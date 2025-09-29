РУС
Еврокомиссия завершила скрининг украинского законодательства, - Кос

Марта Кос

Еврокомиссия завершила процесс скрининга законодательства Украины.

Об этом на брифинге в Ужгороде заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Именно с Закарпатья я начинаю свой трехдневный визит в Украину и очень символично, что я сегодня здесь - потому что именно сегодня мы завершили процесс скрининга законодательства Украины", - сказала Кос.

Она рассказала, что команда Еврокомиссии проанализировала более 100 тысяч страниц украинского законодательства и сравнила его с соответствующими законами ЕС.

"Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого... Теперь мы знаем, как нам двигаться дальше. Вопрос о том, как двигаться дальше, будем обсуждать дальше в Киеве", - заявила Кос.

Напомним, что ранее еврокомиссар Кос заявила, что Украина выполнила свое "домашнее задание" по нацменьшинствам. Отныне можно открывать первый кластер переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.

скринінг це як вичищення хворої кішечки чи собачки , щоб не народжувала собі подібних ?
29.09.2025 21:00 Ответить
Screening --> скрiнінг
29.09.2025 21:09 Ответить
Чуваки все четко.
29.09.2025 21:11 Ответить
29.09.2025 21:12 Ответить
Це добре! А як на рахунок свободи слова і боротьби з корупцією? Мовчу вже про продажні суди.... Все добре?!?!?! )))))
29.09.2025 21:14 Ответить
Вони тільки папери перевіряли, на папері все терпимо, але хто ж виконує те, що там прописано
29.09.2025 21:20 Ответить
Завершила і окуїла
29.09.2025 21:22 Ответить
Європа претензій до українського законодавства не має, прошу звернути на це увагу усіх "місцевих зрадофілів".
29.09.2025 21:35 Ответить
 
 