Орбан: Відмова Угорщини від закупівлі російських енергоносіїв призвела би до "розорення тисяч сімей"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може відмовитись від російських енергоносіїв, оскільки відсутні альтернативи до наявних трубопроводів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

Орбан зазначив, що дискусії про відмову від російських поставок є "беззмістовними". За його словами, транспортування енергоносіїв водним шляхом невигідне, а побудовані ще за радянських часів трубопроводи не мають реальних замін.

Він послався на звіт МВФ, де йдеться, що у разі відмови від російських енергоносіїв ВВП Угорщини знизився б на 4 відсоткові пункти. Орбан заявив, що це призвело б до здорожчання комунальних послуг та розорення сотень тисяч сімей.

"Треба діяти спокійно, вислухати всіх, і ми ухвалимо рішення з огляду на інтереси угорців", - сказав він, додавши, що США "не зобов’язані приймати аргументи Угорщини, але сторони повинні вислухати одне одного".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!