Новини Членство України в ЄС ЄС хоче позбавити Угорщину права голосу
Кошта просуває заявку України на вступ до ЄС попри опір Угорщини, - Politico

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

Президент Європейської ради Антоніу Кошта активізував дипломатичні зусилля, щоб розблокувати переговори про членство України та Молдови в ЄС, попри спротив прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними п’яти дипломатів і посадовців, Кошта заручається підтримкою європейських столиць, аби обійти угорське вето. Його план передбачає відкриття переговорних кластерів за рішенням кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Для їхнього закриття й надалі буде потрібна згода всіх членів Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Брюсселі не знайшли способів подолання вето Угорщини на вступ України в ЄС, - DW

Цей підхід дозволив би Україні та Молдові розпочати необхідні реформи, демонструючи поступ у наближенні до стандартів ЄС, навіть якщо окремі держави висловлюватимуть заперечення.

Кошта активно переконував лідерів ЄС під час поїздок до європейських столиць і на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами одного з єврочиновників, він розглядає розширення як "найважливішу геополітичну інвестицію", яку може зробити Євросоюз.

Тим часом єврокомісар із питань розширення Марта Кос у понеділок відвідає Київ. Вона наголосила, що Україна завершила перевірку законодавства та готова перейти до наступного етапу, очікуючи рішення держав-членів.

Автор: 

членство в ЄС (1393) Кошта Антоніу (81)
Угорщині ультиматум- "Мадяри.або ви ногами і руками голосуєте за вступ України в ЄС.АБО МИ ПЕРЕКРИВАЄМО "ДРУЖБУ" І БУДЕТЕ МАТИ 4% ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ"
29.09.2025 10:26 Відповісти
Орбан це крот московський цеж очевидно
29.09.2025 10:26 Відповісти
"Стягування угорських військ до Закарпаття

Напередодні російського вторгнення у лютому 2022 року, Угорщина перемістила свої війська до українського кордону. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для «виконання гуманітарних завдань» та «недопущення проходу воєнізованих формувань». Угорська армія звезла тоді до кордону, зокрема, військові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 понтони.

У травні 2022 року секретар РНБО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексій Данілов заявив, що «Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі». - W
29.09.2025 10:32 Відповісти
Що ж він так Зеленского підставляє? Зеля у відкриту гавкається з Орбаном, щоб прикритись небажанням Угорщини, а не рішенням комісії ЄС про невиконання владою України вимог для вступу.
29.09.2025 11:17 Відповісти
 
 