19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не вплине на постачання нафти через "Дружбу", - Єврокомісія

Санкції ЄС проти РФ: обмежень проти нафтопроводу Дружба не буде

Євросоюз не планує зупиняти поставки нафти з Росії через нафтопровід "Дружба" у рамках 19-го пакета санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен.

"Ми зможемо надати всі деталі, коли буде досягнуто остаточної згоди. Зараз ми говоримо про пропозицію, яку ми зробили, але згідно з інформацією, яка нам доступна, ці дві компанії "Роснєфть" і "Газпромнєфть", не беруть істотної участі в постачанні цього трубопроводу", - повідомила речниця.

Нагадаємо, Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові вразили нафтопровід "Дружба": на місці - потужний стовп вогню. ВIДЕО

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів Євросоюзу.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

А може той... Просто збивати шлюхеди понад "Дружбою"? Може декілька уламків впадуть на трубу й де юре винні будемо не ми?
22.09.2025 17:13 Відповісти
Та невже ??? Яке щасття для орбана і фіцо. Все для людей...
22.09.2025 17:18 Відповісти
Це все, що треба знати про дев'ятнадцятий пакет санкцій. І взагалі про всі "санкції"...
22.09.2025 17:21 Відповісти
https://suspilne.media/954255-putin-zaaviv-so-sankcii-pisli-na-korist-rosii-ta-pro-lidersku-poziciu-v-arktici/#:~:text=%D0%92%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90-,%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%22%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C,-%22%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE -Санкции пошли на пользу-путин.
А це пакетики для фасовки наркоманських санкций від ЕС)
22.09.2025 17:28 Відповісти
Так наче Мадяр Броуді вже зупинив ту Дружбу...чи нє?
22.09.2025 17:39 Відповісти
Зеленський, ху🤬ло, Орбан і Фіцо видихнули з полегшенням!!!
22.09.2025 17:46 Відповісти
Євросоюз не планує зупиняти поставки нафти з Росії через нафтопровід "Дружба
- схоже , Україна також не планує ... і кацапи , звісно , також не планують . Всі задоволені ...
22.09.2025 18:10 Відповісти
 
 