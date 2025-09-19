Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России, - пресс-секретарь Пиньо

В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия официально утвердила 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу подтвердить, что Комиссия сегодня утвердила 19-й пакет санкций против РФ", - заявила Пиньйо.

Детали нового пакета санкций будут анонсированы после обеда президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

