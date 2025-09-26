ЕС хочет одобрить санкции против РФ простым большинством стран-участниц в обход Венгрии, - Politico
Еврокомиссия предлагает изменить правила продления санкций против России на квалифицированное большинство стран ЕС, чтобы обойти возможное блокирование Венгрией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск блокирования Венгрией этого процесса", - пишет издание.
Санкции ЕС против третьих стран, в частности России, принимает Совет ЕС. Для их введения нужна единогласная поддержка всех государств-членов, то есть любая страна может заблокировать санкции или их продление, воспользовавшись правом вето.
Напомним, ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз не планирует останавливать поставки нефти из России через нефтепровод "Дружба" в рамках 19-го пакета санкций против РФ.
19 сентября Европейская комиссия представила 19-й пакет санкций ЕС против России. Сейчас он находится на рассмотрении стран-членов Евросоюза.
Еврокомиссия предложила санкции против России в сфере энергетики, финансов и военных технологий. Среди санкций против энергетического сектора - полный запрет транзакций для "Роснефти" и "Газпромнефти", замораживание активов других компаний.
Можливо, тоді уряд, очолюваний політиками з партії "Право і справедливість", сподівався на більш серйозну реакцію Заходу на будь-які агресивні дії Москви й на те, що США та інші країни НАТО оперативно захистять Польщу в разі, якщо її повітряному простору та її території загрожуватиме небезпека з боку Москви.
Однак тепер стає очевидним, що на Заході не поспішають з якимись серйозними рішеннями, пов'язаними зі знищенням повітряних об'єктів РФ не тільки в повітряному просторі України, а й у повітряному просторі Польщі чи Румунії. Ба більше - намагаються уникнути будь-яких дій, які можуть теоретично призвести до конфлікту з РФ.
Таким чином, створюється парадоксальна ситуація: російські дрони та ракети можуть потрапляти до повітряного простору Польщі з повітряного простору України, а Польща не має ніяких реальних можливостей на законодавчому рівні запровадити превентивні кроки, щоб захистити власний повітряний простір." (В. Портныков)
В НАТО назріває "прозріння": "Ніякої "солідарності! Тепер - "Кожен сам за себе!"
Тобто, кожен "члєн" в НАТІ згоден повторити долю України.
Кожен європеєць про це мріє. Загинути в просторах Молочного шляху...
туркам похєр на те нато!
турки ******* всіх направо та наліво, як що вважають це за потрібне!
тому, кацапи раз полізли, втратили самоль і просрали арменію з карабахом.
а, поляки з балтійцями дочухаються до ракетної атаки.
і навіть тоді, обісраними, будуть вчергове обговорювати на консультаціях.