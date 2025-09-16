ЄС завершує процес скрінінгу законодавства України та Молдови,- єврокомісарка Кос

Єврокомісія скоро завершить процес скрінінгу законодавства Молдови та України на предмет відповідності законодавству Євросоюзу. Це необхідно для процесу вступу країн до ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми завершимо процес скринінгу для всіх кластерів. І я хочу підкреслити, що процес триває, але іноді ми уповільнюємо процес прийняття рішень. Тож, як тільки ми завершимо скринінг, всі кластери будуть готові до відкриття цього року",- заявила єврокомісарка.

Вона розповіла, що Євросоюз шукає можливість відкрити переговори з Україною та Молдовою. Для цього необхідна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів про членство України.

"Навіть якщо ми не маємо рішення в Раді ЄС, ми продовжуємо працювати над технічною частиною, і там ми дуже швидко працюємо, щоб, як тільки будуть створені умови, можливо, на одній міжурядовій конференції відкрити всі кластери для Молдови та України", - додала Кос.

