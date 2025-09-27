РУС
Членство Украины в ЕС
В Брюсселе не нашли способов преодоления вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, - DW

орбан

В Брюсселе не нашли способов, как преодолеть вето Будапешта на вступление Украины в ЕС, и ждут смены власти в Венгрии.

Об этом в разговоре DW на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС будет возможным только после того, как в апреле 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, по итогам которых, вероятно, партия действующего премьер-министра Виктора Орбана потеряет власть.

Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении с Украиной, несмотря на то, что Киев выполнил все необходимые условия.

"Сейчас способов преодоления вето Венгрии не существует",- сказал чиновник ЕС, напомнив, что решение об открытии переговорных кластеров со страной-кандидатом на вступление в ЕС принимается только по принципу единодушия.

Однако в Евросоюзе "велись разговоры", чтобы изменить этот подход и принимать такие решения квалифицированным большинством голосов, но это осталось "только на уровне разговоров".

По словам источника, единственный "реалистичный выход" в этой ситуации - продолжать всю техническую работу "наперед, чтобы, когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед" в переговорах с Украиной о вступлении.

Другой собеседник DW в европейских институтах также подтвердил, что страны-члены ЕС "пытались исследовать правовые пути, чтобы обойти вето Венгрии", и дискуссии по этому поводу велись в Еврокомиссии и Совете ЕС, "однако это не привело ни к каким результатам", поэтому пока "ситуация сложная".

"Оказалось, что в переговорах о расширении речь идет все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата", - отметил чиновник ЕС, подчеркнув, что Украина сделала все необходимое для открытия первого переговорного кластера о вступлении в ЕС.

Кроме этого, он подтвердил, что 29 сентября будет проведена финальная сессия с Украиной по скринингу, то есть оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС.

После этого до открытия первого кластера должно было бы состояться "несколько промежуточных технических шагов, на выполнение которых могло бы уйти около недели".

"Если бы не вето Венгрии, мы могли бы очень быстро открыть первый и последующие кластеры", - сказал чиновник ЕС.

Венгрия (2149) членство в ЕС (1152) Евросоюз (17623)
+29
Неможливо. Це таємна політика ЄС. Якби хотіли - вже б давно вишвирнули. А так тільки мямлять.
27.09.2025 02:06
+25
Уйобщину викинути з ЄС не варіант? Влаштовуе мабуть деструктівна дія холуїв *****?
27.09.2025 01:30
+21
Походу дикуни нахлобучують західну демократію, як хочуть.

І доки демократия не навчиться вибивати дикунам зуби одразу і без розмов, кіна не буде.
27.09.2025 01:53
Уйобщину викинути з ЄС не варіант? Влаштовуе мабуть деструктівна дія холуїв *****?
27.09.2025 01:30
В ЄС знаходяться дві країни,де їх керманичи підтримують путлера,постійно ВЕТО накладають,не допомагають Україні і ЄС їх тримає у себе.Невже неможливо такі країни вигнати з ЄС? Що це за Закони у них такі дурнуваті .А там ще Румунія на підході до цих двох виродків .
показать весь комментарий
27.09.2025 01:36
Неможливо. Це таємна політика ЄС. Якби хотіли - вже б давно вишвирнули. А так тільки мямлять.
27.09.2025 02:06
Якби хотіли подолати вето то знайшли б спосіб, отже нас там насправді не хочуть. То моде і нам не так активно ділитись з ЄС та НАТО бойовим досвідом?
27.09.2025 08:04
Досить перекрити дотації,і народ знесе цю нечисть
27.09.2025 11:00
Твої хотєлки і реальність- абсолютно різні речі. Коли не беруть, і ясно що ніколи не візьмуть треба припинити оце-" Ми дуже хочемо до вас"і почати хоча б наводити в країні законність і порядок, а не обнадіювати населення хибними надіями.
показать весь комментарий
27.09.2025 05:33
Ну, нє шмагла
27.09.2025 01:32
А чего й досі не викинуть цю Угорщину з ЄС,якщо вона така чужа та неприродна для ЄС?..І хоча пройшло вже майже 1000 років з часів переселення угорців з мокшанських боліт та хащів на терени Європи,генетично вони й досі ЧУЖІ тут у Європі!.
показать весь комментарий
27.09.2025 01:37
Відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС буде можливим лише у разі втратити влади Віктором Орбаном після парламентських виборів в Угорщині у квітні 2026 року, сказав DW на умовах анонімності високопосадовець ЄС.
27.09.2025 01:33
ср*ні імпотенти. А якщо він не втратить владу?? а якщо прийде хтось з такими ж вимогами?
27.09.2025 01:42
Походу дикуни нахлобучують західну демократію, як хочуть.

