Поговорю с моим другом Орбаном, и он перестанет покупать российскую нефть, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Венгрия прекратит покупать российские энергоносители после того, как он поговорит с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
На вопрос, какое послание Трамп имеет к Орбану, который отказывался прекращать покупку нефти из России, он сказал, что венгерский премьер - "мой друг".
"Я еще не говорил с ним (о российской нефти. - Ред.). Но у меня ощущение, что если бы я поговорил с ним, он бы перестал (покупать нефть в России. - Ред.). И я думаю, что я так и сделаю", - добавил президент США.
НАХподалі пошле ?
чекаємо,
два тижні
.
Може і Зеленському варто змінити тактику , а просто дати рудому гарного "ляща" ...? Бо інші способи все одно не діють ...
А друзья у меня все пи@ары
Збіг обставин, чи це такий Трамп ???
Тебе вже у світі мало хто спиймає серйозно, а такі твої "друзі" і "класні/круті" хлопці, як північнокорейський пупсик, сі-дзиньдзинь, путлєр, аятоли, хусити, таліби (і т.д.) вже просто сміються з тебе.
Така ситуація мені нагадує анекдот:
- Хто ще не трахнув наречену (не висміяв/"опустив" трампона)?
- Я!
- А ти хто?
- Наречений! (Венесуела, Куба, ПАР, Бразилія, Індія і т.д)
- А! Тоді ще встигнеш! Хлопці, заходими на друге коло!
Якось так, ІМХО
Сіярто вже заявив, що пох на вимоги Трампа.