Украина выполнила свою "домашнюю работу" по нацменьшинствам, - еврокомиссар Кос
Украина выполнила свое "домашнее задание" по нацменьшинствам. Отныне можно открывать первый кластер переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.
Об этом на пресс-брифинге в Ужгороде сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я хотела пообщаться на Закарпатье с представителями национальных меньшинств. Я побывала в двух школах - с венгерским и словацким языками обучения. Надо сказать, что вы очень серьезно относитесь в подходе к обучению национальных меньшинств. Надо сказать, что Украина выполнила свою домашнюю работу, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем открыть переговоры по первому кластеру и получим для этого зеленый свет от Европейского совета", - сообщила она.
По ее словам, именно эти вопросы входят в первый кластер переговоров по вступлению в ЕС.
Также эти вопросы входят в последний кластер, которым закрывают переговоры по членству.
"Украине необходимо ввести соответствующий план действий, который касается нацменьшинств, мы готовы со своей стороны помогать Украине в этом. Это очень важная часть на пути к вступлению в ЕС. И надо сказать, что переговоры о вступлении в ЕС является лучшей возможностью, чтобы решить все вопросы нацменьшинств", - добавила Кос.
