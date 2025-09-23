РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Экспорт нефти РФ
2 044 21

Венгрия продолжит покупать нефть в России несмотря на требования Трампа, - Сийярто

Венгрия продолжит покупать нефть у Путина, несмотря на требования Трампа

Венгрия не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование Белого дома к союзникам по НАТО прекратить покупать российскую нефть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Может быть приятно мечтать о покупке нефти и газа где-то (кроме России. - Ред.)... но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура", - сказал он.

Читайте: Венгрию и Словакию не пригласили на встречу ЕС по "Стене дронов", - СМИ

По словам Сийярто, без российских поставок невозможно безопасное снабжение энергоносителей в Венгрию.

Ранее Трамп призвал союзников по НАТО полностью прекратить импорт российской нефти. Однако часть союзников, пишет издание, сомневается, что Трамп действительно готов усиливать давление на Путина.

Сийярто, комментируя критику западноевропейских политиков, назвал тех фанатиками. По его словам, с ними невозможно вести рациональный диалог.

Известно, что ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия обеспокоена атакой России на Польшу, потому что это приводит к эскалации войны в Украине, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2127) нефть (2015) россия (97311) Сийярто Петер (369)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
😊 Це не вони пуцина фінансують - для цього вони надто мізерні, то пуцин їх фінансує, бо попри власну мізерність в ЄС і НАТО вони дуже гівнисті. Фінансувати скажімо Францію пуцин не здатний - надто дорого, а голос Франції і Угорщини що у НАТО, що у ЄС має чомусь одинакову вагу.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:26 Ответить
+2
Це при тому що той нафтопровід йде територією України ,угорщина блокує допомогу і переговори про вступ в ЄС ,а нікчемна влада нічого не робить що б припинити поставки нафти і рашистам щорічно заробляти 7 мільярдів євро.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:24 Ответить
+2
Це говорить тільки про одне, навіть угорські підлабузники зрозуміли, що на трампа і його слова можна класти з прибором.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так не буде інфраструктури.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:11 Ответить
Да дайте цим дятлам вже нафти хтось , щоб вони не купували і не фінансували ***** !
показать весь комментарий
23.09.2025 09:12 Ответить
😊 Це не вони пуцина фінансують - для цього вони надто мізерні, то пуцин їх фінансує, бо попри власну мізерність в ЄС і НАТО вони дуже гівнисті. Фінансувати скажімо Францію пуцин не здатний - надто дорого, а голос Франції і Угорщини що у НАТО, що у ЄС має чомусь одинакову вагу.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:26 Ответить
І що ж тоді робити з цими гнидами ?
показать весь комментарий
23.09.2025 09:32 Ответить
Те, що зазвичай з гнидами роблять - видаляти із здорового товариства, або давити. 😊
показать весь комментарий
23.09.2025 09:37 Ответить
ЗЕмерзота продовжить транзит москальської нафти цим "покращеним москалям-мадярам"!
показать весь комментарий
23.09.2025 09:14 Ответить
Чергова струя трампону в лице, нехай насолоджується.
З чемодана ***** нюхнув на Алясці, йому сподобалось і зараз всім на нього покласти.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:16 Ответить
навіть мадьяри посилають свого кумира, навіть без поваги ))
показать весь комментарий
23.09.2025 09:18 Ответить
Яка смілива Моська...🤗🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.09.2025 09:19 Ответить
За це Європа дала Вугорщині пів мільярда Євро? Вугорська жаба гроші взяла і продовжує своє. І щось тихо і не чути вибухів на нафтопроводі Недружба. Невже знову Україна пішла на підкилимні договорняки з ****** і вугорськими жабами?
показать весь комментарий
23.09.2025 09:23 Ответить
"Дружба"- все....Ось і нема інфраструктури.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:23 Ответить
Це при тому що той нафтопровід йде територією України ,угорщина блокує допомогу і переговори про вступ в ЄС ,а нікчемна влада нічого не робить що б припинити поставки нафти і рашистам щорічно заробляти 7 мільярдів євро.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:24 Ответить
Це говорить тільки про одне, навіть угорські підлабузники зрозуміли, що на трампа і його слова можна класти з прибором.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:29 Ответить
Так на рудого ідіота Трампидла вже всі кладуть, кому не лінь.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:42 Ответить
Невдовзі простіше буде порахувати, хто не клав, ніж тих, хто клав.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:32 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 10:58 Ответить
Де Мад'яр з добиванням "Дружби"? Це 100% гарантія припинення постачання нафти з раші до Угорщини.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:38 Ответить
Сіярто, ************ задрипаний, дарма ти розкукурікався. Не зли нашого Мадьяра, а то від кацапської "дружби" останеться куча брухту.
показать весь комментарий
23.09.2025 09:40 Ответить
Розважимо люмпенів висерами ****** сіярто. Щоб не питали про елітну нерухомість умєрова, унітаз міндіча і як почувається чєрнишов
показать весь комментарий
23.09.2025 09:40 Ответить
А у Мад'яра Сиярто спитав? Хоче він російської нафти...
показать весь комментарий
23.09.2025 09:49 Ответить
Потрібно писати не угорці, а колишній кацапський кочовий народ, який населяв територію між Волгою й Уралом, а також Західний Сибір. Прийшли і поселилися в Європу, але душонку залишили кацапську.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:05 Ответить
 
 