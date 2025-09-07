РУС
Украинские военные поразили нефтепровод "Дружба": на месте - мощный столб огня. ВИДЕО

В ночь на 7 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях появилось видео с места происшествия, где виден мощный столб огня. В описании к кадрам отмечается, что Украина наносит удары исключительно по законным военным целям, уничтожая критическую инфраструктуру врага.

Топ комментарии
+32
Мадяру респект))
07.09.2025 13:04 Ответить
+20
Досить вже виправдовуватися за кожну знищену ціль. Перед ким ви виправдовуєтеся? Пред дітовбивцями чи перед тими хто вбивць прикриває? Всі рашисти повинні здохнути а Сосія стерта з лиця землі.
07.09.2025 13:11 Ответить
+19
усе як фіцо з орбаном на прохання рудого донні замовляли
07.09.2025 13:02 Ответить
усе як фіцо з орбаном на прохання рудого донні замовляли
07.09.2025 13:02 Ответить
у сіярти буде істерика
07.09.2025 14:44 Ответить
Так і треба. Більше обстрілів - менше нафти щелюстної.
07.09.2025 13:03 Ответить
Мадяру респект))
07.09.2025 13:04 Ответить
ТА УВАЖУХА)
07.09.2025 13:13 Ответить
нажаль, без звуку.
не чутно воплів підарів з відірваними кінцівками.
07.09.2025 13:15 Ответить
Зате чутно воплі орбана з сіярто та фіцо.
07.09.2025 13:54 Ответить
Досить вже виправдовуватися за кожну знищену ціль. Перед ким ви виправдовуєтеся? Пред дітовбивцями чи перед тими хто вбивць прикриває? Всі рашисти повинні здохнути а Сосія стерта з лиця землі.
07.09.2025 13:11 Ответить
Ахаха. Зеленский красавчик.
07.09.2025 13:12 Ответить
до чого зеленський?
07.09.2025 13:15 Ответить
Він цю шавку породи "Zіуда" годує.
07.09.2025 13:55 Ответить
Ти від вчорашнього ще не відйшов? Чи вже зранку свіжа доза?
07.09.2025 13:52 Ответить
07.09.2025 13:13 Ответить
Не грози Зе попивая сок у себя в Словакии.
07.09.2025 13:14 Ответить
зе!гніда, кончене гімно брехло та мародер!

не грози роберту попиваючи палінку у себе в будапешті......
07.09.2025 13:17 Ответить
IDFDavid #601622 , ruski , kakta niskrepno pod Amerikanskim praporom nikatsa .
07.09.2025 14:14 Ответить
Такі речі Україна могла вже робити у 2024- му. Але пілся декількох успішних атак на НПЗ все зупинилося.
Чому?
США протестували, чи у самих не спрацювало, що знищенн паливної і залізничної інфраструктури зменшить наступальний потенціал рф наполовину і більше
07.09.2025 13:14 Ответить
Невже це Трамп, так палко відреагував на закупівлю країнами ЄС нафти у ******!! Сказав, як відрубав!! Мабуть він, не сподівається, від зеленського з міндічем та єрмаком, отієї ракети, ФЛАМІНГО???!!
А міг би, і 2-3 тижні почекати…
07.09.2025 13:15 Ответить
Позапланова перевірка якості пального.
07.09.2025 13:16 Ответить
Гарно горить ''дружба''
07.09.2025 13:16 Ответить
07.09.2025 13:19 Ответить
07.09.2025 13:29 Ответить
Дружба не згасає! 😂
07.09.2025 13:19 Ответить
Схоже на Запорізьку АЕС.
07.09.2025 13:18 Ответить
ні, це схоже на АЕС Гравлін біля Дюнкерка.
07.09.2025 13:25 Ответить
По кремлю бийте, по урядовим будвлям в Москві. Всі ж знають де будівля московського генштабу, де іхня будівля мін оборони, всі знають адрес Лубянки... Чому по цим обьектам не б'ють.
07.09.2025 13:20 Ответить
Швидше за все не пробивають ППО. Та й яка в цьому користь, крім піару. НПЗ важливіше.
07.09.2025 13:23 Ответить
Нема користі від знищення будівлі Лубянки, чи від знищена міністерств разом з міністрами і держ.чиновниками.

Чи може нпз, які не знищують в виводять із роботи на пару днів якось зупиняють повзуче просування орків?
07.09.2025 13:47 Ответить
Знищення вплине на хід війни, а розбиті вікна і пара убитих генералів навряд чи.
07.09.2025 14:34 Ответить
Це укол шпильки, але в саме сердце.
07.09.2025 13:48 Ответить
Чим бити? Зеленими паперовими "фламінго"?
07.09.2025 13:53 Ответить
Замість Москви...
07.09.2025 13:34 Ответить
Вразили на території Параші а сморід гівном до Києва дойшов з боку Угорщіни та Словатчвини. Співпадіння?
07.09.2025 13:53 Ответить
Горковенко: Гарна картинка!!! На кінець серпня наші добрі дрони вивели з ладу близько 17% потужностей російських НПЗ.
07.09.2025 14:05 Ответить
та це, що....
от, гур ще нааналізірує.
мільйон фламінгов, таки докрасять.
дебілка свириденко заявить про щось ще більш дебільне.
пройде оті два три тижні, від геніального доні.
зе!гундос, всіх пабєдіт......
07.09.2025 14:19 Ответить
Хай горить вся рашиська росія і вся нечисть яка підтримує кривавого терориста.
07.09.2025 14:37 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
07.09.2025 14:46 Ответить
 
 