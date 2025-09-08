Посол Эстонии Кольк об обстреле Кабмина: "Фотографии говорят больше, чем слова. У нас есть сила остановить Россию"
Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк после посещения поврежденного здания Кабинета Министров призвала международных партнеров решительно противостоять агрессии России.
Об этом дипломат написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат вместе с послами других государств, премьер-министром Украины Юлией Свириденко, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром внутренних дел Игорем Клименко осмотрела разрушенное правительственное здание в Киеве.
"Фотографии говорят больше, чем слова, о жестокости и преступной сущности террористической России. Мы имеем силу, чтобы остановить Россию, призываю всех союзников воспользоваться этой силой", - написала Кольк.
Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи.
