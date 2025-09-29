Кошта просуває заявку України на вступ до ЄС попри опір Угорщини, - Politico

Президент Європейської ради Антоніу Кошта активізував дипломатичні зусилля, щоб розблокувати переговори про членство України та Молдови в ЄС, попри спротив прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними п’яти дипломатів і посадовців, Кошта заручається підтримкою європейських столиць, аби обійти угорське вето. Його план передбачає відкриття переговорних кластерів за рішенням кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Для їхнього закриття й надалі буде потрібна згода всіх членів Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Брюсселі не знайшли способів подолання вето Угорщини на вступ України в ЄС, - DW

Цей підхід дозволив би Україні та Молдові розпочати необхідні реформи, демонструючи поступ у наближенні до стандартів ЄС, навіть якщо окремі держави висловлюватимуть заперечення.

Кошта активно переконував лідерів ЄС під час поїздок до європейських столиць і на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами одного з єврочиновників, він розглядає розширення як "найважливішу геополітичну інвестицію", яку може зробити Євросоюз.

Тим часом єврокомісар із питань розширення Марта Кос у понеділок відвідає Київ. Вона наголосила, що Україна завершила перевірку законодавства та готова перейти до наступного етапу, очікуючи рішення держав-членів.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!