Поговорю с моим другом Орбаном, и он перестанет покупать российскую нефть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Венгрия прекратит покупать российские энергоносители после того, как он поговорит с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос, какое послание Трамп имеет к Орбану, который отказывался прекращать покупку нефти из России, он сказал, что венгерский премьер - "мой друг".

"Я еще не говорил с ним (о российской нефти. - Ред.). Но у меня ощущение, что если бы я поговорил с ним, он бы перестал (покупать нефть в России. - Ред.). И я думаю, что я так и сделаю", - добавил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия продолжит покупать нефть у России несмотря на требования Трампа, - Сийярто