Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России, - пресс-секретарь Пиньо

Санкции США истощают экономику России

В пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия официально утвердила 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу подтвердить, что Комиссия сегодня утвердила 19-й пакет санкций против РФ", - заявила Пиньйо.

Детали нового пакета санкций будут анонсированы после обеда президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС проведут 19 сентября внеочередное заседание по новым санкциям против России

От тепер рашка точно вже всьо. Через 2 - 3 тижні куйло на колінах приповзе благати помилування.
19.09.2025 13:34 Ответить
Каждый ватник знает что только лучше рашке - только лучше!
19.09.2025 13:38 Ответить
У сраному сирисєр теж вкрещали що "санкції їм пох" , все буде кацапчик.
Тільки що ти робиш у ворожій Британії? Їхав би до союзників засрашки жити - Іран, Північна Корея.
П. С. Дякую що сплачуєш податки у Британії з яких фінансується озброєння для України.
19.09.2025 14:32 Ответить
18й пакет ввели 18 липня. Хотілося б частіше і швидше щоб приймали такі пакети!
Бо ці лідари кремлінів налаштовані руйнувати до останнього
19.09.2025 13:40 Ответить
санкції санкціями, а обід за розкладом
