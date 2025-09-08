Дипломатам показали наслідки удару РФ по будівлі Кабміну. ФОТОрепортаж

60 керівникам дипломатичних місій показали наслідки однієї з найбільших атак РФ від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху. Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах.



Це чіткий сигнал про те, що росія не хоче миру і відверто глузує з дипломатичних зусиль цивілізованого світу", - йдеться в повідомленні.

Також Свириденко нагадала, що серед загиблих внаслідок удару РФ 7 вересня - дворічна дитина і молода мама.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Читайте: Туск про удар РФ по Кабміну: "Подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу"













