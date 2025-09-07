Трупы оккупантов на окраинах Покровска: Россия не вывозит тела своих солдат. ВИДЕО 18+

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" обнаружили большое количество тел российских оккупантов в окрестностях Покровска на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, трупами российских военных завалены поля, посадки и разрушенные здания вокруг города. Тела разбросаны под открытым небом под палящим солнцем. Россия не пытается их забрать.

"У них могли быть разные мотивы, мысли и прошлое. Но конец их - один на всех", - говорится в описании к видео.

Видео 18+