І доки демократия не навчиться вибивати дикунам зуби одразу і без розмов, кіна не буде.
27.09.2025 01:53
Физдунішко фантазіста,а не пішов би ти..... работать на таксі
27.09.2025 09:07
Походу тебе нахлобучує мразєнський як хоче і що ти з цим зробив ікспєрдун ???
27.09.2025 10:35
Заздплегідь підготував тили, змінив роботу, заробив грошей, отримав бронь, встановив ДБЖ на 7квт і ще багато чого. Тепер не без єхидства спостерігаю спазми вкраїнчиків. 😁

А ти?
27.09.2025 10:45
Оголосіть, що "дружба" ремонтується, поки ми не приєднажмось до ЄС. Хай це буде незламна "база". Незабаром побачите, як орбан із фіцою навипередки тягнутимуть Україну у Євросоюз.
27.09.2025 02:00
https://www.youtube.com/watch?v=BOMnqxD10pQ
прибережні зони , стоять кораблі РФ - Данія, Британія і т д й т п- запускають дрони й готовлять повне знищення систем зв"зку цих країн
27.09.2025 02:20
ОРБАН то така капля в морі повного Європейсько-НАТОськог пздца ... Кораблі, що стоять прибережжі Балтії абєспокоілі їх НАРЕШТІ лише дронами - а стоять вони на якорі хрен зна відколи...
27.09.2025 02:58
Якби хотіли шукали, то знайшли!! Але, то таке… Після зеленського….
27.09.2025 03:18
Населення Угорщини 9,6 млн. Населення ЄС 565 млн. Дивна якась демократія в ЄС. Орбана можна запросто відсторонити від влади з ганьбою Він корумпований і цьому є багато доказів починаючи з того що його політичну карєру фінансував Семен Могілєвіч. Якщо це знаємо ми, то в ЄС про це теж знають. Знають ... але нічого не роблять. Це дозволяє тягнути час. Для когось час це гроші і вікно можливостей для комфортного переозброєння, але для нас це затягування війни.
27.09.2025 04:01
Уяви що знають в ЄС про зельону корупцію, і зрозумій вже, чому європа не хоче нагнути орбана
27.09.2025 06:37
Угорщина це просто зручний привід "відморожуватися" для євролицемірів.
27.09.2025 05:42
Ну можеш же бути адекватним, коли хочеш.
27.09.2025 10:26
Від дєрьмакак ?
27.09.2025 10:36
"Мадяр" знає як подолати вето.
27.09.2025 06:23
Вступ до ЄС як пішки до луни в квітні випливе ще якась країна з вето і так до безкінечності
27.09.2025 06:37
На який член нам таке утворення?
27.09.2025 06:50
Дійсно що утворення причому з деякими потворами а не союз. Нагадує Радбез ООН.
27.09.2025 07:42
Вам пі дкацапленим двббм ,звісно,що не надо, а нам українцям дуже надо
27.09.2025 09:11
Така нині Європа. Їй краще почекати поки змінеться влада в Угорщині, в ху... йловському оркостані, в України чи будь де... Аби самим не непрягатися та не відволікатися від спокійного житія. Прийде, прийде скоро війна й у саму Європу!
27.09.2025 07:05
https://www.youtube.com/watch?v=JjIITprVqk4 https://www.youtube.com/watch?v=
Ви не готові до такої ПРАВДИ! Ось що означає РІЗКИЙ розворот Трампа в сторону Києва. ЗАГОРОДНІЙ
27.09.2025 07:50
Й що дивно, я ніколи не могла заперечити його логіку - й тут видається вона 100%. Й так, він говорив все раніше про що нагадує зраз... Я про Загороднього. Й це досить оптимістично виглядає - я про розворот США
