Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, - речниця Піньйо

У п’ятницю, 19 вересня, Європейська комісія офіційно затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ", - заявила Піньйо.

Деталі нового пакету санкцій буде анонсовано після обіду президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

