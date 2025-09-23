Поговорю з моїм другом Орбаном і він припинить купувати російську нафту, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що Угорщина припинить купувати російські енергоносії після того, як він поговорить з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
На питання, яке послання Трамп має Орбану, який відмовлявся припиняти купівлю нафти з Росії, він сказав, що угорський премʼєр – "мій друг".
"Я ще не говорив з ним (про російську нафту. – Ред.). Але в мене відчуття, що якби я поговорив з ним, він би припинив (купувати нафту в Росії. – Ред.). І я думаю, що я так і зроблю", – додав президент США.
НАХподалі пошле ?
чекаємо,
два тижні
.
Може і Зеленському варто змінити тактику , а просто дати рудому гарного "ляща" ...? Бо інші способи все одно не діють ...
А друзья у меня все пи@ары
Збіг обставин, чи це такий Трамп ???
Тебе вже у світі мало хто спиймає серйозно, а такі твої "друзі" і "класні/круті" хлопці, як північнокорейський пупсик, сі-дзиньдзинь, путлєр, аятоли, хусити, таліби (і т.д.) вже просто сміються з тебе.
Така ситуація мені нагадує анекдот:
- Хто ще не трахнув наречену (не висміяв/"опустив" трампона)?
- Я!
- А ти хто?
- Наречений! (Венесуела, Куба, ПАР, Бразилія, Індія і т.д)
- А! Тоді ще встигнеш! Хлопці, заходими на друге коло!
Якось так, ІМХО
Сіярто вже заявив, що пох на вимоги Трампа.
Як завжди.