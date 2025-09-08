УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пошкоджено будівлю Кабміну через атаку РФ
3 465 18

Дипломатам показали наслідки удару РФ по будівлі Кабміну. ФОТОрепортаж

60 керівникам дипломатичних місій показали наслідки однієї з найбільших атак РФ від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху. Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах.

Це чіткий сигнал про те, що росія не хоче миру і відверто глузує з дипломатичних зусиль цивілізованого світу", - йдеться в повідомленні.

Також Свириденко нагадала, що серед загиблих внаслідок удару РФ 7 вересня - дворічна дитина і молода мама.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Читайте: Туск про удар РФ по Кабміну: "Подальші спроби заспокоїти Путіна чи зволікати з реакцією не мають сенсу"

Удар РФ по будівлі Кабміну. Дипломатам показали наслідки
Удар РФ по будівлі Кабміну. Дипломатам показали наслідки
Удар РФ по будівлі Кабміну. Дипломатам показали наслідки
Удар РФ по будівлі Кабміну. Дипломатам показали наслідки
Удар РФ по будівлі Кабміну. Дипломатам показали наслідки
Удар РФ по будівлі Кабміну. Дипломатам показали наслідки
Удар РФ по будівлі Кабміну. Дипломатам показали наслідки

Автор: 

Кабмін (14349) Київ (20140) обстріл (30765) Повітряні атаки на Київ (935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
вбитих немовлят покажіть ..а не свої срані зельоні адмінбудівлі !!

гниди зельоні
показати весь коментар
08.09.2025 11:44 Відповісти
+18
Коли обстріляли дитячу лікарню було менше розголосу, ніж зараз коли влучили в ЗЕлене кубло мародерів...
показати весь коментар
08.09.2025 11:55 Відповісти
+17
взагалі жесть .. діти гинуть щодня !!!

а зельона гнидота свою сракохату показує - де вона бюджет дерибанить та Україну здає
показати весь коментар
08.09.2025 11:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вбитих немовлят покажіть ..а не свої срані зельоні адмінбудівлі !!

гниди зельоні
показати весь коментар
08.09.2025 11:44 Відповісти
Коли обстріляли дитячу лікарню було менше розголосу, ніж зараз коли влучили в ЗЕлене кубло мародерів...
показати весь коментар
08.09.2025 11:55 Відповісти
В цьому світі більший хайп піднімають коли *********** на якогось чиновника чим вбивство тисяч дітей. А якщо чиновник гей то такий хайп підніметься що Гітлер заплакав би
показати весь коментар
08.09.2025 12:03 Відповісти
А чьо до сих пор нет аналогичного фото здания козлорылого кабмина?
показати весь коментар
08.09.2025 11:44 Відповісти
Реакція дипломатів - а - я -яй -- а - я - яй!
показати весь коментар
08.09.2025 11:45 Відповісти
взагалі жесть .. діти гинуть щодня !!!

а зельона гнидота свою сракохату показує - де вона бюджет дерибанить та Україну здає
показати весь коментар
08.09.2025 11:45 Відповісти
В урядовому кварталі повно камер. Дивно, що ніякого відео з моментом прильоту не показали...
показати весь коментар
08.09.2025 11:48 Відповісти
Правильно, що показали дипломатам. Кацапи це терористи і про це хай знає весь світ. А не показували як розмінували Чонгар?
показати весь коментар
08.09.2025 11:49 Відповісти
Зараз верещучка на шаттлі під'їде та повезе показувати.
показати весь коментар
08.09.2025 11:52 Відповісти
Та їм насрати.
показати весь коментар
08.09.2025 11:50 Відповісти
ОТ ЩО ТРЕБА ПОКАЗУВАТИ , зельоні гниди і *****!!!

показати весь коментар
08.09.2025 11:51 Відповісти
і це один із сотень та тисяч випадків..а зельоні гниди кабмін показують

ну кінчений сюр..
показати весь коментар
08.09.2025 11:56 Відповісти
Кацапи намекнули панам міністрам, що пора вже починати працювати, а не тільки красти! А не вмієте і не хочете працювати - ідіть геть, поки не винесли...
показати весь коментар
08.09.2025 11:51 Відповісти
Матір вагітну в реанімації покажіть, з якої дитину передчасно вийняли і яка ледь дихає, бо легені нерозвинуті ще -
тварь зелена!
показати весь коментар
08.09.2025 11:52 Відповісти
От що треба показувати ..а не свої "великорозумні" е-бали , гниди зельоні

Жінку з 2 місячним немовлям викинуло з будинку.
А зльоні гниди показують адмінбудівлі де не було нікого...просто ********

показати весь коментар
08.09.2025 11:53 Відповісти
і що, прийшли пофоткали. Та пійшли далі.

Висказали свою - ОЗАБОЧЕННОСЬ і все
показати весь коментар
08.09.2025 12:01 Відповісти
Я так зрозумів,що в нас появилась ше одна прес-секретар Тільки чомусь немає примьєр-міністра. одні балаболи і брехуни при владі. Так і живемо.
показати весь коментар
08.09.2025 12:02 Відповісти
чергова корабельная сос-на
показати весь коментар
08.09.2025 12:13 Відповісти
 
 