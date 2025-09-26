Орбан: Отказ Венгрии от закупки российских энергоносителей привел бы к "розорению тысяч семей"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может отказаться от российских энергоносителей, поскольку отсутствуют альтернативы имеющимся трубопроводам.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

Орбан отметил, что дискуссии об отказе от российских поставок являются "бессмысленными". По его словам, транспортировка энергоносителей водным путем невыгодна, а построенные еще в советское время трубопроводы не имеют реальных замен.

Он сослался на отчет МВФ, где говорится, что в случае отказа от российских энергоносителей ВВП Венгрии снизился бы на 4 процентных пункта. Орбан заявил, что это привело бы к подорожанию коммунальных услуг и разорению сотен тысяч семей.

"Надо действовать спокойно, выслушать всех, и мы примем решение, исходя из интересов венгров", - сказал он, добавив, что США "не обязаны принимать аргументы Венгрии, но стороны должны выслушать друг друга".

