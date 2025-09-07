Трупи окупантів на околицях Покровська: Росія не вивозить тіла своїх солдатів. ВIДЕО 18+

Бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" виявили велику кількість тіл російських окупантів на околицях Покровська на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трупами російських військових завалені поля, посадки та зруйновані будівлі навколо міста. Тіла розкидані просто неба під палючим сонцем. Росія не намагається їх забрати.

"У них могли бути різні мотиви, думки та минуле. Але кінець їхній - один на всіх", - йдеться в описі до відео.

Відео 18+

