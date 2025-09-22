19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не вплине на постачання нафти через "Дружбу", - Єврокомісія

Євросоюз не планує зупиняти поставки нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" у рамках 19-го пакета санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен.

"Ми зможемо надати всі деталі, коли буде досягнуто остаточної згоди. Зараз ми говоримо про пропозицію, яку ми зробили, але згідно з інформацією, яка нам доступна, ці дві компанії "Роснєфть" і "Газпромнєфть", не беруть істотної участі в постачанні цього трубопроводу", - повідомила речниця.

Нагадаємо, Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів Євросоюзу.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.