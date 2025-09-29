УКР
Україна виконала свою "домашню роботу" щодо нацменшин, - єврокомісарка Кос

Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо нацменшин. Відтепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу держави в Європейський Союз.

Про це на пресбрифінгу в Ужгороді повідомила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотіла поспілкуватися на Закарпатті із представниками національних меншин. Я побувала у двох школах - з угорською та словацькою мовами навчання. Треба сказати, що ви дуже серйозно ставитеся у підході до навчання національних меншин. Треба сказати, що Україна виконала свою домашню роботу, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру та отримаємо для цього зелене світло від Європейської ради", - повідомила вона.

За її словами, саме ці питання входять в перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна приєднається до ЄС, робиться все необхідне, - Зеленський

Також ці питання входять в останній кластер, яким закривають переговори щодо членства.

"Україні необхідно запровадити відповідний план дій, який стосується нацменшин, ми готові зі свого боку допомагати Україні в цьому. Це дуже важлива частина на шляху до вступу в ЄС. І треба сказати, що перемовини щодо вступу до ЄС є найкращою можливістю, аби вирішити усі питання нацменшин", - додала Кос.

Читайте також: Кошта просуває заявку України на вступ до ЄС попри опір Угорщини, - Politico

Єврокомісія (2299) членство в ЄС (1397) нацменшини (197) Кос Марта (19)
Топ коментарі
В Угорщині станом на березень 2023 року немає жодної української школи, але в Словаччині функціонує одна Об'єднана школа-гімназія імені Тараса Шевченка у Пряшеві, де українська є мовою викладання, а також існує низка навчальних закладів, де вивчають українську мову та літературу. А може мадярам якийсь кластер закрити?
29.09.2025 19:24 Відповісти
Вона й перевиконала!! Нацменшини займають посаду презика,90% ОПи,75% уряду та парламенту, 70% СБУ,НАБУ,ДБР та керівництва МВС і 70% бізнесюків!!!
29.09.2025 19:36 Відповісти
Орбан кавою вдавиться
29.09.2025 19:30 Відповісти
В Угорщині станом на березень 2023 року немає жодної української школи, але в Словаччині функціонує одна Об'єднана школа-гімназія імені Тараса Шевченка у Пряшеві, де українська є мовою викладання, а також існує низка навчальних закладів, де вивчають українську мову та літературу. А може мадярам якийсь кластер закрити?
29.09.2025 19:24 Відповісти
Radio France internationale

Будапешт вирішив помститися Києву за блокування двох угорських ресурсів, які розповсюджували проросійську пропаганду, та оголосив про «дзеркальні заходи». Відтепер в Угорщині під забороною 12 українських медіа.

Угорщина забороняє наступні українські ЗМІ:

"ТСН - Новини Украiни", Hromadske, "Украинская правда", "Европейская правда", Oboz.ua, Nv.ua, Anons-zak.com.ua, Ungvar.uz.ua, Zakarpattya.net.ua, Lb.ua, Insiderinfo.com.ua и Uaonline.com.ua.
29.09.2025 19:33 Відповісти
Орбан кавою вдавиться
29.09.2025 19:30 Відповісти
Права американської національної меншини в Україні не порушуються? скільки американців в українських державних органах?
29.09.2025 19:31 Відповісти
Віктор Федорович, перелогіньтесь
29.09.2025 19:42 Відповісти
А ти до якої національної меншини належиш?
29.09.2025 19:48 Відповісти
Вона й перевиконала!! Нацменшини займають посаду презика,90% ОПи,75% уряду та парламенту, 70% СБУ,НАБУ,ДБР та керівництва МВС і 70% бізнесюків!!!
29.09.2025 19:36 Відповісти
У нас нацменшини нами керують. Не кажу. що це погано. "Я простой еврейский мальчик с Кривого Рога и вот я в Москве выступаю". Це Зелька на конкурсі капітанів. Не "простой український мальчік". Просто Бубочка себе позіціонував саме як нацменшина.
29.09.2025 19:37 Відповісти
Враховуючи поточну ситуацію, перспективи і що вже почали завозити дешевих трудових мігрантів з Азії, можливо доволі скоро національною меншиною в Україні стануть українці.
29.09.2025 20:00 Відповісти
 
 