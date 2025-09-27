УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4242 відвідувача онлайн
Новини Членство України в ЄС
640 12

У Брюсселі не знайшли способів подолання вето Угорщини на вступ України в ЄС, - DW

орбан

У Брюсселі не знайшли способів, як подолати вето Будапешта на вступ України в ЄС, і чекають зміни влади в Угорщині.

Про це у розмові DW на умовах анонімності розповів високопосадовець Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС буде можливим лише після того, як в квітні 2026 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори, за підсумком яких, ймовірно, партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана втратить владу.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Угорщина блокує відкриття першого кластеру переговорів про вступ з Україною попри те, що Київ виконав всі необхідні умови.

"Наразі способів подолання вето Угорщини не існує",- сказав посадовець ЄС, нагадавши, що рішення про відкриття переговорних кластерів з країною-кандидаткою на вступ до ЄС ухвалюється лише за принципом одностайності.

Однак у Євросоюзі "велися розмови", щоб змінити цей підхід і ухвалювати такі рішення кваліфікованою більшістю голосів, це залишилося "лише на рівні розмов".

За словами джерела, єдиний "реалістичний вихід" у цій ситуації - продовжувати усю технічну роботу "наперед, щоб, коли Орбан піде, ми були готові швидко рухатися вперед" у переговорах з Україною про вступ.

Інший співрозмовник DW у європейських інституціях також підтвердив, що країни-члени ЄС "намагалися дослідити правові шляхи, щоб обійти вето Угорщини", і дискусії щодо цього велися у Єврокомісії та Раді ЄС, "проте це не призвело до жодних результатів", тому поки "ситуація складна".

Читайте також: Вступ до Євросоюзу: Качка заявив, що Україна до кінця вересня завершить скринінг

"Виявилося, що у переговорах про розширення йдеться все ж про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидатки", - зазначив чиновник ЄС, наголосивши, що Україна зробила все необхідне для відкриття першого переговорного кластеру про вступ до ЄС.

Окрім цього, він підтвердив, що 29 вересня буде проведена фінальна сесія з Україною щодо скринінгу, тобто оцінки українського законодавства на відповідність законам ЄС.

Після цього до відкриття першого кластера мало б відбутися "кілька проміжних технічних кроків, на виконання яких могло б піти близько тижня".

"Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко відкрити перший та наступні кластери", - сказав посадовець ЄС.

Читайте також: ЄС завершує процес скрінінгу законодавства України та Молдови,- єврокомісарка Кос

Автор: 

Угорщина (2505) членство в ЄС (1392) Євросоюз (14203)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Походу дикуни нахлобучують західну демократію, як хочуть.

І доки демократия не навчиться вибивати дикунам зуби одразу і без розмов, кіна не буде.
показати весь коментар
27.09.2025 01:53 Відповісти
+3
Уйобщину викинути з ЄС не варіант? Влаштовуе мабуть деструктівна дія холуїв *****?
показати весь коментар
27.09.2025 01:30 Відповісти
+3
Оголосіть, що "дружба" ремонтується, поки ми не приєднажмось до ЄС. Хай це буде незламна "база". Незабаром побачите, як орбан із фіцою навипередки тягнутимуть Україну у Євросоюз.
показати весь коментар
27.09.2025 02:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уйобщину викинути з ЄС не варіант? Влаштовуе мабуть деструктівна дія холуїв *****?
показати весь коментар
27.09.2025 01:30 Відповісти
В ЄС знаходяться дві країни,де їх керманичи підтримують путлера,постійно ВЕТО накладають,не допомагають Україні і ЄС їх тримає у себе.Невже неможливо такі країни вигнати з ЄС? Що це за Закони у них такі дурнуваті .А там ще Румунія на підході до цих двох виродків .
показати весь коментар
27.09.2025 01:36 Відповісти
Неможливо. Це таємна політика ЄС. Якби хотіли - вже б давно вишвирнули. А так тільки мямлять.
показати весь коментар
27.09.2025 02:06 Відповісти
Ну, нє шмагла
показати весь коментар
27.09.2025 01:32 Відповісти
А чего й досі не викинуть цю Угорщину з ЄС,якщо вона така чужа та неприродна для ЄС?..І хоча пройшло вже майже 1000 років з часів переселення угорців з мокшанських боліт та хащів на терени Європи,генетично вони й досі ЧУЖІ тут у Європі!.
показати весь коментар
27.09.2025 01:37 Відповісти
Відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС буде можливим лише у разі втратити влади Віктором Орбаном після парламентських виборів в Угорщині у квітні 2026 року, сказав DW на умовах анонімності високопосадовець ЄС.
показати весь коментар
27.09.2025 01:33 Відповісти
ср*ні імпотенти. А якщо він не втратить владу?? а якщо прийде хтось з такими ж вимогами?
показати весь коментар
27.09.2025 01:42 Відповісти
Походу дикуни нахлобучують західну демократію, як хочуть.

І доки демократия не навчиться вибивати дикунам зуби одразу і без розмов, кіна не буде.
показати весь коментар
27.09.2025 01:53 Відповісти
Оголосіть, що "дружба" ремонтується, поки ми не приєднажмось до ЄС. Хай це буде незламна "база". Незабаром побачите, як орбан із фіцою навипередки тягнутимуть Україну у Євросоюз.
показати весь коментар
27.09.2025 02:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BOMnqxD10pQ
прибережні зони , стоять кораблі РФ - Данія, Британія і т д й т п- запускають дрони й готовлять повне знищення систем зв"зку цих країн
показати весь коментар
27.09.2025 02:20 Відповісти
ОРБАН то така капля в морі повного Європейсько-НАТОськог пздца ... Кораблі, що стоять прибережжі Балтії абєспокоілі їх НАРЕШТІ лише дронами - а стоять вони на якорі хрен зна відколи...
показати весь коментар
27.09.2025 02:58 Відповісти
Якби хотіли шукали, то знайшли!! Але, то таке… Після зеленського….
показати весь коментар
27.09.2025 03:18 Відповісти
 
 