ЕС хочет одобрить санкции против РФ простым большинством стран-участниц в обход Венгрии, - Politico

Еврокомиссия предлагает изменить правила продления санкций против России на квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы обойти возможное блокирование Венгрией.

"В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск блокирования Венгрией этого процесса", - пишет издание.

Санкции ЕС против третьих стран, в частности России, принимает Совет ЕС. Для их введения нужна единогласная поддержка всех государств-членов, то есть любая страна может заблокировать санкции или их продление, воспользовавшись правом вето.

Напомним, ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз не планирует останавливать поставки нефти из России через нефтепровод "Дружба" в рамках 19-го пакета санкций против РФ.

19 сентября Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций ЕС против России. Сейчас он находится на рассмотрении стран-членов Евросоюза.

Еврокомиссия предложила санкции против России в сфере энергетики, финансов и военных технологий. Среди санкций против энергетического сектора - полный запрет транзакций для "Роснефти" и "Газпромнефти", замораживание активов других компаний.

