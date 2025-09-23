УКР
Новини
Поговорю з моїм другом Орбаном і він припинить купувати російську нафту, - Трамп

Трамп виступив на Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп вважає, що Угорщина припинить купувати російські енергоносії після того, як він поговорить з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На питання, яке послання Трамп має Орбану, який відмовлявся припиняти купівлю нафти з Росії, він сказав, що угорський премʼєр – "мій друг".

"Я ще не говорив з ним (про російську нафту. – Ред.). Але в мене відчуття, що якби я поговорив з ним, він би припинив (купувати нафту в Росії. – Ред.). І я думаю, що я так і зроблю", – додав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить купувати нафту в Росії попри вимоги Трампа, - Сійярто

Угорщина (2483) нафта (5881) Трамп Дональд (7197) Орбан Віктор (634)
Тепер ще й "друг орбан" його НАХ подалі пошле ?
Ну й друган у Трампа - це з тієї опери - скажи хто твій товариш і я скажу хто ти
Та ти вже з іншим другом ****** поговорив. Навіть червону доріжку йому простилав, і шо?
сіярто сьогодні вранці посилав трампа мєлкім лєсом і клявся, що продовжать купувати кацапську нафту.

чекаємо,
два тижні

.
Вже давно визначили конкретно - Тромб поважає і прислухається до тих , хто його зневажає !
Може і Зеленському варто змінити тактику , а просто дати рудому гарного "ляща" ...? Бо інші способи все одно не діють ...
у цього дурника хвороба пргресує
Спалилися друзяки.
Фантазії не менш вражаючі ніж у Зелі.
Скажи мне кто твой друг...(с)
А друзья у меня все пи@ары
Це, тобі треба з іншим Мадяром говорити...
Один недострєльонний, зустрінеться з іншим, з битим вухом!!??
Збіг обставин, чи це такий Трамп ???
А ти скажи путлеру - нехай не продає нафту орбану....
Буде буже смішно , якщо він скаже Зеленському - "в тебе 4-й рік повномасштабна війна , а ти й досі транспортуєш кацапську нафту ?!
Зі своїм "другом Володею" ти вже більш, ніж пів року говориш. І що? Результат є? І які ж твої дії? Ще поговорити?
Тебе вже у світі мало хто спиймає серйозно, а такі твої "друзі" і "класні/круті" хлопці, як північнокорейський пупсик, сі-дзиньдзинь, путлєр, аятоли, хусити, таліби (і т.д.) вже просто сміються з тебе.

Така ситуація мені нагадує анекдот:
- Хто ще не трахнув наречену (не висміяв/"опустив" трампона)?
- Я!
- А ти хто?
- Наречений! (Венесуела, Куба, ПАР, Бразилія, Індія і т.д)
- А! Тоді ще встигнеш! Хлопці, заходими на друге коло!

Якось так, ІМХО
От, орбан його ще не посилав.
Чомусь друзі Трампа безсоромно кладуть на нього прутня.

Сіярто вже заявив, що пох на вимоги Трампа.
Американський сором в рейтингу соромів з відривом займає перше місце. Такий прогрес - і всього за рік. Вчиться у майстра, як треба вести перемовини!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Скажи мне хто твій друг
Трамп після розмови з Орбаном:» Там не така проста ситуація, як я думав. Мій друг сказав - Nem!"
Тут питання для орбана хто кращий у нього друг, рижий півень чи плешиве *****
Как говаривал Куравлёв в роли Милославского Яковлеву в роли Бунши, ОЙ ДУРАК...
Точно дурак...
Іржавий індик *******.
Як завжди.
Скажи мені хто твій друг, і я скажу йдіть разом з ним нах*й!
