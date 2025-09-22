Угорщину та Словаччину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів", - ЗМІ

У п'ятницю, 26 вересня, Європейський Союз проведе зустріч "Стіна дронів", яку скликав єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. На цю зустріч не запросили представників Словаччини та Угорщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.

На зустрічі будуть присутні 7 країн-членів ЄС — Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія.

"Під час зустрічі обговорять візити в ці країни, який президент фон дер Ляєн і комісар Кубілюс здійснили раніше цього місяця. Це також конкретне продовження створення дронного бар'єра, оскільки нещодавні атаки та вторгнення вже продемонстрували свою необхідність у Румунії та Польщі. Країни-члени залишаються головними в цьому питанні. Ми подивимося, що їх цікавить, як ми можемо їм допомогти, які їхні можливості, які їхні потреби, і після обговорення цього питання ми вирішимо, які потенційні наступні кроки зробити, спільно з цими країнами-членами, Україною та іншими країнами-членами", - розповів речник ЄК.

Реньє додав, що Україна також отримала запрошення на цю зустріч, однак Єврокомісія поки не може підтвердити хто саме з українського уряду візьме участь у зустрічі щодо "Стіни дронів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри ЄС 26 вересня проведуть зустріч щодо створення "Стіни дронів": до обговорення можуть долучити й Україну, - ЗМІ