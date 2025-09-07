РУС
Боевые действия на Покровском направлении
4 826 7

Трупы оккупантов на окраинах Покровска: Россия не вывозит тела своих солдат. ВИДЕО 18+

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" обнаружили большое количество тел российских оккупантов в окрестностях Покровска на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трупами российских военных завалены поля, посадки и разрушенные здания вокруг города. Тела разбросаны под открытым небом под палящим солнцем. Россия не пытается их забрать.

"У них могли быть разные мотивы, мысли и прошлое. Но конец их - один на всех", - говорится в описании к видео.

Видео 18+

Смотрите: Оккупант с оторванной ногой подорвал себя гранатой. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (4034) смерть (9298) уничтожение (7852) Покровск (771)
Комментировать
Сортировать:
І все ж просочуваються скрізь наші позиції на жаль. І вже зайшли на Дніпропетровщину
07.09.2025 12:02 Ответить
Навіть страшно уявити , який стоїть сморід на нашій землі від
путлєрівських вбивць , які припхалися на нашу територію без запрошення😠
07.09.2025 12:08 Ответить
ВСЯ росия будет закопана в Украине !!! ВСЯ ((((
07.09.2025 12:12 Ответить
🤞🙏
07.09.2025 12:26 Ответить
Поки зеленський та міндіч, з оточенням з опу, язиками «ліплять» про ФЛАМІНГО та довгий НЕПТУН, ****** щоденно гадить в Україні!
Мабуть, «готується» до чергового саміту зеленського-єрмака, міру-мір, десь за кордоном??
07.09.2025 12:15 Ответить
"Харошій" рюззкій чомусь погано смердить.
Це така "нова тактика" рашистів - застелять поля трупами а потім повзком серед трупаків в атаку, щоб дрону ЗСУ було важко розгледіти.
07.09.2025 12:25 Ответить
https://t.me/RomanShrike/2539 Роман Шрайк:
Я не знаю, предпримет ли Россия еще один "финальный" штурм Донбасса, но это вполне вкладывается в логику Путина, как я ее понимаю.
1) Путину докладывают, что украинская армия истощена, нужно хорошенько толкнуть, и оборона развалится.
2) При этом Путин фиксируется на своем https://t.me/RomanShrike/2535 плане-минимуме - полный захват Донбасса.
3) Поэтому с его точки зрения логично усилить натиск в Донецкой области, захватить ее, а потом с сильной позиции с помощью друга Дональда навязать Украине позорное соглашение о мире.
У Путина было много планов, которые провалились, потому что были основаны на ложных данных. Этот тоже провалится.
Но, имхо, он все же попробует.
07.09.2025 12:35 Ответить
 
 