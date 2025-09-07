Украинские военные поразили нефтепровод "Дружба": на месте - мощный столб огня. ВИДЕО

В ночь на 7 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях появилось видео с места происшествия, где виден мощный столб огня. В описании к кадрам отмечается, что Украина наносит удары исключительно по законным военным целям, уничтожая критическую инфраструктуру врага.

Также смотрите: Трупы оккупантов в окрестностях Покровска: Россия не вывозит тела своих солдат. ВИДЕО 18+