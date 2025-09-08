РУС
Новости Фото Повреждено здание Кабмина из-за атаки РФ
2 334 18

Дипломатам показали последствия удара РФ по зданию Кабмина. ФОТОРЕПОРТАЖ

60 руководителям дипломатических миссий показали последствия одной из крупнейших атак РФ с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Показали поврежденные российской атакой этажи здания Кабмина. Сейчас здесь продолжается ликвидация последствий и вскоре начнутся работы по перекрытию крыши. Для нас вчерашняя атака означает новый этап войны, когда враг фактически вдвое увеличил количество шахедов во время ударов по гражданским, энергетической инфраструктуре накануне зимы, методично охотится на предприятия и теперь еще и целится по государственным учреждениям.

Это четкий сигнал о том, что россия не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

Также Свириденко напомнила, что среди погибших в результате удара РФ 7 сентября - двухлетний ребенок и молодая мама.

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи.

Читайте: Туск об ударе РФ по Кабмину: "Дальнейшие попытки успокоить Путина или медлить с реакцией не имеют смысла"

Удар РФ по зданию Кабмина. Дипломатам показали последствия
Кабмин Киев обстрел Воздушные атаки на Киев
+12
вбитих немовлят покажіть ..а не свої срані зельоні адмінбудівлі !!

гниди зельоні
08.09.2025 11:44 Ответить
+10
взагалі жесть .. діти гинуть щодня !!!

а зельона гнидота свою сракохату показує - де вона бюджет дерибанить та Україну здає
08.09.2025 11:45 Ответить
+9
Матір вагітну в реанімації покажіть, з якої дитину передчасно вийняли і яка ледь дихає, бо легені нерозвинуті ще -
тварь зелена!
08.09.2025 11:52 Ответить
вбитих немовлят покажіть ..а не свої срані зельоні адмінбудівлі !!

гниди зельоні
08.09.2025 11:44 Ответить
Коли обстріляли дитячу лікарню було менше розголосу, ніж зараз коли влучили в ЗЕлене кубло мародерів...
08.09.2025 11:55 Ответить
В цьому світі більший хайп піднімають коли *********** на якогось чиновника чим вбивство тисяч дітей. А якщо чиновник гей то такий хайп підніметься що Гітлер заплакав би
08.09.2025 12:03 Ответить
А чьо до сих пор нет аналогичного фото здания козлорылого кабмина?
08.09.2025 11:44 Ответить
Реакція дипломатів - а - я -яй -- а - я - яй!
08.09.2025 11:45 Ответить
взагалі жесть .. діти гинуть щодня !!!

а зельона гнидота свою сракохату показує - де вона бюджет дерибанить та Україну здає
08.09.2025 11:45 Ответить
В урядовому кварталі повно камер. Дивно, що ніякого відео з моментом прильоту не показали...
08.09.2025 11:48 Ответить
Правильно, що показали дипломатам. Кацапи це терористи і про це хай знає весь світ. А не показували як розмінували Чонгар?
08.09.2025 11:49 Ответить
Зараз верещучка на шаттлі під'їде та повезе показувати.
08.09.2025 11:52 Ответить
Та їм насрати.
08.09.2025 11:50 Ответить
ОТ ЩО ТРЕБА ПОКАЗУВАТИ , зельоні гниди і *****!!!

08.09.2025 11:51 Ответить
і це один із сотень та тисяч випадків..а зельоні гниди кабмін показують

ну кінчений сюр..
08.09.2025 11:56 Ответить
Кацапи намекнули панам міністрам, що пора вже починати працювати, а не тільки красти! А не вмієте і не хочете працювати - ідіть геть, поки не винесли...
08.09.2025 11:51 Ответить
Матір вагітну в реанімації покажіть, з якої дитину передчасно вийняли і яка ледь дихає, бо легені нерозвинуті ще -
тварь зелена!
08.09.2025 11:52 Ответить
От що треба показувати ..а не свої "великорозумні" е-бали , гниди зельоні

Жінку з 2 місячним немовлям викинуло з будинку.
А зльоні гниди показують адмінбудівлі де не було нікого...просто ********

08.09.2025 11:53 Ответить
і що, прийшли пофоткали. Та пійшли далі.

Висказали свою - ОЗАБОЧЕННОСЬ і все
08.09.2025 12:01 Ответить
Я так зрозумів,що в нас появилась ше одна прес-секретар Тільки чомусь немає примьєр-міністра. одні балаболи і брехуни при владі. Так і живемо.
08.09.2025 12:02 Ответить
чергова корабельная сос-на
08.09.2025 12:13 Ответить
 
 