27.09.2025 07:54
Вітаю ЄС з черговою великою безпорадністю! Тепер, навіть, статут не вдасться змінити заради вирішення надважливих питань.
Вже час назву змінити на "союз європейської безпорадності" та очільником обрати вітю орбана.
27.09.2025 08:18
Орбан реально рятує лицемірство Європи, що до нашого вступу. Не хочуть вони нас приймати до себе, і ніколи не приймуть. З Грузією їм пощастило, сама відпала, Молдова буде теж так само, як і ми між добром та злом .
ЄС буде чекати коли ***** піде, а не Орбан.
27.09.2025 09:16
то вони просто самі не хочуть-і орбаном прикриваються--там і поляки таке саме говорять
27.09.2025 09:25
Демократія має такий мінус - право голосу мають всі. Власне, так зєлєнской став президентом
27.09.2025 09:33
У Брюсселі не знайшли способів, як подолати вето Будапешта на вступ України в ЄС, і чекають зміни влади в Угорщині. СПОНСОРИ РАШИСТСЬКОЇ МАШИНИ СМЕРТІ, І СПІВУЧАСНИКИ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ІЗ ЄС, ЧЕРЕЗ УГОРЩИНУ, НАКЛАЛИ ВЛАСНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВЕТО НА ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС...ПОТВОРИ
27.09.2025 09:39
шукають? як знайдуть, посадіть орбана на палю! вето буде миттєво подолано, а фіцо й словом не заїкнеться!
27.09.2025 09:41
Це проста відмовка, привід не давати членство. Це прояв дитячого інфантилізму на рівні ЄС.
27.09.2025 09:49
Українцям яке діло до Орбана ,не він роздавав обіцянки про вступ до ЄС.
27.09.2025 10:09
Які умови виповнив Київ? Диктатура, узурпація влади, тотальна корупція та вилов чоловікові.
27.09.2025 10:31
Ну так і раніше ніхто би не починав, тому не розумію де зрада
27.09.2025 10:34
Читаєш коментарі цього диванного ікспєрдунячого бидла... все про всіх знають а те що їх ригоагали з анальними ляльками кварталівськими мають у всі дири не бачать...
27.09.2025 10:37
За таке тут банять. Не можна мудрий нарід макати обличчям у власне гавєнцо
27.09.2025 11:21
Вони й не хотіли. Для них, вето Угорщини дуже зручне, щоб нікуя не робити. Це ж очевидно.
27.09.2025 11:17
Стратегія Заходу була розроблена за адміністрації Байдена і звучить вона приблизно так "Україна мусит програвати поволі, виснажуячи росію, але в жодному разі не перемогти її" Звідси всі ці піпеточні поставки зброї, заборони на удари по москві і т. п.. Сюди ж відносяться і розмови про деструктивну Угорщину. Орбан просто виконує заздалегіть усталену роль "поганого хлопчика" а Європа бідкається і кричить ай-ай-ай. Ми, мол, хочемо допомогти але Орбан чи Фіцо заважають. А в кулуарах сміютьсся як вони розводять Україну і світ.
27.09.2025 11:25
Дають мало, бо жаль грошей/мало запасів + звісно страх росії ("ескалація").

Все інше (вето орбана, умови Польщі про Бандеру) - пояснюється і без конспірології. Всі женуться за вигодою (політичними балами, не допустити в ЄС конкурента тощо)
27.09.2025 11:47
 
 