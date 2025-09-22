19-й пакет санкций ЕС против РФ не повлияет на поставки нефти через "Дружбу", - Еврокомиссия

Евросоюз не планирует останавливать поставки нефти из России через нефтепровод "Дружба" в рамках 19-го пакета санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен.

"Мы сможем предоставить все детали, когда будет достигнуто окончательное согласие. Сейчас мы говорим о предложении, которое мы сделали, но согласно информации, которая нам доступна, эти две компании "Роснефть" и "Газпромнефть", не принимают существенного участия в поставке этого трубопровода", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, Венгрия и Словакия - две страны ЕС, которые получают российскую трубопроводную нефть через нефтепровод "Дружба".

19 сентября Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций ЕС против России. Сейчас он находится на рассмотрении стран-членов Евросоюза.

Еврокомиссия предложила санкции против России в сфере энергетики, финансов и военных технологий. Среди санкций против энергетического сектора - полный запрет транзакций для "Роснефти" и "Газпромнефти", замораживание активов других компаний.