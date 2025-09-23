Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів, – Зеленський
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не готовий відмовитися від закупівлі російських енергетичних ресурсів, вважає президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Росія продавала Україні дешеві енергетичні ресурси. Це була велика помилка України. Ми були дуже залежними від цього. А після того Росія почала впливати на незалежність, на свободу, на виборчі процеси, на парламент, на багато чого", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"І саме тому я чудово розумію Словаччину. Я думаю, що вони готові шукати альтернативні шляхи, що є добре. Погані новини в тому, що Віктор Орбан з Угорщини не готовий на цього", - додав президент. Він зазначив, що це помилка, однак "вся Угорщина не може сплачувати за помилки однієї людини".
"Я думаю, що це дуже важливий момент. Я також сподіваюся, що президент Трамп зможе впоратися з цим, тому що він знає Орбана. Він ще й інші лідери європейських країн, і проведуть діалог та спілкування з Орбаном", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наступного року навесні відбудуться чергові парламентські вибори. Якби ці вибори відбулися вже тепер, то Орбан зазнав би нищівної поразки. Крім того, можна уявити, що йому загрожували б розслідування за обвинуваченням в корупції та зловживанні владою, а також, можливо, й ув'язнення.
Тож прем'єр і його уряд уже давно намагаються знайти тему, яка дозволила б успішно дискредитувати Мадяра і нещодавно такою темою несподівано виявилася Україна.
Орбан своєю антиукраїнською позицією підігрує ностальгічно-ревізіоністським настроям своїх, а також інших виборців ультраправих сил в Угорщині, які мріють про повернення Закарпаття до складу Угорщини. Адже частина цього західноукраїнського регіону до Першої світової війни належала до складу Австро-Угорщини.
Тож Орбан у своїх промовах постійно наголошує на "єдності всіх угорців" і водночас називає Україну "нічийною землею" або "територією, що зветься Україна", свідомо натякаючи на сценарій можливого розпаду України та її поділу.
Для Орбана украй важливо підтримувати тісні відносини з путіним, оскільки він економічно та фінансово міцно прив'язав Угорщину до Росії.
На тлі постійних спроб Орбана та його уряду зобразити Україну як украй корумповану мафіозну державу варто вказати на більш ніж просто пікантну деталь. Річ у тім, що урядовці в Будапешті вже неодноразово протегували російським олігархам, дехто з яких тісно пов'язаний з організованою злочинністю або внесений до санкційних списків ЄС через воєнні злочини.