Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Санкции ЕС против России
19-й пакет санкций ЕС против РФ не повлияет на поставки нефти через "Дружбу", - Еврокомиссия

Санкции ЕС против РФ: ограничений против нефтепровода Дружба не будет

Евросоюз не планирует останавливать поставки нефти из России через нефтепровод "Дружба" в рамках 19-го пакета санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен.

"Мы сможем предоставить все детали, когда будет достигнуто окончательное согласие. Сейчас мы говорим о предложении, которое мы сделали, но согласно информации, которая нам доступна, эти две компании "Роснефть" и "Газпромнефть", не принимают существенного участия в поставке этого трубопровода", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, Венгрия и Словакия - две страны ЕС, которые получают российскую трубопроводную нефть через нефтепровод "Дружба".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные поразили нефтепровод "Дружба": на месте - мощный столб огня. ВИДЕО

19 сентября Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций ЕС против России. Сейчас он находится на рассмотрении стран-членов Евросоюза.

Еврокомиссия предложила санкции против России в сфере энергетики, финансов и военных технологий. Среди санкций против энергетического сектора - полный запрет транзакций для "Роснефти" и "Газпромнефти", замораживание активов других компаний.

Автор: 

Еврокомиссия (1538) нефть (2012) россия (97311) санкции (11871) Евросоюз (17599)
А може той... Просто збивати шлюхеди понад "Дружбою"? Може декілька уламків впадуть на трубу й де юре винні будемо не ми?
22.09.2025 17:13 Ответить
Та невже ??? Яке щасття для орбана і фіцо. Все для людей...
22.09.2025 17:18 Ответить
Це все, що треба знати про дев'ятнадцятий пакет санкцій. І взагалі про всі "санкції"...
22.09.2025 17:21 Ответить
https://suspilne.media/954255-putin-zaaviv-so-sankcii-pisli-na-korist-rosii-ta-pro-lidersku-poziciu-v-arktici/#:~:text=%D0%92%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90-,%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%22%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C,-%22%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE -Санкции пошли на пользу-путин.
А це пакетики для фасовки наркоманських санкций від ЕС)
22.09.2025 17:28 Ответить
 
 