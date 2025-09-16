РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4004 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
258 2

ЕС завершает процесс скрининга законодательства Украины и Молдовы, - еврокомиссар Кос

Марта Кос о скрининге украинского законодательства

Еврокомиссия скоро завершит процесс скрининга законодательства Молдовы и Украины на предмет соответствия законодательству Евросоюза. Это необходимо для процесса вступления стран в ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы завершим процесс скрининга для всех кластеров. И я хочу подчеркнуть, что процесс продолжается, но иногда мы замедляем процесс принятия решений. Поэтому, как только мы завершим скрининг, все кластеры будут готовы к открытию в этом году", - заявила еврокомиссар.

Она рассказала, что Евросоюз ищет возможность открыть переговоры с Украиной и Молдовой. Для этого необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров о членстве Украины.

"Даже если мы не имеем решения в Совете ЕС, мы продолжаем работать над технической частью, и там мы очень быстро работаем, чтобы, как только будут созданы условия, возможно, на одной межправительственной конференции открыть все кластеры для Молдовы и Украины", - добавила Кос.

Читайте также: Вступление в Евросоюз: Качка заявил, что Украина до конца сентября завершит скрининг

Автор: 

членство в ЕС (1147) Евросоюз (17575)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно.
А призначенці ЗЄ відрапортували, що вже закінчили.
показать весь комментарий
16.09.2025 22:41 Ответить
🙄 скрінінг кластеру чи кластер скрінінгу ????? Питання бути чи не бути 💀????????? Вибачте нам точно туди треба???
показать весь комментарий
16.09.2025 22:47 Ответить
 
 