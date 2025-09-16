ЕС завершает процесс скрининга законодательства Украины и Молдовы, - еврокомиссар Кос
Еврокомиссия скоро завершит процесс скрининга законодательства Молдовы и Украины на предмет соответствия законодательству Евросоюза. Это необходимо для процесса вступления стран в ЕС.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы завершим процесс скрининга для всех кластеров. И я хочу подчеркнуть, что процесс продолжается, но иногда мы замедляем процесс принятия решений. Поэтому, как только мы завершим скрининг, все кластеры будут готовы к открытию в этом году", - заявила еврокомиссар.
Она рассказала, что Евросоюз ищет возможность открыть переговоры с Украиной и Молдовой. Для этого необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров о членстве Украины.
"Даже если мы не имеем решения в Совете ЕС, мы продолжаем работать над технической частью, и там мы очень быстро работаем, чтобы, как только будут созданы условия, возможно, на одной межправительственной конференции открыть все кластеры для Молдовы и Украины", - добавила Кос.
А призначенці ЗЄ відрапортували, що вже закінчили.