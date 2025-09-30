ЕС стремится начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы несмотря на вето Венгрии, - Financial Times

Европейский Союз планирует начать технические переговоры с Украиной и Молдовой по вступлению, несмотря на сопротивление Будапешта.

Лидеры ЕС обсудят вопрос 1 октября в Копенгагене, а на следующий день к ним присоединятся руководители соседних стран, в частности Украины и Молдовы. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отметил, что Киев надеется убедить Будапешт разрешить продолжение переговоров, ведь окончательное решение о вступлении Украины в ЕС требует единодушия.

Качка также отметил, что техническая работа позволяет продвигаться в реформах, гармонизации законодательства и подготовке институтов, даже если Венгрия пока держит свое вето. В то же время он признал, что такой подход не является идеальным и может усложнить мотивацию Украины и Молдовы к политическим реформам без публичного признания их усилий.

Президент Европейского совета Антониу Кошта пытается найти способ изменить правила переговорного процесса, чтобы кластеры могли открываться большинством стран ЕС, однако, по данным чиновников, шансы на успех ограничены из-за необходимости единодушия, включая Венгрию.

Напомним, Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.

