УКР
Пошкоджено будівлю Кабміну через атаку РФ
Посол Естонії Кольк про обстріл Кабміну: "Фотографії говорять більше, ніж слова. Ми маємо силу зупинити Росію"

Посол Естонії Аннелі Кольк заявила про страх деяких країн перед поразкою РФ

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк після відвідання пошкодженої будівлі Кабінету Міністрів закликала міжнародних партнерів рішуче протистояти агресії Росії.

Про це дипломатка написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Дипломатка разом із послами інших держав, прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком оглянула зруйновану урядову будівлю в Києві.

"Фотографії говорять більше, ніж слова, про жорстокість і злочинну сутність терористичної Росії. Ми маємо силу, щоб зупинити Росію, закликаю всіх союзників скористатися цією силою", - написала Кольк.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Дипломатам показали наслідки удару РФ по будівлі Кабміну.

а порушені цивільні об'єкти та нові нагробки на кладовищах не говорять що цей ад треба закінчувати???
показати весь коментар
08.09.2025 11:59 Відповісти
Це ще не до всіх українців дойшло, а ви хочете таке почути від європейців, яким зручно торгувати з рашкою за "щитом" з українців.
показати весь коментар
08.09.2025 12:13 Відповісти
а ще не до всіх 73% зебілів дійшло що не європейці розміновували Чонгар ................
показати весь коментар
08.09.2025 12:15 Відповісти
О, добре що ви це написали. І що ж ми українці робимо, щоб ті, хто розмінували Чонгар (і зробили ще багато-багато-багато-...-багато злочинів) були притягнуті до відповідальності?
показати весь коментар
08.09.2025 12:17 Відповісти
а це демократія, пане

йдіть спокутуйте .."українці" ви лише по паспорту
показати весь коментар
08.09.2025 12:22 Відповісти
Давайте ви не будете вирішувати хто правильний українець, а хто "по паспорту".

Спокутуйте що? Ми знайомі? Ви знаєте мої політичні вподобання? Можете читати думки через монітор компа? Бачите минуле? Майбутнє теж бачите?
показати весь коментар
08.09.2025 12:56 Відповісти
а давайте Ви не буде звалювати свої проблеми на інших.
показати весь коментар
08.09.2025 12:57 Відповісти
А давайте я все таки звалю всі проблеми України на вас і всіх тих, хто міг і мав будувати круту європейську державу, а збудував те, що ми зараз маємо.

Визнайте нарешті свої помилки і почніть рухатися у правильному напрямку, або хоча б не заважайте іншим.
показати весь коментар
08.09.2025 13:03 Відповісти
в реальному світі хіба що слину свою зможеш на мене звалити ..і то
показати весь коментар
08.09.2025 13:04 Відповісти
Я на відміну від тебе дурного діда живу в реальному, не вигаданому світі.
показати весь коментар
08.09.2025 13:09 Відповісти
вали, скуф вже ))

дасть Бог зустрінемось, скуфе
показати весь коментар
08.09.2025 13:11 Відповісти
Ти що, дід супермен?
показати весь коментар
08.09.2025 13:13 Відповісти
не псуйте собі нерви..йдіть
показати весь коментар
08.09.2025 13:14 Відповісти
а в плані "бачите" - все просто

лише зебіли звинувачують інших у СВОЇХ ВЛАСНИХ ПОМИЛКАХ
показати весь коментар
08.09.2025 12:58 Відповісти
але це по зебільному звалювати на європейців 73% зебільну проблему

тобто читаючи Вас це має вирішувати ЄС тепер ? ))))
показати весь коментар
08.09.2025 12:28 Відповісти
Я на європейців "звалив" те, що вони і самі не приховують. А про зебільні проблеми це не до мене, я не виборець ні зе ні пороха, ні хто там був в 19 році ще.

Завдяки і вам і 73% і ще якимось відсоткам я ще не мав шансу взяти участь у виборах. Тому ви капітально сіли в калюжу зі своїми спробами навішати на опонента своїх промахів і провалів (я не тільки про 2019 рік, Україна незалежна з 1991).

Похвалитися вам немає чим.
показати весь коментар
08.09.2025 13:00 Відповісти
ну ний далі на європейців, нитик )

"Завдяки і вам і 73% і ще якимось відсоткам я ще не мав шансу взяти участь у виборах." - і що ж ти "українець" тепер робиш (с) крім кіздежа ? )))
показати весь коментар
08.09.2025 13:03 Відповісти
Та ти повністю відбитий баран. З тобою дискутувати - лише нерви собі псувати.

"і що ж ти "українець" тепер робиш" - кайфую від життя в країні, яку твоє покоління залишило моєму.
показати весь коментар
08.09.2025 13:07 Відповісти
вали вали, вишиватник .. слину підбери
показати весь коментар
08.09.2025 13:08 Відповісти
хвалитись нема чим. але й провини свої на інших як Ви не вішаю.
показати весь коментар
08.09.2025 13:07 Відповісти
Ми говоримо про стан нашої держави, чим я винен в її поточному стані, якщо я 2001 року народження???
показати весь коментар
08.09.2025 13:12 Відповісти
майте хоч якесь достоїнство та валіть вже як обіцяли, скуфе
показати весь коментар
08.09.2025 13:13 Відповісти
А мені подобається тебе бездарного діда принижувати.
показати весь коментар
08.09.2025 13:14 Відповісти
в 24 роки могли бути і розумнішим .. але не всім дано. співчуваю Вам
показати весь коментар
08.09.2025 13:17 Відповісти
Ти/ви адекватний? Ти ж прибігло в гілку коментів і почав кидатися образами, я просто відреагував. Про слину, 73%, вишиватника хто писав??? А тепер включив менторський тон і почав повчати.
показати весь коментар
08.09.2025 13:21 Відповісти
вал нах, убоге ...

24 роки тупе і зельоне ..прикривається фразами "щит українців" ..якраз діди за вас воюють

Маєте Великий шанс стати Гнидою, юзер
показати весь коментар
08.09.2025 13:24 Відповісти
Ха, нічого нового - черговий баран порвався, незмігши в адекватну дискусію.
показати весь коментар
08.09.2025 13:31 Відповісти
в святе попали .. в зельоний кабмін
показати весь коментар
08.09.2025 12:00 Відповісти
На жаль окрім закликів нічого ви не маєте. Так буде і коли пуйло піде на Естонію
показати весь коментар
08.09.2025 12:00 Відповісти
В Києві в ніч цього обстрілу вбили трьох людей, а у цих головна увага на те що збитий шахед впав на дах Кабміну.
показати весь коментар
08.09.2025 12:24 Відповісти
і це тільки в Києві
показати весь коментар
08.09.2025 12:36 Відповісти
 
 