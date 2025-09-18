РУС
Послы ЕС проведут 19 сентября внеочередное заседание относительно новых санкций против России

ЄС

В пятницу, 19 сентября, послы стран Евросоюза соберутся на дополнительное заседание для обсуждения новых санкций против России из-за ее агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили три топ-дипломата ЕС.

По словам собеседников издания, повестку дня еще официально не обнародовали, поэтому обсуждение может состояться в устном формате.

Заседание созвано датским председательством в Совете ЕС и будет проходить в рамках Комитета постоянных представителей.

Санкции против РФ: Европа давит на Трампа, но получает встречные требования, - The Wall Street Journal

Ранее один из ведущих дипломатов ЕС рассказал, что уже 19 сентября Еврокомиссия может представить 19-й пакет санкций против России.

Умеров, разом з РНБОУ, Нацбанкуом, міндічем і шурмою, мабуть, шукають можливі варіанти щодо повернення у бюджет України, таких ГРОШЕЙ з посад держслужбовців з 2014 року, за які вони придбали стільки нерухомості собі і родичам, за КОРДОНОМ !?!?
18.09.2025 21:04 Ответить
Треба роботу вести, роз'яснювати.... ( Знаю що зараз від імені держави нема
18.09.2025 21:18 Ответить
Нема кому це робити !

... що якби вони в 22-23му ввели санкції на повну шишечку, то у 25 у мордора б вже не було сил пуляти шахеди по ЕС
18.09.2025 21:19 Ответить
У ЄС під тиском Трампа планують прискорити відмову від расійського СПГ...
Да,да,да... А фицо и орбан против. Поэтому вся эта тягомотина еще будет длицца два года. Так и хочет путин. За это время он всю Украину захватит((
18.09.2025 21:24 Ответить
 
 