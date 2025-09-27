В Брюсселе не нашли способов преодоления вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, - DW

В Брюсселе не нашли способов, как преодолеть вето Будапешта на вступление Украины в ЕС, и ждут смены власти в Венгрии.

Об этом в разговоре DW на условиях анонимности рассказал высокопоставленный чиновник Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС будет возможным только после того, как в апреле 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, по итогам которых, вероятно, партия действующего премьер-министра Виктора Орбана потеряет власть.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении с Украиной, несмотря на то, что Киев выполнил все необходимые условия.

"Сейчас способов преодоления вето Венгрии не существует",- сказал чиновник ЕС, напомнив, что решение об открытии переговорных кластеров со страной-кандидатом на вступление в ЕС принимается только по принципу единодушия.

Однако в Евросоюзе "велись разговоры", чтобы изменить этот подход и принимать такие решения квалифицированным большинством голосов, но это осталось "только на уровне разговоров".

По словам источника, единственный "реалистичный выход" в этой ситуации - продолжать всю техническую работу "наперед, чтобы, когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед" в переговорах с Украиной о вступлении.

Другой собеседник DW в европейских институтах также подтвердил, что страны-члены ЕС "пытались исследовать правовые пути, чтобы обойти вето Венгрии", и дискуссии по этому поводу велись в Еврокомиссии и Совете ЕС, "однако это не привело ни к каким результатам", поэтому пока "ситуация сложная".

Читайте также: Сибига – Сийярто: Украина видит "лицемерие и моральную деградацию" правительства Венгрии

"Оказалось, что в переговорах о расширении речь идет все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата", - отметил чиновник ЕС, подчеркнув, что Украина сделала все необходимое для открытия первого переговорного кластера о вступлении в ЕС.

Кроме этого, он подтвердил, что 29 сентября будет проведена финальная сессия с Украиной по скринингу, то есть оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС.

После этого до открытия первого кластера должно было бы состояться "несколько промежуточных технических шагов, на выполнение которых могло бы уйти около недели".

"Если бы не вето Венгрии, мы могли бы очень быстро открыть первый и последующие кластеры", - сказал чиновник ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не перестанет покупать российскую нефть, даже если об этом попросит Трамп, - Сийярто