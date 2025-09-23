Угорщина продовжить купувати нафту в Росії попри вимоги Трампа, - Сійярто

Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу Білого дому до союзників по НАТО припинити купувати російську нафту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім Росії. - Ред.)... але ми можемо купувати лише там, де у нас є інфраструктура", - сказав він.

За словами Сійярто, без російських поставок неможливе безпечне постачання енергоносіїв до Угорщини.

Раніше Трамп закликав союзників по НАТО повністю припинити імпорт російської нафти. Проте частина союзників, пише видання, сумнівається, що Трамп дійсно готовий посилювати тиск на Путіна.

Сійярто, коментуючи критику західноєвропейських політиків, назвав тих фанатиками. За його словами, із ними неможливо вести раціональний діалог.

Відомо, що раніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

