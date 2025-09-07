УКР
Бойові дії на Покровському напрямку
3 540 7

Трупи окупантів на околицях Покровська: Росія не вивозить тіла своїх солдатів. ВIДЕО 18+

Бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" виявили велику кількість тіл російських окупантів на околицях Покровська на Донецькому напрямку. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трупами російських військових завалені поля, посадки та зруйновані будівлі навколо міста. Тіла розкидані просто неба під палючим сонцем. Росія не намагається їх забрати. 

"У них могли бути різні мотиви, думки та минуле. Але кінець їхній - один на всіх", - йдеться в описі до відео.

Відео 18+

Дивіться: Окупант з відірваною ногою підірвав себе гранатою. ВIДЕО

ліквідація (4426) смерть (6827) знищення (8169) Покровськ (803)
І все ж просочуваються скрізь наші позиції на жаль. І вже зайшли на Дніпропетровщину
07.09.2025 12:02 Відповісти
Навіть страшно уявити , який стоїть сморід на нашій землі від
путлєрівських вбивць , які припхалися на нашу територію без запрошення😠
07.09.2025 12:08 Відповісти
ВСЯ росия будет закопана в Украине !!! ВСЯ ((((
07.09.2025 12:12 Відповісти
🤞🙏
07.09.2025 12:26 Відповісти
Поки зеленський та міндіч, з оточенням з опу, язиками «ліплять» про ФЛАМІНГО та довгий НЕПТУН, ****** щоденно гадить в Україні!
Мабуть, «готується» до чергового саміту зеленського-єрмака, міру-мір, десь за кордоном??
07.09.2025 12:15 Відповісти
"Харошій" рюззкій чомусь погано смердить.
Це така "нова тактика" рашистів - застелять поля трупами а потім повзком серед трупаків в атаку, щоб дрону ЗСУ було важко розгледіти.
07.09.2025 12:25 Відповісти
https://t.me/RomanShrike/2539 Роман Шрайк:
Я не знаю, предпримет ли Россия еще один "финальный" штурм Донбасса, но это вполне вкладывается в логику Путина, как я ее понимаю.
1) Путину докладывают, что украинская армия истощена, нужно хорошенько толкнуть, и оборона развалится.
2) При этом Путин фиксируется на своем https://t.me/RomanShrike/2535 плане-минимуме - полный захват Донбасса.
3) Поэтому с его точки зрения логично усилить натиск в Донецкой области, захватить ее, а потом с сильной позиции с помощью друга Дональда навязать Украине позорное соглашение о мире.
У Путина было много планов, которые провалились, потому что были основаны на ложных данных. Этот тоже провалится.
Но, имхо, он все же попробует.
07.09.2025 12:35 Відповісти
 
 