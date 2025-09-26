УКР
Орбан: Відмова Угорщини від закупівлі російських енергоносіїв призвела би до "розорення тисяч сімей"

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може відмовитись від російських енергоносіїв, оскільки відсутні альтернативи до наявних трубопроводів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

Орбан зазначив, що дискусії про відмову від російських поставок є "беззмістовними". За його словами, транспортування енергоносіїв водним шляхом невигідне, а побудовані ще за радянських часів трубопроводи не мають реальних замін.

Він послався на звіт МВФ, де йдеться, що у разі відмови від російських енергоносіїв ВВП Угорщини знизився б на 4 відсоткові пункти. Орбан заявив, що це призвело б до здорожчання комунальних послуг та розорення сотень тисяч сімей.

"Треба діяти спокійно, вислухати всіх, і ми ухвалимо рішення з огляду на інтереси угорців", - сказав він, додавши, що США "не зобов’язані приймати аргументи Угорщини, але сторони повинні вислухати одне одного".

Угорщина (2493) росія (67998) Орбан Віктор (637)
Топ коментарі
+10
Тобто до розорення сім'ї Орбана, котрий добряче заробляє на російських енергоносіях...
показати весь коментар
26.09.2025 10:38 Відповісти
+7
ДЕБІЛ!!! РІДКІСНИЙ!!!
показати весь коментар
26.09.2025 10:36 Відповісти
+7
ги-ги.. пальців на руках вистачить перерахувати розорених угорців..
показати весь коментар
26.09.2025 10:39 Відповісти
ДЕБІЛ!!! РІДКІСНИЙ!!!
показати весь коментар
26.09.2025 10:36 Відповісти
Ні, таки як він, фіцо, zе тощо не дебіли, вони цинічні, меркантильні, брехливи тощо паскуди, а дебіли їх обірають на посади президентів.
показати весь коментар
26.09.2025 11:00 Відповісти
- И я тебе не оригохрен!

- Нет, конечно, хуже!

- Дембил!

- Точно!
показати весь коментар
26.09.2025 10:38 Відповісти
Тобто до розорення сім'ї Орбана, котрий добряче заробляє на російських енергоносіях...
показати весь коментар
26.09.2025 10:38 Відповісти
«Версаль», який за гроші з нафти ****** має орбан, розориться!!!
Це ж гроші від ****** для орбана і оточення, а не Угорців!!
показати весь коментар
26.09.2025 10:42 Відповісти
при желании. вернее при нежелании отказываться от мордорских нефтей и газов всегда можно найти себе опрадание. а особенно таким прокремлевским подстилкам как орбан
показати весь коментар
26.09.2025 10:38 Відповісти
крім заробляння на крові є ще багато ліків від розорення: наркотики, работоргівля, утримання притонів, чого яйця тіко в корзині вбивств ?
показати весь коментар
26.09.2025 10:39 Відповісти
ги-ги.. пальців на руках вистачить перерахувати розорених угорців..
показати весь коментар
26.09.2025 10:39 Відповісти
Звіздьож! Це призвело би до "розорення" лише однієї сімї -- Орбана.
показати весь коментар
26.09.2025 10:41 Відповісти
Пальне,яке виробляє Угорщина з російської нафти продається по всій Європі. Частина постачається в Україну. Так ,що цілком можливо,що сьогодні ви їхали на москальському бензині...
показати весь коментар
26.09.2025 10:42 Відповісти
Орбан: Відмова Угорщини від нападу на Югославію та СРСР у 1941 році призвела би до "розорення тисяч сімей...
показати весь коментар
26.09.2025 10:43 Відповісти
Йорбан ти кончана мерзота
показати весь коментар
26.09.2025 10:43 Відповісти
Він правильно сказав - "тисяч сімей"... Саме таку цифру налічує апарат держуправління, з яким ділиться Орбан" "лівими" грошима, від продажу нафтопродуктів у Західну Європу...
показати весь коментар
26.09.2025 10:44 Відповісти
черговий друг, трампона відіслав файно курсом руССкого корабля.Оце вибрали собі потужного преза у америці
показати весь коментар
26.09.2025 10:44 Відповісти
і насрать йому і тисячам угорських сімей, що це може обернутися смертю тисяч польських чи литовських, естонських, латвійських чи навіть даньських родин
показати весь коментар
26.09.2025 10:44 Відповісти
Орбан заявив, що це призвело б до здорожчання комунальних послуг та розорення сотень тисяч сімей. ПРОКЛАДАЙ ТРУБУ ДО АЛІЄВА.БАРАН
показати весь коментар
26.09.2025 10:47 Відповісти
Брехлива потворна МУДЬЯрська паскуда. А то шо тисячи семей громадян України загінули і Угоршина посприяла Параші в цуіх вбивствах цього нащадка плплічників Гітлера не турбує. Цю жирну смердючу жабу турбує тільки власна кишеня куди тече струмок відкату від закупівля енергоносіїв у Параші.
показати весь коментар
26.09.2025 10:57 Відповісти
Це після розмови з Трампом. Значить, погодили позицію.
показати весь коментар
26.09.2025 10:59 Відповісти
Незабаро плзиція Віті буде п'ята.
показати весь коментар
26.09.2025 11:03 Відповісти
А покемон - уйобік Сіярто не змог відповісти журналістки чому при закупці дешевой нафти з параші в вЯликай МУДЬЯріх бензин та дз на 5% ДОРОЖЧЕ ніж у інших країнах ЄС. Шось там мичам про якусь світову кризу та ще якусь куйню порпов.
показати весь коментар
26.09.2025 11:02 Відповісти
Орбан, ну шо ти мелеш, старий пирдун? Вся Европа обходиться без какапських вуглеводів і тільки ти, брехло, не обходишся. Може місцевим пора дати тобі, *************, пенделя під гузно?
показати весь коментар
26.09.2025 11:08 Відповісти
Судячи по твоїй пиці - поки гладкий схудне - то худий здохне - переживун!
показати весь коментар
26.09.2025 11:19 Відповісти
До розорення лише однієї сімʼї. По фамілії Орбани.
показати весь коментар
26.09.2025 11:21 Відповісти
Цікаво, яким чином сусідам Угорщини Чехії та Австрії, при тому, що вони не мають виходу до морів, вдалось позбавитись залежності від *********** газів та нафт?
показати весь коментар
26.09.2025 11:22 Відповісти
Орбан йди вже накуй, обмилок куйла
показати весь коментар
26.09.2025 11:36 Відповісти
 
 