Українські військові вразили нафтопровід "Дружба": на місці - потужний стовп вогню. ВIДЕО

У ніч проти 7 вересня Сили оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту нафтопроводу "Дружба" в Брянській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах з’явилося відео з місця події, де видно потужний стовп вогню. В описі до кадрів наголошується, що Україна завдає ударів виключно по законних військових цілях, знищуючи критичну інфраструктуру ворога.

Також дивіться: Трупи окупантів на околицях Покровська: Росія не вивозить тіла своїх солдатів. ВIДЕО 18+