Трупи окупантів на околицях Покровська: Росія не вивозить тіла своїх солдатів. ВIДЕО 18+
Бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" виявили велику кількість тіл російських окупантів на околицях Покровська на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, трупами російських військових завалені поля, посадки та зруйновані будівлі навколо міста. Тіла розкидані просто неба під палючим сонцем. Росія не намагається їх забрати.
"У них могли бути різні мотиви, думки та минуле. Але кінець їхній - один на всіх", - йдеться в описі до відео.
Відео 18+
путлєрівських вбивць , які припхалися на нашу територію без запрошення😠
Мабуть, «готується» до чергового саміту зеленського-єрмака, міру-мір, десь за кордоном??
Це така "нова тактика" рашистів - застелять поля трупами а потім повзком серед трупаків в атаку, щоб дрону ЗСУ було важко розгледіти.
Я не знаю, предпримет ли Россия еще один "финальный" штурм Донбасса, но это вполне вкладывается в логику Путина, как я ее понимаю.
1) Путину докладывают, что украинская армия истощена, нужно хорошенько толкнуть, и оборона развалится.
2) При этом Путин фиксируется на своем https://t.me/RomanShrike/2535 плане-минимуме - полный захват Донбасса.
3) Поэтому с его точки зрения логично усилить натиск в Донецкой области, захватить ее, а потом с сильной позиции с помощью друга Дональда навязать Украине позорное соглашение о мире.
У Путина было много планов, которые провалились, потому что были основаны на ложных данных. Этот тоже провалится.
Но, имхо, он все же попробует.