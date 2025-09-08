Посол Естонії Кольк про обстріл Кабміну: "Фотографії говорять більше, ніж слова. Ми маємо силу зупинити Росію"

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк після відвідання пошкодженої будівлі Кабінету Міністрів закликала міжнародних партнерів рішуче протистояти агресії Росії.

Про це дипломатка написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Дипломатка разом із послами інших держав, прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком оглянула зруйновану урядову будівлю в Києві.

"Фотографії говорять більше, ніж слова, про жорстокість і злочинну сутність терористичної Росії. Ми маємо силу, щоб зупинити Росію, закликаю всіх союзників скористатися цією силою", - написала Кольк.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

