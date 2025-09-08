Будівлю Кабміну пошкодила російська ракета "Іскандер", - Матернова. ФОТОрепортаж

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що будівлю Кабінету міністрів України пошкодила російська балістична ракета "Іскандер".

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Матернова розповіла, що відвідала Кабмін разом з іншими дипломатами, яких супроводжували прем’єрка Юлія Свириденко та очільники МЗС і МВС.

"Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди - в саме серце українського уряду", - заявила посол.

Дипломатка додала, що їй показали уламки ракети та шрапнель від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер". Завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, будівля не була знищена вщент, а швидкі дії українських рятувальників локалізували пожежу на трьох поверхах.

Матернова підкреслила, що зараз союзники мають посилити підтримку України та дати їй усе необхідне для захисту повітряного простору.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

