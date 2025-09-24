УКР
Новини Угорщина купує російську нафту
Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми — країна, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали доступ до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або термінал СПГ на узбережжі та могли б вийти на весь світовий ринок. Але це не так", - каже Сійярто.

Нагадаємо, під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в ООН 23 вересня глава Білого дому Дональд Трамп заявив журналістам, що може скористатися своїми добрими стосунками з Віктором Орбаном, щоб попросити угорського прем'єра припинити закупівлю російської нафти.

Коментарі Сійярто підкреслюють непевне становище Угорщини, яка намагається балансувати між тісними зв'язками Орбана з Трампом і російським президентом Володимиром Путіним. Європейський Союз намагається подолати опір Угорщини та Словаччини щодо більш суворих санкцій на імпорт російських енергоносіїв, додає Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів, – Зеленський

Угорщина (2487) нафта (5887) росія (67966) Трамп Дональд (7223) Сійярто Петер (410)
Топ коментарі
+7
трампа вже посилають навіть рашиські шавки

24.09.2025 15:48 Відповісти
+7
Не бачу ніякого зв'язку.
Вам американці з задоволенням побудують трубу. І пустять цією трубою американську нафту з будь-якого узбережжя.

Але ж тоді кінець брудним оборудкам та фінансуввнню партії Орбана з відкатів.
24.09.2025 15:50 Відповісти
+4
Треба питати Роберта Йосиповича Бровді /Мадяра/ чи буде нафту купляти Угорщина,чи ні.
а не Трампа.
24.09.2025 16:07 Відповісти
Ну, це так вони мислять, а там, як Бог на душу покладе, крилами Птахів Мадяра! Через 2-3 тижні, 2-3 місяці чи після 50 днів!! Як учить Трамп ,,,,
24.09.2025 15:49 Відповісти
Ну як попросить - ключкою по яйцях - Чехія Австрія Швейцарія теж не мають виходу до моря
24.09.2025 15:51 Відповісти
навіть якщо це на 5% дорожче, ніж середня ціна в інших країнах ЄС - додав він
24.09.2025 15:52 Відповісти
Цікаво, а Трамп їм щось натомість запропонував? Ну так, щоб із вигодою. Якщо ні, то які до них претензії.
24.09.2025 15:53 Відповісти
вони за ті ж гроші, а може й дешевше можуть купити нафту і у інших постачальників, тому нічого йому пропонувати не треба.
24.09.2025 15:57 Відповісти
Якщо йому нічого пропонувати не треба, то нехай і не просить.
24.09.2025 16:07 Відповісти
тебе не повинен питати
24.09.2025 16:30 Відповісти
Тільки Мад'яр може вирішити цю проблему.
24.09.2025 16:01 Відповісти
І чого такого Угорщина дає Україні за нафту щоб з нею цяцкатися. Може хоч десятину з доходів від неї? Так ні.
24.09.2025 16:03 Відповісти
Не Україні, а верхівці зєльоной шобли вона дає "чого такого"
24.09.2025 16:15 Відповісти
давай родной, трампон любит такой треп, жги!
24.09.2025 16:17 Відповісти
Та перекрити їм кран тай годі.
24.09.2025 16:18 Відповісти
Вчора бачила видіння… Трамп після розмови з Орбаном:» Там не така проста ситуація, як я думав. Мій друг сказав - Nem!
24.09.2025 16:19 Відповісти
щоб перекрити мадярам нафту достатньо взяти за одне місце в Україні "зелених єрмаків", котрі дають добро на прокачку нафти українською трубою...
24.09.2025 16:34 Відповісти
 
 