УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пошкоджено будівлю Кабміну через атаку РФ
3 142 19

Будівлю Кабміну пошкодила російська ракета "Іскандер", - Матернова. ФОТОрепортаж

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що будівлю Кабінету міністрів України пошкодила російська балістична ракета "Іскандер".

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Матернова розповіла, що відвідала Кабмін разом з іншими дипломатами, яких супроводжували прем’єрка Юлія Свириденко та очільники МЗС і МВС.

Матернова вважає, що будівлю Кабміну пошкодив Іскандер

"Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди - в саме серце українського уряду", - заявила посол.

Дипломатка додала, що їй показали уламки ракети та шрапнель від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер". Завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, будівля не була знищена вщент, а швидкі дії українських рятувальників локалізували пожежу на трьох поверхах.

Матернова вважає, що будівлю Кабміну пошкодив Іскандер

Матернова підкреслила, що зараз союзники мають посилити підтримку України та дати їй усе необхідне для захисту повітряного простору.

Матернова вважає, що будівлю Кабміну пошкодив Іскандер

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Естонії Кольк про обстріл Кабміну: "Фотографії говорять більше, ніж слова. Ми маємо силу зупинити Росію"

Автор: 

Кабмін (14349) Матернова Катаріна (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Тоді б будівля кабміну виглядала приблизно так
показати весь коментар
08.09.2025 14:32 Відповісти
+8
Віримо, сам бубочка її зупиняв, але не вийшло
показати весь коментар
08.09.2025 14:35 Відповісти
+5
Якийсь брєд. Влучив іскандер, але здетонував не весь, тому такі ушкодженя.
Може хай кожен займається своєю справою та не лізе туди, де не розбирається? Хоча про що це я, при зевладі майже всі профнепридатні, не розбираються ні в своїх справах ні в інших.
показати весь коментар
08.09.2025 14:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Маса бойової частини: 480 кг "
Точно Іскандер? Хіба шо може уламки...
показати весь коментар
08.09.2025 14:30 Відповісти
Тоді б будівля кабміну виглядала приблизно так
показати весь коментар
08.09.2025 14:32 Відповісти
Не виглядала би так - на фото блочний офісний будинок, який робили вже більше у пізньому СРСР, а будівля Кабміну - цегляна сталінська забудова. Там від однієї ракети так цілий під'їзд не складеться, по ідеї.

Але так, якщо не здетонувала штатно, то повезло - руйнування були б суттєво більшими.
То Трамп - ****. Інтернет же ж писав, що через припинення Штатами військової допомоги запас ракет для ППО закінчиться десь під кінець серпня - ось воно і є. Трамп спецом під різними приводами тягне 2 тижні, ще 10 днів, ще 3 тижні. А сам собі думає : "Ось не буде чим Зеленському захищатися, стане більш зговірливим . . ."

Трамп - путінський агент, тут сумнівів бути не може. Просто він не може надто відкрито діяти, аби американський народ і американський Сенат на вуха не стали. Але шкодить, як може.
показати весь коментар
08.09.2025 15:04 Відповісти
І козир, і арахам, і портнов з подол....м і інші гадини.... Всі шиплять та шкодять
показати весь коментар
08.09.2025 16:19 Відповісти
Віримо, сам бубочка її зупиняв, але не вийшло
показати весь коментар
08.09.2025 14:35 Відповісти
татаров з арєстовичем збили з краденого гранатомета
показати весь коментар
08.09.2025 14:41 Відповісти
вкрали у чеченців??
показати весь коментар
08.09.2025 14:51 Відповісти
Зеленського багато хто з українців критикує. Я, наприклад, теж і я голосував за Порошенка на виборах Президента у 2019 році. Але Зеленський, добрий він чи поганий, - наш Президент.
І умисне приниження глави держави термінами "бубочка", "Янелох" і аналогічними - явний показник проросійського троля, бо справжній українець собі цього точно не дозволить.
Українці можуть гостро критикувати Президента, навіть ненавидіти, вимагати відставки абощо, але не будуть принижувати, оскільки це є глава держави, тобто його приниження - це приниження України, а справжні українці Україну принижувати (навіть в особі непопулярного політика) точно не будуть.

Тому не ховайтеся під польским прапором за допомогою VPN - робіть вже як є, ставте російський триколорчик . . .
показати весь коментар
08.09.2025 15:09 Відповісти
А як бути з діяльністю Кротівні? Поки Бубосян її покриває, поки достоїн кляття і вселенського хейту ..
Хіба ні .. ?????
показати весь коментар
08.09.2025 16:20 Відповісти
А я голосував за зє, але не вважаю його "наш Президент" - сужу по справам, а не по словам
показати весь коментар
08.09.2025 17:10 Відповісти
А передбачити розвиток подій слабО було?
показати весь коментар
08.09.2025 17:36 Відповісти
Якийсь брєд. Влучив іскандер, але здетонував не весь, тому такі ушкодженя.
Може хай кожен займається своєю справою та не лізе туди, де не розбирається? Хоча про що це я, при зевладі майже всі профнепридатні, не розбираються ні в своїх справах ні в інших.
показати весь коментар
08.09.2025 14:50 Відповісти
вона чиновниця,в неї обов'язок давати на те що відбувається коментар,бісить що загинули люди,знищено майно а вони бордель з хвойдами обговорювають
показати весь коментар
08.09.2025 14:54 Відповісти
Можливо загорілась збита ракета, і на момент влучання в КМУ вже не було вибухівки - тільки палаючі частки. Або здох детонатор і частина ТНТ ( чи що там за вибухівка) висипалась
показати весь коментар
08.09.2025 16:23 Відповісти
Наші дипломати багатостаночникі,тільки в дипломатії нічого не розуміють
показати весь коментар
08.09.2025 14:51 Відповісти
Вона - словакиня! А Словакія це велика ракетна держава. Так що нічого тут...!
показати весь коментар
08.09.2025 15:04 Відповісти
Йомайо, це просто лютий пздц
показати весь коментар
08.09.2025 14:53 Відповісти
випишіть собі премію і УБД.
показати весь коментар
08.09.2025 15:01 Відповісти
Схоже що кізяки вона курить тіж самі, що і Zєльонський.
показати весь коментар
08.09.2025 15:04 Відповісти
 
 