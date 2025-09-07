Українські військові вразили нафтопровід "Дружба": на місці - потужний стовп вогню. ВIДЕО
У ніч проти 7 вересня Сили оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту нафтопроводу "Дружба" в Брянській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах з’явилося відео з місця події, де видно потужний стовп вогню. В описі до кадрів наголошується, що Україна завдає ударів виключно по законних військових цілях, знищуючи критичну інфраструктуру ворога.
не чутно воплів підарів з відірваними кінцівками.
Дякую всім!
Чому?
США протестували, чи у самих не спрацювало, що знищенн паливної і залізничної інфраструктури зменшить наступальний потенціал рф наполовину і більше
А міг би, і 2-3 тижні почекати…
Чи може нпз, які не знищують в виводять із роботи на пару днів якось зупиняють повзуче просування орків?
от, гур ще нааналізірує.
мільйон фламінгов, таки докрасять.
дебілка свириденко заявить про щось ще більш дебільне.
пройде оті два три тижні, від геніального доні.
зе!гундос, всіх пабєдіт......