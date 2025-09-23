Венгрия продолжит покупать нефть в России несмотря на требования Трампа, - Сийярто

Венгрия не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование Белого дома к союзникам по НАТО прекратить покупать российскую нефть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Может быть приятно мечтать о покупке нефти и газа где-то (кроме России. - Ред.)... но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура", - сказал он.

По словам Сийярто, без российских поставок невозможно безопасное снабжение энергоносителей в Венгрию.

Ранее Трамп призвал союзников по НАТО полностью прекратить импорт российской нефти. Однако часть союзников, пишет издание, сомневается, что Трамп действительно готов усиливать давление на Путина.

Сийярто, комментируя критику западноевропейских политиков, назвал тех фанатиками. По его словам, с ними невозможно вести рациональный диалог.

Известно, что ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.

