Україна виконала свою "домашню роботу" щодо нацменшин, - єврокомісарка Кос
Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо нацменшин. Відтепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу держави в Європейський Союз.
Про це на пресбрифінгу в Ужгороді повідомила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я хотіла поспілкуватися на Закарпатті із представниками національних меншин. Я побувала у двох школах - з угорською та словацькою мовами навчання. Треба сказати, що ви дуже серйозно ставитеся у підході до навчання національних меншин. Треба сказати, що Україна виконала свою домашню роботу, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру та отримаємо для цього зелене світло від Європейської ради", - повідомила вона.
За її словами, саме ці питання входять в перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС.
Також ці питання входять в останній кластер, яким закривають переговори щодо членства.
"Україні необхідно запровадити відповідний план дій, який стосується нацменшин, ми готові зі свого боку допомагати Україні в цьому. Це дуже важлива частина на шляху до вступу в ЄС. І треба сказати, що перемовини щодо вступу до ЄС є найкращою можливістю, аби вирішити усі питання нацменшин", - додала Кос.
