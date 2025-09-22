Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів", - ЗМІ
У п'ятницю, 26 вересня, Європейський Союз проведе зустріч "Стіна дронів", яку скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. На цю зустріч не запросили представників Словаччини та Угорщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.
На зустрічі будуть присутні 7 країн-членів ЄС — Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія.
"Під час зустрічі обговорять візити в ці країни, який президент фон дер Ляєн і комісар Кубілюс здійснили раніше цього місяця. Це також конкретне продовження створення дронного бар'єра, оскільки нещодавні атаки та вторгнення вже продемонстрували свою необхідність у Румунії та Польщі. Країни-члени залишаються головними в цьому питанні. Ми подивимося, що їх цікавить, як ми можемо їм допомогти, які їхні можливості, які їхні потреби, і після обговорення цього питання ми вирішимо, які потенційні наступні кроки зробити, спільно з цими країнами-членами, Україною та іншими країнами-членами", - розповів речник ЄК.
Реньє додав, що Україна також отримала запрошення на цю зустріч, однак Єврокомісія поки не може підтвердити хто саме з українського уряду візьме участь у зустрічі щодо "Стіни дронів".
Україна надає "зелений коридор" для кацапських дронів в Словаччині та Угорщину.
та ще й "чудовішную ошибку" в джи-пі-ес на цих пц. зробимо
.
чуть...
європейські одіночества развєлі у дорогі костьор
.
фіца та орбан ***** двері до Європи відчинять на раз
Там зараз почнуться заяви що це вияв агресії.
Словаччина
Наступні парламентські вибори мають відбутися до 2027 року.