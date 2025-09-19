2 258 7
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, - речниця Піньйо
У п’ятницю, 19 вересня, Європейська комісія офіційно затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - заявила Піньйо.
Деталі нового пакету санкцій буде анонсовано після обіду президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки що ти робиш у ворожій Британії? Їхав би до союзників засрашки жити - Іран, Північна Корея.
П. С. Дякую що сплачуєш податки у Британії з яких фінансується озброєння для України.
Бо ці лідари кремлінів налаштовані руйнувати до останнього