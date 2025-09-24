Венгрия не перестанет покупать российскую нефть, даже если об этом попросит Трамп, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.

"Мы - страна, не имеющая выхода к морю. Было бы замечательно, если бы мы имели доступ к морю, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье и могли бы выйти на весь мировой рынок. Но это не так", - говорит Сийярто.

Напомним, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН 23 сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что может воспользоваться своими хорошими отношениями с Виктором Орбаном, чтобы попросить венгерского премьера прекратить закупку российской нефти.

Комментарии Сийярто подчеркивают неопределенное положение Венгрии, которая пытается балансировать между тесными связями Орбана с Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Европейский Союз пытается преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии относительно более строгих санкций на импорт российских энергоносителей, добавляет Bloomberg.

