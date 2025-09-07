Украинские военные поразили нефтепровод "Дружба": на месте - мощный столб огня. ВИДЕО
В ночь на 7 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту нефтепровода "Дружба" в Брянской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях появилось видео с места происшествия, где виден мощный столб огня. В описании к кадрам отмечается, что Украина наносит удары исключительно по законным военным целям, уничтожая критическую инфраструктуру врага.
не чутно воплів підарів з відірваними кінцівками.
не грози роберту попиваючи палінку у себе в будапешті......
Чому?
США протестували, чи у самих не спрацювало, що знищенн паливної і залізничної інфраструктури зменшить наступальний потенціал рф наполовину і більше
А міг би, і 2-3 тижні почекати…
Чи може нпз, які не знищують в виводять із роботи на пару днів якось зупиняють повзуче просування орків?
от, гур ще нааналізірує.
мільйон фламінгов, таки докрасять.
дебілка свириденко заявить про щось ще більш дебільне.
пройде оті два три тижні, від геніального доні.
зе!гундос, всіх пабєдіт......