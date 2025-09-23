УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Експорт нафти РФ
1 746 19

Угорщина продовжить купувати нафту в Росії попри вимоги Трампа, - Сійярто

Угорщина продовжить купувати нафти у Путіна попри вимоги Трампа

Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу Білого дому до союзників по НАТО припинити купувати російську нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім Росії. - Ред.)... але ми можемо купувати лише там, де у нас є інфраструктура", - сказав він.

Читайте: Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів", - ЗМІ

За словами Сійярто, без російських поставок  неможливе безпечне постачання енергоносіїв до Угорщини.

Раніше Трамп закликав союзників по НАТО повністю припинити імпорт російської нафти. Проте частина союзників, пише видання, сумнівається, що Трамп дійсно готовий посилювати тиск на Путіна.

Сійярто, коментуючи критику західноєвропейських політиків, назвав тих фанатиками. За його словами, із ними неможливо вести раціональний діалог.

Відомо, що раніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина стурбована атакою Росії на Польщу, бо це призводить до ескалації війни в Україні, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2483) нафта (5876) росія (67900) Сійярто Петер (408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Це при тому що той нафтопровід йде територією України ,угорщина блокує допомогу і переговори про вступ в ЄС ,а нікчемна влада нічого не робить що б припинити поставки нафти і рашистам щорічно заробляти 7 мільярдів євро.
показати весь коментар
23.09.2025 09:24 Відповісти
+1
ЗЕмерзота продовжить транзит москальської нафти цим "покращеним москалям-мадярам"!
показати весь коментар
23.09.2025 09:14 Відповісти
+1
Чергова струя трампону в лице, нехай насолоджується.
З чемодана ***** нюхнув на Алясці, йому сподобалось і зараз всім на нього покласти.
показати весь коментар
23.09.2025 09:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так не буде інфраструктури.
показати весь коментар
23.09.2025 09:11 Відповісти
Да дайте цим дятлам вже нафти хтось , щоб вони не купували і не фінансували ***** !
показати весь коментар
23.09.2025 09:12 Відповісти
😊 Це не вони пуцина фінансують - для цього вони надто мізерні, то пуцин їх фінансує, бо попри власну мізерність в ЄС і НАТО вони дуже гівнисті. Фінансувати скажімо Францію пуцин не здатний - надто дорого, а голос Франції і Угорщини що у НАТО, що у ЄС має чомусь одинакову вагу.
показати весь коментар
23.09.2025 09:26 Відповісти
І що ж тоді робити з цими гнидами ?
показати весь коментар
23.09.2025 09:32 Відповісти
Те, що зазвичай з гнидами роблять - видаляти із здорового товариства, або давити. 😊
показати весь коментар
23.09.2025 09:37 Відповісти
ЗЕмерзота продовжить транзит москальської нафти цим "покращеним москалям-мадярам"!
показати весь коментар
23.09.2025 09:14 Відповісти
Чергова струя трампону в лице, нехай насолоджується.
З чемодана ***** нюхнув на Алясці, йому сподобалось і зараз всім на нього покласти.
показати весь коментар
23.09.2025 09:16 Відповісти
навіть мадьяри посилають свого кумира, навіть без поваги ))
показати весь коментар
23.09.2025 09:18 Відповісти
Яка смілива Моська...🤗🤣🤣🤣
показати весь коментар
23.09.2025 09:19 Відповісти
За це Європа дала Вугорщині пів мільярда Євро? Вугорська жаба гроші взяла і продовжує своє. І щось тихо і не чути вибухів на нафтопроводі Недружба. Невже знову Україна пішла на підкилимні договорняки з ****** і вугорськими жабами?
показати весь коментар
23.09.2025 09:23 Відповісти
"Дружба"- все....Ось і нема інфраструктури.
показати весь коментар
23.09.2025 09:23 Відповісти
Це при тому що той нафтопровід йде територією України ,угорщина блокує допомогу і переговори про вступ в ЄС ,а нікчемна влада нічого не робить що б припинити поставки нафти і рашистам щорічно заробляти 7 мільярдів євро.
показати весь коментар
23.09.2025 09:24 Відповісти
Це говорить тільки про одне, навіть угорські підлабузники зрозуміли, що на трампа і його слова можна класти з прибором.
показати весь коментар
23.09.2025 09:29 Відповісти
Так на рудого ідіота Трампидла вже всі кладуть, кому не лінь.
показати весь коментар
23.09.2025 09:42 Відповісти
Невдовзі простіше буде порахувати, хто не клав, ніж тих, хто клав.
показати весь коментар
23.09.2025 10:32 Відповісти
Де Мад'яр з добиванням "Дружби"? Це 100% гарантія припинення постачання нафти з раші до Угорщини.
показати весь коментар
23.09.2025 09:38 Відповісти
Сіярто, ************ задрипаний, дарма ти розкукурікався. Не зли нашого Мадьяра, а то від кацапської "дружби" останеться куча брухту.
показати весь коментар
23.09.2025 09:40 Відповісти
Розважимо люмпенів висерами ****** сіярто. Щоб не питали про елітну нерухомість умєрова, унітаз міндіча і як почувається чєрнишов
показати весь коментар
23.09.2025 09:40 Відповісти
А у Мад'яра Сиярто спитав? Хоче він російської нафти...
показати весь коментар
23.09.2025 09:49 Відповісти
 
 