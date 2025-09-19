1 258 5
Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России, - пресс-секретарь Пиньо
В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия официально утвердила 19-й пакет санкций против России.
Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу подтвердить, что Комиссия сегодня утвердила 19-й пакет санкций против РФ", - заявила Пиньйо.
Детали нового пакета санкций будут анонсированы после обеда президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки що ти робиш у ворожій Британії? Їхав би до союзників засрашки жити - Іран, Північна Корея.
П. С. Дякую що сплачуєш податки у Британії з яких фінансується озброєння для України.
Бо ці лідари кремлінів налаштовані руйнувати до останнього