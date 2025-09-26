РУС
Орбан: Отказ Венгрии от закупки российских энергоносителей привел бы к "розорению тысяч семей"

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может отказаться от российских энергоносителей, поскольку отсутствуют альтернативы имеющимся трубопроводам.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

Орбан отметил, что дискуссии об отказе от российских поставок являются "бессмысленными". По его словам, транспортировка энергоносителей водным путем невыгодна, а построенные еще в советское время трубопроводы не имеют реальных замен.

Он сослался на отчет МВФ, где говорится, что в случае отказа от российских энергоносителей ВВП Венгрии снизился бы на 4 процентных пункта. Орбан заявил, что это привело бы к подорожанию коммунальных услуг и разорению сотен тысяч семей.

"Надо действовать спокойно, выслушать всех, и мы примем решение, исходя из интересов венгров", - сказал он, добавив, что США "не обязаны принимать аргументы Венгрии, но стороны должны выслушать друг друга".

ДЕБІЛ!!! РІДКІСНИЙ!!!
показать весь комментарий
26.09.2025 10:36 Ответить
Ні, таки як він, фіцо, zе тощо не дебіли, вони цинічні, меркантильні, брехливи тощо паскуди, а дебіли їх обірають на посади президентів.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:00 Ответить
- И я тебе не оригохрен!

- Нет, конечно, хуже!

- Дембил!

- Точно!
показать весь комментарий
26.09.2025 10:38 Ответить
Тобто до розорення сім'ї Орбана, котрий добряче заробляє на російських енергоносіях...
показать весь комментарий
26.09.2025 10:38 Ответить
«Версаль», який за гроші з нафти ****** має орбан, розориться!!!
Це ж гроші від ****** для орбана і оточення, а не Угорців!!
показать весь комментарий
26.09.2025 10:42 Ответить
при желании. вернее при нежелании отказываться от мордорских нефтей и газов всегда можно найти себе опрадание. а особенно таким прокремлевским подстилкам как орбан
показать весь комментарий
26.09.2025 10:38 Ответить
крім заробляння на крові є ще багато ліків від розорення: наркотики, работоргівля, утримання притонів, чого яйця тіко в корзині вбивств ?
показать весь комментарий
26.09.2025 10:39 Ответить
ги-ги.. пальців на руках вистачить перерахувати розорених угорців..
показать весь комментарий
26.09.2025 10:39 Ответить
Звіздьож! Це призвело би до "розорення" лише однієї сімї -- Орбана.
показать весь комментарий
26.09.2025 10:41 Ответить
Пальне,яке виробляє Угорщина з російської нафти продається по всій Європі. Частина постачається в Україну. Так ,що цілком можливо,що сьогодні ви їхали на москальському бензині...
показать весь комментарий
26.09.2025 10:42 Ответить
Орбан: Відмова Угорщини від нападу на Югославію та СРСР у 1941 році призвела би до "розорення тисяч сімей...
показать весь комментарий
26.09.2025 10:43 Ответить
Йорбан ти кончана мерзота
показать весь комментарий
26.09.2025 10:43 Ответить
Він правильно сказав - "тисяч сімей"... Саме таку цифру налічує апарат держуправління, з яким ділиться Орбан" "лівими" грошима, від продажу нафтопродуктів у Західну Європу...
показать весь комментарий
26.09.2025 10:44 Ответить
черговий друг, трампона відіслав файно курсом руССкого корабля.Оце вибрали собі потужного преза у америці
показать весь комментарий
26.09.2025 10:44 Ответить
і насрать йому і тисячам угорських сімей, що це може обернутися смертю тисяч польських чи литовських, естонських, латвійських чи навіть даньських родин
показать весь комментарий
26.09.2025 10:44 Ответить
Орбан заявив, що це призвело б до здорожчання комунальних послуг та розорення сотень тисяч сімей. ПРОКЛАДАЙ ТРУБУ ДО АЛІЄВА.БАРАН
показать весь комментарий
26.09.2025 10:47 Ответить
Брехлива потворна МУДЬЯрська паскуда. А то шо тисячи семей громадян України загінули і Угоршина посприяла Параші в цуіх вбивствах цього нащадка плплічників Гітлера не турбує. Цю жирну смердючу жабу турбує тільки власна кишеня куди тече струмок відкату від закупівля енергоносіїв у Параші.
показать весь комментарий
26.09.2025 10:57 Ответить
Це після розмови з Трампом. Значить, погодили позицію.
показать весь комментарий
26.09.2025 10:59 Ответить
Незабаро плзиція Віті буде п'ята.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:03 Ответить
А покемон - уйобік Сіярто не змог відповісти журналістки чому при закупці дешевой нафти з параші в вЯликай МУДЬЯріх бензин та дз на 5% ДОРОЖЧЕ ніж у інших країнах ЄС. Шось там мичам про якусь світову кризу та ще якусь куйню порпов.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:02 Ответить
Орбан, ну шо ти мелеш, старий пирдун? Вся Европа обходиться без какапських вуглеводів і тільки ти, брехло, не обходишся. Може місцевим пора дати тобі, *************, пенделя під гузно?
показать весь комментарий
26.09.2025 11:08 Ответить
Судячи по твоїй пиці - поки гладкий схудне - то худий здохне - переживун!
показать весь комментарий
26.09.2025 11:19 Ответить
До розорення лише однієї сімʼї. По фамілії Орбани.
показать весь комментарий
26.09.2025 11:21 Ответить
Цікаво, яким чином сусідам Угорщини Чехії та Австрії, при тому, що вони не мають виходу до морів, вдалось позбавитись залежності від *********** газів та нафт?
показать весь комментарий
26.09.2025 11:22 Ответить
 
 