал нах, убоге ...

24 роки тупе і зельоне ..прикривається фразами "щит українців" ..якраз діди за вас воюють

Маєте Великий шанс стати Гнидою, юзер
08.09.2025 13:24 Ответить
Ха, нічого нового - черговий баран порвався, незмігши в адекватну дискусію.
08.09.2025 13:31 Ответить
в святе попали .. в зельоний кабмін
08.09.2025 12:00 Ответить
На жаль окрім закликів нічого ви не маєте. Так буде і коли пуйло піде на Естонію
08.09.2025 12:00 Ответить
В Києві в ніч цього обстрілу вбили трьох людей, а у цих головна увага на те що збитий шахед впав на дах Кабміну.
08.09.2025 12:24 Ответить
і це тільки в Києві
08.09.2025 12:36 Ответить
 
 