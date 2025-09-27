У Брюсселі не знайшли способів подолання вето Угорщини на вступ України в ЄС, - DW

У Брюсселі не знайшли способів, як подолати вето Будапешта на вступ України в ЄС, і чекають зміни влади в Угорщині.

Про це у розмові DW на умовах анонімності розповів високопосадовець Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС буде можливим лише після того, як в квітні 2026 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори, за підсумком яких, ймовірно, партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана втратить владу.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Угорщина блокує відкриття першого кластеру переговорів про вступ з Україною попри те, що Київ виконав всі необхідні умови.

"Наразі способів подолання вето Угорщини не існує",- сказав посадовець ЄС, нагадавши, що рішення про відкриття переговорних кластерів з країною-кандидаткою на вступ до ЄС ухвалюється лише за принципом одностайності.

Однак у Євросоюзі "велися розмови", щоб змінити цей підхід і ухвалювати такі рішення кваліфікованою більшістю голосів, це залишилося "лише на рівні розмов".

За словами джерела, єдиний "реалістичний вихід" у цій ситуації - продовжувати усю технічну роботу "наперед, щоб, коли Орбан піде, ми були готові швидко рухатися вперед" у переговорах з Україною про вступ.

Інший співрозмовник DW у європейських інституціях також підтвердив, що країни-члени ЄС "намагалися дослідити правові шляхи, щоб обійти вето Угорщини", і дискусії щодо цього велися у Єврокомісії та Раді ЄС, "проте це не призвело до жодних результатів", тому поки "ситуація складна".

Читайте також: Вступ до Євросоюзу: Качка заявив, що Україна до кінця вересня завершить скринінг

"Виявилося, що у переговорах про розширення йдеться все ж про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидатки", - зазначив чиновник ЄС, наголосивши, що Україна зробила все необхідне для відкриття першого переговорного кластеру про вступ до ЄС.

Окрім цього, він підтвердив, що 29 вересня буде проведена фінальна сесія з Україною щодо скринінгу, тобто оцінки українського законодавства на відповідність законам ЄС.

Після цього до відкриття першого кластера мало б відбутися "кілька проміжних технічних кроків, на виконання яких могло б піти близько тижня".

"Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко відкрити перший та наступні кластери", - сказав посадовець ЄС.

Читайте також: ЄС завершує процес скрінінгу законодавства України та Молдови,- єврокомісарка Кос