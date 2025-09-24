Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми — країна, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали доступ до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або термінал СПГ на узбережжі та могли б вийти на весь світовий ринок. Але це не так", - каже Сійярто.

Нагадаємо, під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в ООН 23 вересня глава Білого дому Дональд Трамп заявив журналістам, що може скористатися своїми добрими стосунками з Віктором Орбаном, щоб попросити угорського прем'єра припинити закупівлю російської нафти.

Коментарі Сійярто підкреслюють непевне становище Угорщини, яка намагається балансувати між тісними зв'язками Орбана з Трампом і російським президентом Володимиром Путіним. Європейський Союз намагається подолати опір Угорщини та Словаччини щодо більш суворих санкцій на імпорт російських енергоносіїв, додає Bloomberg.

