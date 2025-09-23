УКР
Новини Угорщина купує російську нафту
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів, – Зеленський

Зеленський про Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не готовий відмовитися від закупівлі російських енергетичних ресурсів, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України. Ми були дуже залежними від цього. А після того Росія почала впливати на незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент, на багато чого", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"І саме тому я чудово розумію Словаччину. Я думаю, що вони готові шукати альтернативні шляхи, що є добре. Погані новини в тому, що Віктор Орбан з Угорщини не готовий на цього", - додав президент. Він зазначив, що це помилка, однак "вся Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини".

"Я думаю, що це дуже важливий момент. Я також сподіваюся, що президент Трамп зможе впоратися з цим, тому що він знає Орбана. Він ще й інші лідери європейських країн, і проведуть діалог та спілкування з Орбаном", - наголосив Зеленський.

Дебил
23.09.2025 23:31 Відповісти
23.09.2025 23:26 Відповісти
Питання чи готовий ти перестати їх йому транспортувати.
23.09.2025 23:17 Відповісти
Орбан не готовий відмовитись від *********** грошей.
23.09.2025 23:13 Відповісти
Зе вміє читати на відстані, та ще й до розмови Трампа і Орбана...)))
23.09.2025 23:13 Відповісти
Питання чи готовий ти перестати їх йому транспортувати.
23.09.2025 23:17 Відповісти
Так вже ж наші захисники два рази зупиняли цей нафтопровід, так воні було дуже багато аід ******* і не тільки. Просто Україні зараз не час сперечатись в тому числі і з ********.
23.09.2025 23:26 Відповісти
23.09.2025 23:26 Відповісти
Дебил
23.09.2025 23:31 Відповісти
DW

Наступного року навесні відбудуться чергові парламентські вибори. Якби ці вибори відбулися вже тепер, то Орбан зазнав би нищівної поразки. Крім того, можна уявити, що йому загрожували б розслідування за обвинуваченням в корупції та зловживанні владою, а також, можливо, й ув'язнення.

Тож прем'єр і його уряд уже давно намагаються знайти тему, яка дозволила б успішно дискредитувати Мадяра і нещодавно такою темою несподівано виявилася Україна.

Орбан своєю антиукраїнською позицією підігрує ностальгічно-ревізіоністським настроям своїх, а також інших виборців ультраправих сил в Угорщині, які мріють про повернення Закарпаття до складу Угорщини. Адже частина цього західноукраїнського регіону до Першої світової війни належала до складу Австро-Угорщини.

Тож Орбан у своїх промовах постійно наголошує на "єдності всіх угорців" і водночас називає Україну "нічийною землею" або "територією, що зветься Україна", свідомо натякаючи на сценарій можливого розпаду України та її поділу.
23.09.2025 23:40 Відповісти
У зовнішньополітичному плані антиукраїнську позицію Орбана можна розглядати як вияв лояльності до путіна та Трампа.
Для Орбана украй важливо підтримувати тісні відносини з путіним, оскільки він економічно та фінансово міцно прив'язав Угорщину до Росії.

На тлі постійних спроб Орбана та його уряду зобразити Україну як украй корумповану мафіозну державу варто вказати на більш ніж просто пікантну деталь. Річ у тім, що урядовці в Будапешті вже неодноразово протегували російським олігархам, дехто з яких тісно пов'язаний з організованою злочинністю або внесений до санкційних списків ЄС через воєнні злочини.
23.09.2025 23:43 Відповісти
А хто в Орбана питати буде? Ключі від нафтопроводу в руках у Мадяра. Так що менше теревенити а більше робити
24.09.2025 00:08 Відповісти
До того ж якщо Орбан отримає що хоче то скоріше всього він і виграє вибори знову і наступні 10 років буде нас срати під двері. Так що краще народу Вугорщини показати що з Орбаном їм буде дуже погано
24.09.2025 00:09 Відповісти
 
 