Кошта просуває заявку України на вступ до ЄС попри опір Угорщини, - Politico
Президент Європейської ради Антоніу Кошта активізував дипломатичні зусилля, щоб розблокувати переговори про членство України та Молдови в ЄС, попри спротив прем’єра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
За даними п’яти дипломатів і посадовців, Кошта заручається підтримкою європейських столиць, аби обійти угорське вето. Його план передбачає відкриття переговорних кластерів за рішенням кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Для їхнього закриття й надалі буде потрібна згода всіх членів Союзу.
Цей підхід дозволив би Україні та Молдові розпочати необхідні реформи, демонструючи поступ у наближенні до стандартів ЄС, навіть якщо окремі держави висловлюватимуть заперечення.
Кошта активно переконував лідерів ЄС під час поїздок до європейських столиць і на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами одного з єврочиновників, він розглядає розширення як "найважливішу геополітичну інвестицію", яку може зробити Євросоюз.
Тим часом єврокомісар із питань розширення Марта Кос у понеділок відвідає Київ. Вона наголосила, що Україна завершила перевірку законодавства та готова перейти до наступного етапу, очікуючи рішення держав-членів.
Напередодні російського вторгнення у лютому 2022 року, Угорщина перемістила свої війська до українського кордону. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для «виконання гуманітарних завдань» та «недопущення проходу воєнізованих формувань». Угорська армія звезла тоді до кордону, зокрема, військові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 понтони.
У травні 2022 року секретар РНБО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексій Данілов заявив, що «Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі». - W