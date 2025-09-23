Поговорю з моїм другом Орбаном і він припинить купувати російську нафту, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Угорщина припинить купувати російські енергоносії після того, як він поговорить з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На питання, яке послання Трамп має Орбану, який відмовлявся припиняти купівлю нафти з Росії, він сказав, що угорський премʼєр – "мій друг".

"Я ще не говорив з ним (про російську нафту. – Ред.). Але в мене відчуття, що якби я поговорив з ним, він би припинив (купувати нафту в Росії. – Ред.). І я думаю, що я так і зроблю", – додав президент США.

