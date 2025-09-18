Послы ЕС проведут 19 сентября внеочередное заседание относительно новых санкций против России
В пятницу, 19 сентября, послы стран Евросоюза соберутся на дополнительное заседание для обсуждения новых санкций против России из-за ее агрессии против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили три топ-дипломата ЕС.
По словам собеседников издания, повестку дня еще официально не обнародовали, поэтому обсуждение может состояться в устном формате.
Заседание созвано датским председательством в Совете ЕС и будет проходить в рамках Комитета постоянных представителей.
Ранее один из ведущих дипломатов ЕС рассказал, что уже 19 сентября Еврокомиссия может представить 19-й пакет санкций против России.
... що якби вони в 22-23му ввели санкції на повну шишечку, то у 25 у мордора б вже не було сил пуляти шахеди по ЕС
Да,да,да... А фицо и орбан против. Поэтому вся эта тягомотина еще будет длицца два года. Так и хочет путин. За это время он всю Украину захватит((