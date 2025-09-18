Посли ЄС проведуть 19 вересня позачергове засідання щодо нових санкцій проти Росії
У п'ятницю, 19 вересня, посли країн Євросоюзу зберуться на додаткове засідання для обговорення нових санкції проти Росії через її агресію проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили три топдипломати ЄС.
За словами співрозмовників видання, порядок денний ще офіційно не оприлюднили, тож обговорення може відбутися в усному форматі.
Засідання скликане данським головуванням у Раді ЄС і проходитиме в межах Комітету постійних представників.
Раніше один із провідних дипломатів ЄС розповів, що вже 19 вересня Єврокомісія може представити 19-й пакет санкцій проти Росії.
... що якби вони в 22-23му ввели санкції на повну шишечку, то у 25 у мордора б вже не було сил пуляти шахеди по ЕС
Да,да,да... А фицо и орбан против. Поэтому вся эта тягомотина еще будет длицца два года. Так и хочет путин. За это время он всю Украину захватит((