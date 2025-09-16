УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7612 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
150 2

ЄС завершує процес скрінінгу законодавства України та Молдови,- єврокомісарка Кос

Марта Кос про скрінінг українського законодавства

Єврокомісія скоро завершить процес скрінінгу законодавства Молдови та України на предмет відповідності законодавству Євросоюзу. Це необхідно для процесу вступу країн до ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завершимо процес скринінгу для всіх кластерів. І я хочу підкреслити, що процес триває, але іноді ми уповільнюємо процес прийняття рішень. Тож, як тільки ми завершимо скринінг, всі кластери будуть готові до відкриття цього року",- заявила єврокомісарка.

Вона розповіла, що Євросоюз шукає можливість відкрити переговори з Україною та Молдовою. Для цього необхідна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів про членство України.

"Навіть якщо ми не маємо рішення в Раді ЄС, ми продовжуємо працювати над технічною частиною, і там ми дуже швидко працюємо, щоб, як тільки будуть створені умови, можливо, на одній міжурядовій конференції відкрити всі кластери для Молдови та України", - додала Кос.

Читайте також: Вступ до Євросоюзу: Качка заявив, що Україна до кінця вересня завершить скринінг

Автор: 

членство в ЄС (1389) Євросоюз (14134)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно.
А призначенці ЗЄ відрапортували, що вже закінчили.
показати весь коментар
16.09.2025 22:41 Відповісти
🙄 скрінінг кластеру чи кластер скрінінгу ????? Питання бути чи не бути 💀????????? Вибачте нам точно туди треба???
показати весь коментар
16.09.2025 22:47 Відповісти
 
 