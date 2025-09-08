Дипломатам показали последствия удара РФ по зданию Кабмина. ФОТОРЕПОРТАЖ

60 руководителям дипломатических миссий показали последствия одной из крупнейших атак РФ с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Показали поврежденные российской атакой этажи здания Кабмина. Сейчас здесь продолжается ликвидация последствий и вскоре начнутся работы по перекрытию крыши. Для нас вчерашняя атака означает новый этап войны, когда враг фактически вдвое увеличил количество шахедов во время ударов по гражданским, энергетической инфраструктуре накануне зимы, методично охотится на предприятия и теперь еще и целится по государственным учреждениям.



Это четкий сигнал о том, что россия не хочет мира и откровенно насмехается над дипломатическими усилиями цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

Также Свириденко напомнила, что среди погибших в результате удара РФ 7 сентября - двухлетний ребенок и молодая мама.

Напомним, 7 сентября 2025 года впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи.

Читайте: Туск об ударе РФ по Кабмину: "Дальнейшие попытки успокоить Путина или медлить с реакцией не имеют смысла"













