Новости Венгрия покурает российский газ
Венгрия не перестанет покупать российскую нефть, даже если об этом попросит Трамп, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы - страна, не имеющая выхода к морю. Было бы замечательно, если бы мы имели доступ к морю, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье и могли бы выйти на весь мировой рынок. Но это не так", - говорит Сийярто.

Напомним, во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН 23 сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что может воспользоваться своими хорошими отношениями с Виктором Орбаном, чтобы попросить венгерского премьера прекратить закупку российской нефти.

Комментарии Сийярто подчеркивают неопределенное положение Венгрии, которая пытается балансировать между тесными связями Орбана с Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Европейский Союз пытается преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии относительно более строгих санкций на импорт российских энергоносителей, добавляет Bloomberg.

Венгрия (2132) нефть (2017) россия (97355) Трамп Дональд (6661) Сийярто Петер (370)
трампа вже посилають навіть рашиські шавки

24.09.2025 15:48 Ответить
Ну, це так вони мислять, а там, як Бог на душу покладе, крилами Птахів Мадяра! Через 2-3 тижні, 2-3 місяці чи після 50 днів!! Як учить Трамп ,,,,
24.09.2025 15:49 Ответить
Не бачу ніякого зв'язку.
Вам американці з задоволенням побудують трубу. І пустять цією трубою американську нафту з будь-якого узбережжя.

Але ж тоді кінець брудним оборудкам та фінансуввнню партії Орбана з відкатів.
24.09.2025 15:50 Ответить
Ну як попросить - ключкою по яйцях - Чехія Австрія Швейцарія теж не мають виходу до моря
24.09.2025 15:51 Ответить
навіть якщо це на 5% дорожче, ніж середня ціна в інших країнах ЄС - додав він
24.09.2025 15:52 Ответить
Цікаво, а Трамп їм щось натомість запропонував? Ну так, щоб із вигодою. Якщо ні, то які до них претензії.
24.09.2025 15:53 Ответить
вони за ті ж гроші, а може й дешевше можуть купити нафту і у інших постачальників, тому нічого йому пропонувати не треба.
24.09.2025 15:57 Ответить
отакої : виходу до моря не мають, але поводяться як заправські флібустьєри
24.09.2025 16:00 Ответить
Тільки Мад'яр може вирішити цю проблему.
24.09.2025 16:01 Ответить
І чого такого Угорщина дає Україні за нафту щоб з нею цяцкатися. Може хоч десятину з доходів від неї? Так ні.
24.09.2025 16:03 Ответить
 
 