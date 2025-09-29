Еврокомиссия завершила скрининг украинского законодательства, - Кос

Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.

Об этом на брифинге в Ужгороде заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Именно с Закарпатья я начинаю свой трехдневный визит в Украину и очень символично, что я сегодня здесь - потому что именно сегодня мы завершили процесс скрининга законодательства Украины", - сказала Кос.

Она рассказала, что команда Еврокомиссии проанализировала более 100 тысяч страниц украинского законодательства и сравнила его с соответствующими законами ЕС.

"Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого... Теперь мы знаем, как нам двигаться дальше. Вопрос о том, как двигаться дальше, будем обсуждать дальше в Киеве", - заявила Кос.

Напомним, что ранее еврокомиссар Кос заявила, что Украина выполнила свое "домашнее задание" по нацменьшинствам. Отныне можно открывать первый кластер переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.

