Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, - речниця Піньйо

Санкції США виснажують економіку Росії

У п’ятницю, 19 вересня, Європейська комісія офіційно затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - заявила Піньйо.

Деталі нового пакету санкцій буде анонсовано після обіду президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС проведуть 19 вересня позачергове засідання щодо нових санкцій проти Росії

росія (67815) санкції (12734) Євросоюз (14148)
Каждый ватник знает что только лучше рашке - только лучше!
19.09.2025 13:38 Відповісти
У сраному сирисєр теж вкрещали що "санкції їм пох" , все буде кацапчик.
Тільки що ти робиш у ворожій Британії? Їхав би до союзників засрашки жити - Іран, Північна Корея.
П. С. Дякую що сплачуєш податки у Британії з яких фінансується озброєння для України.
19.09.2025 14:32 Відповісти
18й пакет ввели 18 липня. Хотілося б частіше і швидше щоб приймали такі пакети!
Бо ці лідари кремлінів налаштовані руйнувати до останнього
19.09.2025 13:40 Відповісти
санкції санкціями, а обід за розкладом
19.09.2025 13:44 Відповісти
Дякуємо за санкції ,щось дивно орбан і фіцо не блокували.
19.09.2025 14:53 Відповісти
 
 