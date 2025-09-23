Орбан не готов отказаться от российских энергоресурсов, - Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не готов отказаться от закупки российских энергетических ресурсов, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия продавала Украине дешевые энергетические ресурсы. Это была большая ошибка Украины. Мы были очень зависимыми от этого. А после того Россия начала влиять на независимость, на свободу, на избирательные процессы, на парламент, на многое", - сказал Зеленский во время общения со СМИ по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"И именно поэтому я прекрасно понимаю Словакию. Я думаю, что они готовы искать альтернативные пути, что хорошо. Плохие новости в том, что Виктор Орбан из Венгрии не готов к этому", - добавил президент. Он отметил, что это ошибка, однако "вся Венгрия не может платить за ошибки одного человека".

"Я думаю, что это очень важный момент. Я также надеюсь, что президент Трамп сможет справиться с этим, потому что он знает Орбана. Он еще и другие лидеры европейских стран, и проведут диалог и общение с Орбаном", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Поговорю с моим другом Орбаном и он перестанет покупать российскую нефть, - Трамп