629 10

Украина выполнила свою "домашнюю работу" по нацменьшинствам, - еврокомиссар Кос

Марта Кос

Украина выполнила свое "домашнее задание" по нацменьшинствам. Отныне можно открывать первый кластер переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.

Об этом на пресс-брифинге в Ужгороде сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотела пообщаться на Закарпатье с представителями национальных меньшинств. Я побывала в двух школах - с венгерским и словацким языками обучения. Надо сказать, что вы очень серьезно относитесь в подходе к обучению национальных меньшинств. Надо сказать, что Украина выполнила свою домашнюю работу, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем открыть переговоры по первому кластеру и получим для этого зеленый свет от Европейского совета", - сообщила она.

По ее словам, именно эти вопросы входят в первый кластер переговоров по вступлению в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина присоединится к ЕС, делается все необходимое, - Зеленский

Также эти вопросы входят в последний кластер, которым закрывают переговоры по членству.

"Украине необходимо ввести соответствующий план действий, который касается нацменьшинств, мы готовы со своей стороны помогать Украине в этом. Это очень важная часть на пути к вступлению в ЕС. И надо сказать, что переговоры о вступлении в ЕС является лучшей возможностью, чтобы решить все вопросы нацменьшинств", - добавила Кос.

Читайте также: Кошта продвигает заявку Украины на вступление в ЕС несмотря на сопротивление Венгрии, - Politico

Еврокомиссия (1544) членство в ЕС (1152) нацменьшинства (237) Кос Марта (1)
+4
В Угорщині станом на березень 2023 року немає жодної української школи, але в Словаччині функціонує одна Об'єднана школа-гімназія імені Тараса Шевченка у Пряшеві, де українська є мовою викладання, а також існує низка навчальних закладів, де вивчають українську мову та літературу. А може мадярам якийсь кластер закрити?
29.09.2025 19:24 Ответить
+3
Вона й перевиконала!! Нацменшини займають посаду презика,90% ОПи,75% уряду та парламенту, 70% СБУ,НАБУ,ДБР та керівництва МВС і 70% бізнесюків!!!
29.09.2025 19:36 Ответить
+2
Орбан кавою вдавиться
29.09.2025 19:30 Ответить
29.09.2025 19:24 Ответить
Radio France internationale

Будапешт вирішив помститися Києву за блокування двох угорських ресурсів, які розповсюджували проросійську пропаганду, та оголосив про «дзеркальні заходи». Відтепер в Угорщині під забороною 12 українських медіа.

Угорщина забороняє наступні українські ЗМІ:

"ТСН - Новини Украiни", Hromadske, "Украинская правда", "Европейская правда", Oboz.ua, Nv.ua, Anons-zak.com.ua, Ungvar.uz.ua, Zakarpattya.net.ua, Lb.ua, Insiderinfo.com.ua и Uaonline.com.ua.
29.09.2025 19:33 Ответить
29.09.2025 19:30 Ответить
Права американської національної меншини в Україні не порушуються? скільки американців в українських державних органах?
29.09.2025 19:31 Ответить
Віктор Федорович, перелогіньтесь
29.09.2025 19:42 Ответить
А ти до якої національної меншини належиш?
29.09.2025 19:48 Ответить
29.09.2025 19:36 Ответить
У нас нацменшини нами керують. Не кажу. що це погано. "Я простой еврейский мальчик с Кривого Рога и вот я в Москве выступаю". Це Зелька на конкурсі капітанів. Не "простой український мальчік". Просто Бубочка себе позіціонував саме як нацменшина.
29.09.2025 19:37 Ответить
Враховуючи поточну ситуацію, перспективи і що вже почали завозити дешевих трудових мігрантів з Азії, можливо доволі скоро національною меншиною в Україні стануть українці.
29.09.2025 20:00 Ответить
 
 