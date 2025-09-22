УКР
Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів", - ЗМІ

Стіна дронів: ЄС не запросив Словаччину та Угорщину на зустріч

У п'ятницю, 26 вересня, Європейський Союз проведе зустріч "Стіна дронів", яку скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. На цю зустріч не запросили представників Словаччини та Угорщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.

На зустрічі будуть присутні 7 країн-членів ЄС — Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія.

"Під час зустрічі обговорять візити в ці країни, який президент фон дер Ляєн і комісар Кубілюс здійснили раніше цього місяця. Це також конкретне продовження створення дронного бар'єра, оскільки нещодавні атаки та вторгнення вже продемонстрували свою необхідність у Румунії та Польщі. Країни-члени залишаються головними в цьому питанні. Ми подивимося, що їх цікавить, як ми можемо їм допомогти, які їхні можливості, які їхні потреби, і після обговорення цього питання ми вирішимо, які потенційні наступні кроки зробити, спільно з цими країнами-членами, Україною та іншими країнами-членами", - розповів речник ЄК.

Реньє додав, що Україна також отримала запрошення на цю зустріч, однак Єврокомісія поки не може підтвердити хто саме з українського уряду візьме участь у зустрічі щодо "Стіни дронів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри ЄС 26 вересня проведуть зустріч щодо створення "Стіни дронів": до обговорення можуть долучити й Україну, - ЗМІ

Угорщина (2481) Словаччина (1204) Євросоюз (14167) дрони (5660)
Топ коментарі
+6
Чудово. Не буде кому повітря у залі засідань псувати.
22.09.2025 15:49
22.09.2025 15:49 Відповісти
+6
Респект редакторам за фотку до цієї новини. Можете ж, якщо захочете.
22.09.2025 15:50
22.09.2025 15:50 Відповісти
+3
нахіба цих дирявих гандонів запрошувати?
фіца та орбан ***** двері до Європи відчинять на раз
22.09.2025 15:50
22.09.2025 15:50 Відповісти
Чудово. Не буде кому повітря у залі засідань псувати.
22.09.2025 15:49
22.09.2025 15:49 Відповісти
більше того !

Україна надає "зелений коридор" для кацапських дронів в Словаччині та Угорщину.

та ще й "чудовішную ошибку" в джи-пі-ес на цих пц. зробимо

.
22.09.2025 16:06
22.09.2025 16:06 Відповісти
Респект редакторам за фотку до цієї новини. Можете ж, якщо захочете.
22.09.2025 15:50
22.09.2025 15:50 Відповісти
щас запла- чу ть...

європейські одіночества развєлі у дорогі костьор

.
22.09.2025 16:09
22.09.2025 16:09 Відповісти
нахіба цих дирявих гандонів запрошувати?
фіца та орбан ***** двері до Європи відчинять на раз
22.09.2025 15:50
22.09.2025 15:50 Відповісти
тю, так орбаноїди і фіценоїди вже давно співпрацюють по дронам із кацапами в сербії. там купа бувших вагінерівців, яких відрядили на підпал балкан.
22.09.2025 15:52
22.09.2025 15:52 Відповісти
Чудовий щолбан прямо по носякам.
Там зараз почнуться заяви що це вияв агресії.
22.09.2025 15:53
22.09.2025 15:53 Відповісти
Реінкарнації Тисо й Хорті знов на службі в перенародженого Гітлера...
22.09.2025 15:56
22.09.2025 15:56 Відповісти
Невже ЄС зрозумів, що орбан і фіцо агенти ФСБ?
показати весь коментар
22.09.2025 15:56
Ну які з них агенти? Так, дешеві повії з окружної.
показати весь коментар
22.09.2025 15:58
Треба ще було звіздюль відгрузити і вказати, що їх місце біля параші
показати весь коментар
22.09.2025 15:57
І так живемо в світі суцільного абсурду, то ще б цих двох запросили. Хоча якщо б і запросили-дивуватися вже давно немає чому.
показати весь коментар
22.09.2025 16:01
Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що вибори можуть відбутися в квітні-травні 2026 року, відповідно до рішення президента Угорщини.

Словаччина
Наступні парламентські вибори мають відбутися до 2027 року.
показати весь коментар
22.09.2025 16:06
Коли ЄС буде будувати шось га кшталт Сортир кордону то і Словачину і Угорщину неодміно запросят у якості дирки у підлози Сортира (Словаччина) та гівна Сортира (Угорщина).
показати весь коментар
22.09.2025 16:10
А воно їм і не треба! До них пуйловські дрони не полетять...
показати весь коментар
22.09.2025 16:14
Та невже щось починає до них доходити? Такі явні 2 консерви кремля у них в хаті!
показати весь коментар
22.09.2025 16:23
Бо вони по факту в одкб!!! При нинішніх "урядах"
показати весь коментар
22.09.2025 16:31
Опускалово..
показати весь коментар
22.09.2025 16:32
Правильно, бо запросити мадяр і словак це всеодно, що кацапів.
показати весь коментар
22.09.2025 16:39
 
 