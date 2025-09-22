РУС
Венгрию и Словакию не пригласили на встречу ЕС относительно "Стены дронов", - СМИ

Стена дронов: ЕС не пригласил Словакию и Венгрию на встречу

В пятницу, 26 сентября, Европейский Союз проведет встречу "Стена дронов", которую созвал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. На эту встречу не пригласили представителей Словакии и Венгрии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

На встрече будут присутствовать 7 стран-членов ЕС - Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Польша, Румыния и Болгария.

"Во время встречи обсудят визиты в эти страны, который президент фон дер Ляйен и комиссар Кубилюс совершили ранее в этом месяце. Это также конкретное продолжение создания дронного барьера, поскольку недавние атаки и вторжения уже продемонстрировали свою необходимость в Румынии и Польше. Страны-члены остаются главными в этом вопросе. Мы посмотрим, что их интересует, как мы можем им помочь, каковы их возможности, каковы их потребности, и после обсуждения этого вопроса мы решим, какие потенциальные следующие шаги сделать, совместно с этими странами-членами, Украиной и другими странами-членами", - рассказал представитель ЕК.

Ренье добавил, что Украина также получила приглашение на эту встречу, однако Еврокомиссия пока не может подтвердить кто именно из украинского правительства примет участие во встрече относительно "Стены дронов".

+7
Чудово. Не буде кому повітря у залі засідань псувати.
+6
Респект редакторам за фотку до цієї новини. Можете ж, якщо захочете.
+3
нахіба цих дирявих гандонів запрошувати?
фіца та орбан ***** двері до Європи відчинять на раз
