Посли ЄС проведуть 19 вересня позачергове засідання щодо нових санкцій проти Росії

У п'ятницю, 19 вересня, посли країн Євросоюзу зберуться на додаткове засідання для обговорення нових санкції проти Росії через її агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили три топдипломати ЄС.

За словами співрозмовників видання, порядок денний ще офіційно не оприлюднили, тож обговорення може відбутися в усному форматі.

Засідання скликане данським головуванням у Раді ЄС і проходитиме в межах Комітету постійних представників.

Раніше один із провідних дипломатів ЄС розповів, що вже 19 вересня Єврокомісія може представити 19-й пакет санкцій проти Росії.