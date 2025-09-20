Країни G7 мають діяти єдино та рішуче, щоб покласти край війні Росії проти України, - міністр фінансів Канади Шампань

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань наголосив на необхідності координованих дій G7 проти Росії, включно з планами використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Ми більше не на етапі поступових кроків, а діємо рішуче, щоб покласти край війні", - заявив Шампань, додавши, що країни G7 "єдині в амбіціях і усвідомленні терміновості".

Шампань головує на зустрічі міністрів фінансів G7, де обговорюють, зокрема, суперечливий план використання заморожених активів центробанку РФ для фінансування допомоги Україні.

На G7 також тисне президент США Дональд Трамп, закликаючи до жорсткіших заходів проти Москви. Вашингтон пропонував 100%-ві мита проти Китаю та Індії, посилення обмежень щодо російської нафти й газу та спрямування заморожених російських активів на підтримку Києва.

Шампань наголосив на важливості узгоджених дій: "Є різні ініціативи, але ми прагнемо координуватися і ухвалювати схожі політики".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш вважає, що припинення війни РФ проти України навряд чи відбудеться в короткостроковій перспективі