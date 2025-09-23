РУС
Поговорю с моим другом Орбаном, и он перестанет покупать российскую нефть, - Трамп

Трамп выступил на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп считает, что Венгрия прекратит покупать российские энергоносители после того, как он поговорит с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос, какое послание Трамп имеет к Орбану, который отказывался прекращать покупку нефти из России, он сказал, что венгерский премьер - "мой друг".

"Я еще не говорил с ним (о российской нефти. - Ред.). Но у меня ощущение, что если бы я поговорил с ним, он бы перестал (покупать нефть в России. - Ред.). И я думаю, что я так и сделаю", - добавил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия продолжит покупать нефть у России несмотря на требования Трампа, - Сийярто

+12
Тепер ще й "друг орбан" його НАХ подалі пошле ?
23.09.2025 21:07 Ответить
+6
Ну й друган у Трампа - це з тієї опери - скажи хто твій товариш і я скажу хто ти
23.09.2025 21:09 Ответить
+6
Та ти вже з іншим другом ****** поговорив. Навіть червону доріжку йому простилав, і шо?
23.09.2025 21:10 Ответить
Тепер ще й "друг орбан" його НАХ подалі пошле ?
23.09.2025 21:07 Ответить
сіярто сьогодні вранці посилав трампа мєлкім лєсом і клявся, що продовжать купувати кацапську нафту.

чекаємо,
два тижні

.
23.09.2025 21:10 Ответить
Вже давно визначили конкретно - Тромб поважає і прислухається до тих , хто його зневажає !
Може і Зеленському варто змінити тактику , а просто дати рудому гарного "ляща" ...? Бо інші способи все одно не діють ...
23.09.2025 21:13 Ответить
у цього дурника хвороба пргресує
23.09.2025 21:17 Ответить
Спалилися друзяки.
23.09.2025 21:07 Ответить
Фантазії не менш вражаючі ніж у Зелі.
23.09.2025 21:08 Ответить
Ну й друган у Трампа - це з тієї опери - скажи хто твій товариш і я скажу хто ти
23.09.2025 21:09 Ответить
Скажи мне кто твой друг...(с)
А друзья у меня все пи@ары
23.09.2025 21:10 Ответить
Та ти вже з іншим другом ****** поговорив. Навіть червону доріжку йому простилав, і шо?
23.09.2025 21:10 Ответить
Це, тобі треба з іншим Мадяром говорити...
23.09.2025 21:10 Ответить
Один недострєльонний, зустрінеться з іншим, з битим вухом!!??
Збіг обставин, чи це такий Трамп ???
23.09.2025 21:12 Ответить
А ти скажи путлеру - нехай не продає нафту орбану....
23.09.2025 21:13 Ответить
Буде буже смішно , якщо він скаже Зеленському - "в тебе 4-й рік повномасштабна війна , а ти й досі транспортуєш кацапську нафту ?!
23.09.2025 21:15 Ответить
Зі своїм "другом Володею" ти вже більш, ніж пів року говориш. І що? Результат є? І які ж твої дії? Ще поговорити?
Тебе вже у світі мало хто спиймає серйозно, а такі твої "друзі" і "класні/круті" хлопці, як північнокорейський пупсик, сі-дзиньдзинь, путлєр, аятоли, хусити, таліби (і т.д.) вже просто сміються з тебе.

Така ситуація мені нагадує анекдот:
- Хто ще не трахнув наречену (не висміяв/"опустив" трампона)?
- Я!
- А ти хто?
- Наречений! (Венесуела, Куба, ПАР, Бразилія, Індія і т.д)
- А! Тоді ще встигнеш! Хлопці, заходими на друге коло!

Якось так, ІМХО
23.09.2025 21:13 Ответить
От, орбан його ще не посилав.
23.09.2025 21:14 Ответить
Чомусь друзі Трампа безсоромно кладуть на нього прутня.

Сіярто вже заявив, що пох на вимоги Трампа.
23.09.2025 21:15 Ответить
Американський сором в рейтингу соромів з відривом займає перше місце. Такий прогрес - і всього за рік. Вчиться у майстра, як треба вести перемовини!
23.09.2025 21:24 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
23.09.2025 21:29 Ответить
Скажи мне хто твій друг
23.09.2025 21:30 Ответить
Трамп після розмови з Орбаном:» Там не така проста ситуація, як я думав. Мій друг сказав - Nem!"
23.09.2025 21:34 Ответить
Тут питання для орбана хто кращий у нього друг, рижий півень чи плешиве *****
23.09.2025 21:34 Ответить
Как говаривал Куравлёв в роли Милославского Яковлеву в роли Бунши, ОЙ ДУРАК...
23.09.2025 21:36 Ответить
 
 