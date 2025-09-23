Орбан не готов отказаться от российских энергоресурсов, - Зеленский
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не готов отказаться от закупки российских энергетических ресурсов, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия продавала Украине дешевые энергетические ресурсы. Это была большая ошибка Украины. Мы были очень зависимыми от этого. А после того Россия начала влиять на независимость, на свободу, на избирательные процессы, на парламент, на многое", - сказал Зеленский во время общения со СМИ по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"И именно поэтому я прекрасно понимаю Словакию. Я думаю, что они готовы искать альтернативные пути, что хорошо. Плохие новости в том, что Виктор Орбан из Венгрии не готов к этому", - добавил президент. Он отметил, что это ошибка, однако "вся Венгрия не может платить за ошибки одного человека".
"Я думаю, что это очень важный момент. Я также надеюсь, что президент Трамп сможет справиться с этим, потому что он знает Орбана. Он еще и другие лидеры европейских стран, и проведут диалог и общение с Орбаном", - подчеркнул Зеленский.
Наступного року навесні відбудуться чергові парламентські вибори. Якби ці вибори відбулися вже тепер, то Орбан зазнав би нищівної поразки. Крім того, можна уявити, що йому загрожували б розслідування за обвинуваченням в корупції та зловживанні владою, а також, можливо, й ув'язнення.
Тож прем'єр і його уряд уже давно намагаються знайти тему, яка дозволила б успішно дискредитувати Мадяра і нещодавно такою темою несподівано виявилася Україна.
Орбан своєю антиукраїнською позицією підігрує ностальгічно-ревізіоністським настроям своїх, а також інших виборців ультраправих сил в Угорщині, які мріють про повернення Закарпаття до складу Угорщини. Адже частина цього західноукраїнського регіону до Першої світової війни належала до складу Австро-Угорщини.
Тож Орбан у своїх промовах постійно наголошує на "єдності всіх угорців" і водночас називає Україну "нічийною землею" або "територією, що зветься Україна", свідомо натякаючи на сценарій можливого розпаду України та її поділу.
Для Орбана украй важливо підтримувати тісні відносини з путіним, оскільки він економічно та фінансово міцно прив'язав Угорщину до Росії.
На тлі постійних спроб Орбана та його уряду зобразити Україну як украй корумповану мафіозну державу варто вказати на більш ніж просто пікантну деталь. Річ у тім, що урядовці в Будапешті вже неодноразово протегували російським олігархам, дехто з яких тісно пов'язаний з організованою злочинністю або внесений до санкційних списків ЄС через воєнні злочини.