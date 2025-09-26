РУС
Новости Санкции ЕС против России
722 11

ЕС хочет одобрить санкции против РФ простым большинством стран-участниц в обход Венгрии, - Politico

Санкции против РФ

Еврокомиссия предлагает изменить правила продления санкций против России на квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы обойти возможное блокирование Венгрией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск блокирования Венгрией этого процесса", - пишет издание.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале

Санкции ЕС против третьих стран, в частности России, принимает Совет ЕС. Для их введения нужна единогласная поддержка всех государств-членов, то есть любая страна может заблокировать санкции или их продление, воспользовавшись правом вето.

Напомним, ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз не планирует останавливать поставки нефти из России через нефтепровод "Дружба" в рамках 19-го пакета санкций против РФ.

19 сентября Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций ЕС против России. Сейчас он находится на рассмотрении стран-членов Евросоюза.

Еврокомиссия предложила санкции против России в сфере энергетики, финансов и военных технологий. Среди санкций против энергетического сектора - полный запрет транзакций для "Роснефти" и "Газпромнефти", замораживание активов других компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Отказ Венгрии от закупки российских энергоносителей привел бы к "розорению тысяч семей"

Автор: 

Венгрия (2138) россия (97378) санкции (11882)
Топ комментарии
+7
І скільки років це буде обговорюватися?
26.09.2025 11:44 Ответить
26.09.2025 11:44 Ответить
+4
Так отож. Але бюрократів хлібом не годуй - дай позасідати...
26.09.2025 12:03 Ответить
26.09.2025 12:03 Ответить
+1
Іронія полягає в тому, що на це рішення ("змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість", Джерело: https://censor.net/ua/n3576291) потрібна згода... Угорщини!
26.09.2025 11:54 Ответить
26.09.2025 11:54 Ответить
І скільки років це буде обговорюватися?
26.09.2025 11:44 Ответить
26.09.2025 11:44 Ответить
Іронія полягає в тому, що на це рішення ("змінити правила продовження санкцій з одноголосного схвалення на кваліфіковану більшість", Джерело: https://censor.net/ua/n3576291) потрібна згода... Угорщини!
26.09.2025 11:54 Ответить
26.09.2025 11:54 Ответить
Так отож. Але бюрократів хлібом не годуй - дай позасідати...
26.09.2025 12:03 Ответить
26.09.2025 12:03 Ответить
Визначаються упродовж 11 років московської війни ****** проти Мирної України! Шредер меркель саркозі берлусконі обама клінтон, і та далі … світові «визначальники» за гроші і своє положення у *********🤑🤑🤑
26.09.2025 12:18 Ответить
26.09.2025 12:18 Ответить
"Що цікаво, Польща мала законодавчі можливості знищувати російські ракети та дрони в повітряному просторі України без будь-якої координації з Північноатлантичним союзом практично до лютого 2022 року. Однак тоді уряд Польщі запровадив зміни, які мали на меті кращу координацію польських зусиль із НАТО, і таким чином у національному законодавстві Польщі буквально за день до великого нападу Росії на Україну з'явився параграф, який фактично унеможливив будь-яку самостійну діяльність збройних сил країни.

Можливо, тоді уряд, очолюваний політиками з партії "Право і справедливість", сподівався на більш серйозну реакцію Заходу на будь-які агресивні дії Москви й на те, що США та інші країни НАТО оперативно захистять Польщу в разі, якщо її повітряному простору та її території загрожуватиме небезпека з боку Москви.

Однак тепер стає очевидним, що на Заході не поспішають з якимись серйозними рішеннями, пов'язаними зі знищенням повітряних об'єктів РФ не тільки в повітряному просторі України, а й у повітряному просторі Польщі чи Румунії. Ба більше - намагаються уникнути будь-яких дій, які можуть теоретично призвести до конфлікту з РФ.

Таким чином, створюється парадоксальна ситуація: російські дрони та ракети можуть потрапляти до повітряного простору Польщі з повітряного простору України, а Польща не має ніяких реальних можливостей на законодавчому рівні запровадити превентивні кроки, щоб захистити власний повітряний простір." (В. Портныков)
В НАТО назріває "прозріння": "Ніякої "солідарності! Тепер - "Кожен сам за себе!"
26.09.2025 11:50 Ответить
26.09.2025 11:50 Ответить
"В НАТО назріває "прозріння": "Ніякої "солідарності! Тепер - "Кожен сам за себе!""

Тобто, кожен "члєн" в НАТІ згоден повторити долю України.
26.09.2025 12:01 Ответить
26.09.2025 12:01 Ответить
ну не плохая впринципе доля, перемалывать ********* биомусор +***** черноморский лоханческий "флот" что те убьогли в новорацийск + плюс ****** 30% страт авиа) и хер знает сколько металолома совкового гусеничного именуемого танччиками и прочей лабуды аналоговнетной...а еще забыл за 2.5 месяца у***** 24% нпз,нате сейчас такое и не снилось пока что.)им еще раздупляться и раздупляться,впервую очередь в плане морали.
26.09.2025 12:07 Ответить
26.09.2025 12:07 Ответить
А я вважаю - що краща доля була б - перемолоти флотилію марсіян між Сатурном та Венерою. Та притягти їхні корита для переплавки на заводах Ахметова.
Кожен європеєць про це мріє. Загинути в просторах Молочного шляху...
26.09.2025 12:31 Ответить
26.09.2025 12:31 Ответить
Туреччина є членом НАТО. Країна вступила до Альянсу 18 лютого 1952 року

туркам похєр на те нато!
турки ******* всіх направо та наліво, як що вважають це за потрібне!
тому, кацапи раз полізли, втратили самоль і просрали арменію з карабахом.
а, поляки з балтійцями дочухаються до ракетної атаки.
і навіть тоді, обісраними, будуть вчергове обговорювати на консультаціях.
26.09.2025 12:14 Ответить
26.09.2025 12:14 Ответить
Так так. Хоче змінити. Вже три роки хоче. Підіждемо ще три роки - може змінить.
26.09.2025 12:27 Ответить
26.09.2025 12:27 Ответить
Хочете-Схвалюйте!!!! І не теребіть пісєчку!!!
26.09.2025 12:29 Ответить
26.09.2025 12:29 Ответить
 
 