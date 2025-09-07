УКР
7 374 42

Українські військові вразили нафтопровід "Дружба": на місці - потужний стовп вогню. ВIДЕО

У ніч проти 7 вересня Сили оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту нафтопроводу "Дружба" в Брянській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах з’явилося відео з місця події, де видно потужний стовп вогню. В описі до кадрів наголошується, що Україна завдає ударів виключно по законних військових цілях, знищуючи критичну інфраструктуру ворога.

Мадяру респект))
07.09.2025 13:04 Відповісти
+28
Досить вже виправдовуватися за кожну знищену ціль. Перед ким ви виправдовуєтеся? Пред дітовбивцями чи перед тими хто вбивць прикриває? Всі рашисти повинні здохнути а Сосія стерта з лиця землі.
07.09.2025 13:11 Відповісти
+27
усе як фіцо з орбаном на прохання рудого донні замовляли
07.09.2025 13:02 Відповісти
у сіярти буде істерика
07.09.2025 14:44 Відповісти
Нічна атака ЗСУ не вплинула на роботу нафтопроводу «Дружба» і постачання нафти до Угорщини, заявив Сійярто.
07.09.2025 16:07 Відповісти
Так і треба. Більше обстрілів - менше нафти щелюстної.
07.09.2025 13:03 Відповісти
ТА УВАЖУХА)
07.09.2025 13:13 Відповісти
нажаль, без звуку.
не чутно воплів підарів з відірваними кінцівками.
07.09.2025 13:15 Відповісти
Зате чутно воплі орбана з сіярто та фіцо.
07.09.2025 13:54 Відповісти
Уважуха не тільки Мадяру, а всім хто причетний до цього: хто наказував, хто виконував, хто збирав дрони, а так само хто донатив.
Дякую всім!
07.09.2025 15:08 Відповісти
до чого зеленський?
07.09.2025 13:15 Відповісти
Він цю шавку породи "Zіуда" годує.
07.09.2025 13:55 Відповісти
Мадяр сидячи на офіційній посаді взриває Дружбу по своїй волі проти наказу? Якщо ні, то наказ від Зеленського. А, забув, якщо щось погане то точно Зеля, а якщо щось хороше, то народ, ну да, ну да...
07.09.2025 14:53 Відповісти
Ти від вчорашнього ще не відйшов? Чи вже зранку свіжа доза?
07.09.2025 13:52 Відповісти
07.09.2025 13:13 Відповісти
Такі речі Україна могла вже робити у 2024- му. Але пілся декількох успішних атак на НПЗ все зупинилося.
Чому?
США протестували, чи у самих не спрацювало, що знищенн паливної і залізничної інфраструктури зменшить наступальний потенціал рф наполовину і більше
07.09.2025 13:14 Відповісти
Невже це Трамп, так палко відреагував на закупівлю країнами ЄС нафти у ******!! Сказав, як відрубав!! Мабуть він, не сподівається, від зеленського з міндічем та єрмаком, отієї ракети, ФЛАМІНГО???!!
А міг би, і 2-3 тижні почекати…
07.09.2025 13:15 Відповісти
Позапланова перевірка якості пального.
07.09.2025 13:16 Відповісти
Гарно горить ''дружба''
07.09.2025 13:16 Відповісти
07.09.2025 13:19 Відповісти
07.09.2025 13:29 Відповісти
Дружба не згасає! 😂
07.09.2025 13:19 Відповісти
Схоже на Запорізьку АЕС.
07.09.2025 13:18 Відповісти
ні, це схоже на АЕС Гравлін біля Дюнкерка.
07.09.2025 13:25 Відповісти
По кремлю бийте, по урядовим будвлям в Москві. Всі ж знають де будівля московського генштабу, де іхня будівля мін оборони, всі знають адрес Лубянки... Чому по цим обьектам не б'ють.
07.09.2025 13:20 Відповісти
Швидше за все не пробивають ППО. Та й яка в цьому користь, крім піару. НПЗ важливіше.
07.09.2025 13:23 Відповісти
Нема користі від знищення будівлі Лубянки, чи від знищена міністерств разом з міністрами і держ.чиновниками.

Чи може нпз, які не знищують в виводять із роботи на пару днів якось зупиняють повзуче просування орків?
07.09.2025 13:47 Відповісти
Знищення вплине на хід війни, а розбиті вікна і пара убитих генералів навряд чи.
07.09.2025 14:34 Відповісти
Це укол шпильки, але в саме сердце.
07.09.2025 13:48 Відповісти
Чим бити? Зеленими паперовими "фламінго"?
07.09.2025 13:53 Відповісти
Замість Москви...
07.09.2025 13:34 Відповісти
Вразили на території Параші а сморід гівном до Києва дойшов з боку Угорщіни та Словатчвини. Співпадіння?
07.09.2025 13:53 Відповісти
Горковенко: Гарна картинка!!! На кінець серпня наші добрі дрони вивели з ладу близько 17% потужностей російських НПЗ.
07.09.2025 14:05 Відповісти
та це, що....
от, гур ще нааналізірує.
мільйон фламінгов, таки докрасять.
дебілка свириденко заявить про щось ще більш дебільне.
пройде оті два три тижні, від геніального доні.
зе!гундос, всіх пабєдіт......
07.09.2025 14:19 Відповісти
Хай горить вся рашиська росія і вся нечисть яка підтримує кривавого терориста.
07.09.2025 14:37 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
07.09.2025 14:46 Відповісти
Жижепровод "Дрючба" 👌
07.09.2025 14:54 Відповісти
накінець то. а то я вже став переживати.щось довго вже та "дружба" качає
07.09.2025 15:09 Відповісти
 
 